يكشف الغازي الميداني في Super Bowl 2026 عن فيديو من منظور الشخص الأول لمشهد محموم

كشف الرجل الذي قفز إلى الملعب في Super Bowl عن نفسه عبر الإنترنت في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن منظور الشخص الأول للحظة التي ركض فيها عبر العشب في ملعب Levi’s Stadium.

ركض الشخص، الذي تم تحديده على أنه أليكس غونزاليس، 25 عامًا، إلى الملعب خلال الربع الرابع بدون قميص أثناء مراوغته حراس الأمن ومستقبل باتريوتس الصاعد كايل ويليامز، قبل أن ينزلق للسماح لنفسه بالاستيلاء عليه يوم الأحد.

ارتدى غونزاليس، الذي كانت لديه رسالة تروج لشركة برمجيات تجارية يبدو أنها جزء منها مكتوبة على جسده، نظارات ميتا التي سجلت الحادث بأكمله عندما قفز فوق السور أثناء اشتباك باتريوتس وسيهوكس وبدأ سباقه السريع عبر الملعب.

وشوهد رجل آخر أيضًا وهو يقفز إلى الميدان، ولكن تم التعامل مع هذا الشخص على الفور من قبل الأمن.

يمكن سماع غونزاليس وهو يضحك في لحظات مختلفة في المقطع، ويبدو أنه يسخر بشكل هزلي من حراس الأمن أثناء محاولتهم محاصرته حول خط 40 ياردة.

ويمكن سماعه وهو يقول في إحدى مقاطع الفيديو: “حسنًا، لقد تمكنتم مني يا رفاق”. “أنا هنا، لقد حصلتم علي يا رفاق.”

نشر غونزاليس أيضًا التنكر الذي زُعم أنه استخدمه للدخول إلى الملعب، والذي كان مجرد لحية مزيفة وقبعة متخلفة وسلسلة عليها شعار باتريوتس.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن جونزاليس وسيباستيان ريفيرا خيمينيز (24 عامًا) ألقي القبض عليهما في مباراة السوبر بول بتهمة التعدي على ممتلكات الغير والتوغل في الميدان.

لم يتم عرض المتسللين الميدانيين في بث Super Bowl على قناة NBC، لكن رجل اللعب عن طريق اللعب مايك تيريكو ذكر ما كان يحدث أثناء إطلاق النار على الشخص الذي يركض عبر الملعب.

وقال على الهواء: “لدينا بعض علماء الصواريخ الذين يتجولون في الميدان”.

لقد فعل غونزاليس ذلك من قبل، وفقًا لتقارير متعددة، والتي تتضمن الدخول إلى الملعب خلال Super Bowl 2024 في لاس فيغاس عندما تغلب فريق Chiefs على فريق 49ers.

استولى فريق سيهوكس على لقب السوبر بول الثاني للسلسلة يوم الأحد، بعد أن أطاح باتريوتس بنتيجة 29-13.