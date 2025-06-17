يكشف المسؤول التنفيذي السابق في سبيرز عن تجارة صنز الضخمة اسأل كيفن دورانت

قد يطلب فينيكس أيضًا الشمس.

وبحسب ما ورد لم يستجب سبيرز بشكل جيد لصحيفة صنز يطلب في الأصل أن يحكم الصاعد في العام ستيفون و/أو الاختيار رقم 2 في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين القادم في محادثاتهم التجارية لنجم فينيكس كيفن دورانت ، وفقا لمحادثات سبيرز السابقة في سبيرز جولدسبري.

“أعرف أن أصدقائنا في سان أنطونيو يعتقدون أن السعر مرتفع للغاية” ، قال جولدسبري ، نائب رئيس الفريق السابق للأبحاث الاستراتيجية ، على “The Zach Lowe Show” الذي صدر يوم الثلاثاء.

“في المناقشات الأصلية ، بما في ذلك اختيار رقم 2 و/أو قلعة ستيفون ، لا تسير على ما يرام في نهاية الهاتف ، يمكنني أن أخبرك بذلك.”

يبدو أن استنتاجًا متوقعًا أن Suns سوف يتداول Durant في هذا الموسم ، كما أن Phoenix قد يطلب العالم للاعب البالغ من العمر 36 عامًا.

المشكلة هي أن بقية الدوري قد يكون لها قيمة سعر مختلفة في قاعة Famer المستقبلية ويبدو أن هذا هو الحال.

ربما تطلب صنز الكثير وأجبرت على تغيير مطالبهم لأنهم “لا تتمتعوا بالزيادة” ، حسبما ذكرت جمهورية أريزونا صباح الثلاثاء.

ديورانت ، على الرغم من أنه لا يزال هداف النخبة ، أكبر وقتًا ، فقد ضاع وقتًا بسبب الإصابة في العام الماضي ولم يتبق سوى عام على صفقة.

من المؤكد أن طلب القلعة و/أو اختيار رقم 2 هو أمر كبير من سبيرز ، الذي يتطلع إلى بناء فائز حول فيكتور ويمبانياما.

يمكن أن يكون الاختيار رقم 2 واحدًا من الثنائي المبتدئين في روتجرز في ديلان هاربر أو آس بيلي ، في حين بلغ متوسط ​​القلعة 14.7 نقطة و 3.7 كرات مرتدة و 4.1 تمريرة بالإضافة إلى توفير دفاع قوي.

ذكرت ESPN أن Durant يريد أن يتم تداوله إلى Spurs أو Rockets أو Heat ، لكن هذا لا يساعد بالضرورة Suns لأنه من الممكن أن يفرض المخضرم طريقه إلى فريق.

وبحسب ما ورد أوضح أنه لا يريد التوجه إلى مينيسوتا.

مع بدء مسودة الدوري الاميركي للمحترفين يوم الأربعاء المقبل ، يجب الانتهاء من أي صفقة تتضمن اختيار 2025 قريبًا ، وقال النقاد إنهم يتوقعون تجارة في وقت قصير.

إن Suns التي تنتقل من Durant ستشهد نهاية ساحقة لموسم الامتياز الذي يعمل به ونصف.

فاز Phoenix بسلسلة فاصلة واحدة في وقته ، بينما كان يجرف في الجولة الأولى في أخرى وفقد ما بعد الموسم تمامًا هذا العام.