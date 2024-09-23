يكشف تطبيق TikTok عن سر تصميم ديكور الأريكة الذي يبدو أن المحترفين فقط يعرفونه

قد يبدو اختيار الكراسي لغرفة مثل غرفة المعيشة أشبه بتجميع أحجية. سواء كانت مجموعة أو مجموعة غير متطابقة، عليك أن تأخذ في الاعتبار الأشكال والأنماط المختلفة. الارتفاع هو اعتبار آخر وهناك سر في التصميم الداخلي يمكن أن يساعد في ذلك، خاصة إذا كنت تعمل مع أريكة أو كنبة منخفضة عن الأرض. وفقًا لـ @thehavenly على TikTok، فإن إحدى القواعد التي يعرفها المصممون هي إقران الأرائك المنخفضة عن الأرض بالكراسي ذات الأرجل الطويلة. سيمنحك هذا مزيجًا من الارتفاعات التي يمكن أن تحسن المساحة.

في الواقع، تتجنب مصممة الديكور الداخلي شيا ماكجي مجموعات الأرائك المتطابقة بشكل مفرط بأي ثمن لأنها تجعل المكان يبدو رسميًا للغاية. اختر كراسي طويلة للكراسي الأخرى لخلط الأشياء. حتى أن شركة Property Brothers أظهرت كيفية وضع أرائك غير متطابقة في غرفة المعيشة حتى تتمكن من تجربة أريكتين بارتفاعات أرجل مختلفة أيضًا. سيساعد ذلك في تحسين الأجواء حتى يشعر الناس بمزيد من الراحة وسيساعد أيضًا في تحسين أسلوب المساحة.