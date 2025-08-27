يكشف أبي ترافيس كيلس عن كيفية قيام نجم اتحاد كرة القدم الأميركي ، تايلور سويفت ، بتقسيم أخبار المشاركة إلى أحبائهم

كشف إد كيلس عن جميع التفاصيل المثيرة من الاقتراح السحري لابنه ترافيس كيلس إلى تايلور سويفت.

أسعد الزوجان ، اللذان كانا يرجع تاريخهما منذ صيف عام 2023 ، المشجعين في جميع أنحاء العالم يوم الثلاثاء بأخبار عن مشاركتهما.

وقد كشف أبي Kansas City Chiefs الضيق منذ ذلك الحين عن تفاصيل من أول مكالمته الهاتفية مع ابنه ، الذي اتصل به بعد فترة وجيزة من ظهور السؤال المهاجم إلى الفائز بـ 14 مرة.

“لقد أخرجها إلى هناك ، وكانوا على وشك الخروج لتناول العشاء ، وقال:” دعنا نخرج ونحصل على كوب من النبيذ ، “… لقد خرجوا إلى هناك ، وذلك عندما سألها ، وكان جميلًا” ، قال إد ، 74 عامًا ، ABC 5 Cleveland.

قال الأب الفخور إن ترافيس وصانع الضارب “أغسطس” ، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا ، قد انخرطوا قبل أسبوعين ، مع انعقاد الإنترنت النسر الذي يزعم أن كيلس مقترح بعد ساعات من تسجيل “المرتفعات الجديدة”.

في يوم الاقتراح ، قال إد إنه كان في ممارسة نسور فيلادلفيا – حيث لعب ابنه الأكبر ، جيسون كيلس ، لمدة 12 مواسم قبل تقاعده في عام 2024.

“كنت في … ممارسة النسور ، وهي ممارسة عامة كان لديهم الكثير من الناس ، حسناً ، كان لدى النسور 60،000 شخص في ممارسة عامة قبل أسبوعين في ليلة الأحد” ، قال إد ذا منفذ.

ثم استذكر إد تلقي مكالمة FaceTime من Travis.

“في هذه الممارسة … تلقيت مكالمة من FaceTime منهم ، وبمجرد أن رأيت FaceTime ، رأيت أنه كان Travis ، ثم رأيت تايلور هناك ، كنت أعرف ما الذي سيقولونه ، وهم ، كما تعلمون ، أخبرنا”.

“لقد بدأوا في الوجه لي وأمهم وأهلها للتأكد من أن الجميع يعرفون. لذلك ، لرؤيتهم معًا أمر رائع.”

لم يستطع والد اثنين إلا أن يتدفق على قصة حب بطل Super Bowl 3 مرات مع صانع ضربات “الصيف القاسي”.

وأضاف إد: “إنهما مجرد شابان في حالة حب ، يلقيون في دائرة الضوء لم يطلبهما حقًا ولكن نوعًا ما متابعين بنجاحهما في مجالات كل منهما”.

في مكان آخر ، كشف إد أن سويفت قد بدأ في الحصول على “antsy” على الاقتراح.

وقال إد لـ The Outlet: “كان سيؤجله حتى هذا الأسبوع”. “أعتقد أنها كانت قد تحصل على القليل من النمل ، لكنه كان سيؤجلها حتى هذا الأسبوع ، كما تعلمون ، على جعل بعض الأشياء الكبرى ، لجعله حدثًا خاصًا كبيرًا.”

وأضاف: “أخبرته مرارًا وتكرارًا ، كما تعلمون ، يمكنك القيام بذلك على جانب الطريق ، والقيام بذلك في أي مكان يجعله حدثًا خاصًا … عندما تنزل على ركبة واحدة وتطلب منها الزواج منك”.

