يكشف توني رومو عن سبب “بسيط” لعدم تركه فريق Cowboys مطلقًا لمطاردة Super Bowl بعيد المنال

بينما كان يفكر في التقاعد، كان على توني رومو اتخاذ قرار مهم: الذهاب إلى مكان آخر لمطاردة Super Bowl بعيد المنال، أو اعتزال راعي البقر بدون خاتم.

اختار الأخير.

أثناء وجوده في إحدى حلقات برنامج “Pardon My Take”، قال لاعب الوسط السابق والمذيع الحالي لشبكة CBS Sports إنه يفكر في مطاردة Super Bowl في مكان آخر، لكنه أضاف أنه لن يشعر بنفس الشعور بالفوز بلقب مع Cowboys.

“ولكن في النهاية كان الأمر مثل … يمكنني الذهاب إلى مكان آخر والقيام بذلك (الفوز بلقب Super Bowl). لأنني كنت كذلك، يجب أن أفوز بلقب Super Bowl. قال رومو: “إنه حرفيًا ما تلعب اللعبة من أجله. لا شيء آخر مهم”. “وكان الأمر مثل… ولكن هل سيكون الأمر نفسه؟ إذا ذهبت إلى مكان آخر وفعلت ذلك؟”

“أعتقد أن الأمر كان بسيطًا لأنه لم يكن يبدو مهمًا. … سيكون مهمًا بالنسبة لي، ولكنه كان مهمًا للأشخاص الذين كنت حولهم.”

في وقت سابق من البودكاست، قال رومو أيضًا إن ندمه الوحيد على مسيرته المهنية هو عدم إعادة كأس لومباردي إلى قاعدة جماهير كاوبويز التي تتضور جوعًا من أجل واحد.

قال رومو: “الأسف الوحيد الذي أعتقد أنني سأشعر به هو أن وظيفتي كانت إحضار Super Bowl إلى دالاس ولم أفعل ذلك”. “لذلك هذا دائمًا ما يظل عالقًا في ذهني قليلاً. لأنك تعطي جسدك بالكامل وقلبك وروحك وكل شيء فيه.”

أمضى رومو 12 عامًا مع فريق كاوبويز، حيث قذف 34183 ياردة و248 هبوطًا مع 117 اعتراضًا.

كان المتصل بالإشارة هو لاعب Pro Bowler أربع مرات وكان أفضل عام في مسيرته المهنية في عام 2014.

في عام 2014، قاد رومو اتحاد كرة القدم الأميركي في تصنيف المارة ونسبة الإنجاز وكان ثاني فريق All-Pro.

لقد عانى من الإصابات في نهاية حياته المهنية، وتولى داك بريسكوت وظيفته للأبد في عام 2016.

حتى مع كل النجاح الذي حققه الموسم العادي، لم يتمكن رومو من إيصال فريق Cowboys إلى Super Bowl – ناهيك عن بطولة NFC.