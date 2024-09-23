يكشف تطبيق TikTok عن سر تصميم ديكور الأريكة الذي يبدو أن المحترفين فقط يعرفونه

قد يبدو اختيار الكراسي لغرفة مثل غرفة المعيشة أشبه بتجميع أحجية. سواء كانت مجموعة أو مجموعة غير متطابقة، عليك أن تأخذ في الاعتبار الأشكال والأنماط المختلفة. الارتفاع هو اعتبار آخر وهناك سر في التصميم الداخلي يمكن أن يساعد في ذلك، خاصة إذا كنت تعمل مع أريكة أو كنبة منخفضة عن الأرض. وفقًا لـ @thehavenly على TikTok، فإن إحدى القواعد التي يعرفها المصممون هي إقران الأرائك المنخفضة عن الأرض بالكراسي ذات الأرجل الطويلة. سيمنحك هذا مزيجًا من الارتفاعات التي يمكن أن تحسن المساحة.
في الواقع، تتجنب مصممة الديكور الداخلي شيا ماكجي مجموعات الأرائك المتطابقة بشكل مفرط بأي ثمن لأنها تجعل المكان يبدو رسميًا للغاية. اختر كراسي طويلة للكراسي الأخرى لخلط الأشياء. حتى أن شركة Property Brothers أظهرت كيفية وضع أرائك غير متطابقة في غرفة المعيشة حتى تتمكن من تجربة أريكتين بارتفاعات أرجل مختلفة أيضًا. سيساعد ذلك في تحسين الأجواء حتى يشعر الناس بمزيد من الراحة وسيساعد أيضًا في تحسين أسلوب المساحة.
قم بخلط ارتفاعات الأريكة والكراسي للحصول على مساحة أكبر واهتمام أكبر
نحن نحب هذا السر في التصميم الداخلي ونعتقد أنه يمكن أن يساعد غرفة المعيشة بطريقتين. أولاً، وجود كل هذه المساحة تحت الكراسي سيفتح الغرفة ويجعلها تبدو أكثر اتساعًا. تلتهم الأرائك والكراسي الضخمة مساحة الأرضية المرئية وتجعل الغرفة تبدو ممتلئة بالأشياء، لذا فإن الحد من ذلك وإحضار تلك ذات الأرجل الرفيعة المكشوفة سيساعد. ثانيًا، ستبدو غرفة المعيشة أكثر إثارة للاهتمام عندما يكون هناك أكثر من نوع من المقاعد. مجموعات الكراسي والأرائك رائعة لأنها توفر طريقة سريعة للحصول على بعض التماسك مع تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك. ومع ذلك، فهي تتمتع بأسلوب قاطع بالقالب ولن توفر دائمًا الكثير من المرونة أو الاهتمام البصري.
يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين عندما تثبت غرفة المعيشة الخاصة بك بأريكة منخفضة ثم تضيف بعض الكراسي المميزة التي ترتفع عن الأرض. استخدم الأريكة كقطعة أولى من اللغز لترسيخ المساحة، ثم اختر الكراسي الأخرى حولها. إحدى الطرق للمزج والمطابقة هي اختيار الكراسي والوسائد المصنوعة من مواد وملمس وأشكال مختلفة. أفضل أنواع الكراسي التي يمكن إقرانها بالأرائك المنخفضة هي تلك التي تحتوي على مقاعد وأرجل مريحة ليست طويلة جدًا ولكنها متباعدة قليلاً حتى تعكس الأريكة. إذا كان لديك أنماط كراسي مختلفة جدًا، فيمكنك محاولة الالتزام بنظام ألوان واحد للقواعد حتى يكون هناك بعض التماسك. نصيحة أخرى لتزيين الأثاث غير المتطابق هي أن يكون لديك عصر في الاعتبار للمساعدة في ربطهما معًا.