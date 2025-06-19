يكشف تروي أيكمان عن سبب عدم أن يصبح ودودًا مع الجيران الملكيين الأمير هاري وميغان ماركل

يستمتع قاعة Famer Famer Pro Football Troy Aikman بوقته قبل موسم آخر في كشك البث مع جو باك.

ما لا يفعله ، رغم ذلك ، هو التسكع مع جيرانه المشهورين في مونتيسيتو ، كاليفورنيا.

يعيش الأمير هاري وزوجته ، ميغان ماركل ، في مونتيسيتو ، لكن أيكمان أوضح لماذا لا يرى نفسه يقضي أي وقت مع دوق ودوقة ساسكس في أي وقت قريب.

قال لنا أسبوعيًا: “لم أواجههم”. “لكنهم هناك من ما يمكنني جمعه. أعتقد أن أي شخص لديه نبضات القلب يعرف أنهم موجودون هناك. لكنني لا أتسكع معهم ، هذا أمر مؤكد.”

كان أسطورة دالاس كاوبويز تروج له ثمانية من بيرة النخبة الخفيفة ، ومزاحًا ، وهو لا يصور الأمير هاري وزوجته “شرب الكثير من البيرة الخفيفة”.

انتقل الأمير هاري وماركلي إلى مونتيسيتو في عام 2020 بعد ترك أدوارهم العليا مع العائلة المالكة. لكن يبدو أنهم لا يصنعون الكثير من الأصدقاء في منطقتهم الجديدة.

تحدث سكان Montecito إلى Vanity Fair في وقت سابق من هذا العام ، والذي أشار أحدهم إلى Markle باسم “The Starlet” ، ويعتقدون أن المدينة الهادئة عادة ما تكون لديها مضايقات جديدة منذ وصولهم.

بعض هذه الانزعاج تشمل الشوارع الأكثر انشغالا ، وزيادة أسعار المساكن وحركة المرور السياحية.

ولكن لا يعتقد الجميع أن الزوجين “الأشرار المحليين”.

أشادهم شارون ستون ، جار آخر من المشاهير ، برغبته في الحصول على علامة في مونتيسيتو.

وقال ستون لـ Access Hollywood في عام 2020: “أنت تعرف أن الشيء الذي يدور حولهم رائع للغاية هو أنهم لم يأتوا إلى هنا للعيش خارج مجتمعنا. لقد جاؤوا إلى هنا ليكونوا جزءًا من مجتمعنا.

“قال صديقي إنها كانت جالسة في سيارتها ، وتجولوا في الشارع ويلوحون بها بينما كانت جالسة في الضوء الأحمر. إنهم جزء من مجتمعنا. لقد أصبحوا جزءًا من مجتمعنا العطاء والرعاية والمشاركة في مجتمعنا. إنهم ليسوا هنا.

كان Montecito موطنًا للمشاهير مثل ناتالي بورتمان وليوناردو دي كابريو وجيف بريدجز ومايكل كيتون وآخرين.

يستعد أيكمان لموسم البث التالي في اتحاد كرة القدم الأميركي على “يوم الاثنين ليلة الاثنين” إلى جانب شريكه منذ فترة طويلة باك.

بدأ أيكمان ، بطل Super Bowl ثلاث مرات مع Cowboys ، البث في عام 2001.