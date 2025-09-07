يكشف درو فان فيليز لوكويل عن سبب إعطائه بيسبول ران للمنزل لامرأة فيروسية طالبتها من ابنه

أوضح الأب الذي تم توبيخه في إعطاء البيسبول الذي يديره ابنه إلى أحد مشجعي فيليز الغاضب سبب سلمه على الحيازة الثمينة ، والتي كان من المفترض أن تكون هدية عيد ميلاد مبكرة.

وقال درو في فيلادلفيا يوم السبت “أردت فقط أن تختفي”.

كان Lovewell واحدًا من ستة مشجعين متحمسين الذين سافروا نحو كرة جولة على أرضه ، صفع لاعب فريق فيليز هاريسون بدر خلال مباراة ليلة الجمعة ضد مارلينز في لانديبوت بارك في ميامي.

وأصر على أنه كان الشخص الأول والوحيد الذي يمسك بالكرة من المقاعد في الحقل الأيسر ، لكن مروحة فيليز ذات الشعر الرمادي الرمادي رفضت أن تكون رياضة جيدة.

“لقد كانت في المقعد وراء” ، أوضح ليويل. )

مشى Lovewell بفخر إلى عائلته ، التي كانت جالسة على بعد حوالي خمسة مقاعد ، ووضعت كرة الركض في المنزل في قفاز ابنه ، لينكولن ، لكن هذا الشعور بالفخر لم يدم طويلاً.

بعد ثوانٍ ، طاردت المرأة ، التي فشلت في الحصول على الكرة بسرعة كافية ، فيلتويل وبدأت في الصراخ على الأب.

التقطت لقطات مسجلة للمعجبين المرأة التي تزعم أن Lovewell أخذت الكرة منها لأنها طالبت بالكرة ، ويبدو أنها تحت الاعتقاد بأنها تحققت لها لأنها كانت أقرب إلى مقعدها.

“لم أراها حتى تمشي وعندما وصلت إلى ذراعي ، صرخت في أذني ،” هذه الكرة! ” مثل Super Loud “، أضاف Lovewell.

“قفزت من بشرتي وكنت مثل ، كما تعلمون ، مثل” لماذا أنت هنا؟ ” أنت تعرف ، “اذهب بعيدا”. وهي مثل ، “هذه الكرة! وقلت ، “لم يكن هناك أحد في هذا المقعد ، كما تعلمون.

الأب لم يرغب في جعل الوضع أسوأ.

“لا أتذكر حتى ما قالته ، لقد كان ، كما تعلمون ، الكثير من العيون علينا بحلول ذلك الوقت وكانت الكرة بالفعل في قفازه ولم تتوقف فقط وأعني ، أنا أميل حرفيًا لأنها في وجهي وهي تصرخ وأصرخ وأرغبت في التخلص منها فقط ، وأريدها أن أذهب إلى حد كبير لأنني كنت أتعامل مع الشوكة:

ادعى لينكولن أنه شعر أنه يتعين عليه إعطاء الكرة للسيدة الصراخ لأنها لم تكن ستتراجع أبدًا.

وقال لينكولن للمخرج: “لم أكن سعيدًا جدًا لأننا اضطررنا إلى إعطائها لها ، لكن لا يمكننا الفوز”.

“كان هذا ما كنا هناك من أجله” ، قال ليويل. “لقد كنا هناك للحصول على كرة ركض منزلية. اعتقدت أنني أنجزت هذا الشيء العظيم ووضعه في قفازه يعني الكثير وكانت صمدة وصاخبة وصراخ ومستمرة ولم أعد أرغب في التعامل معه بعد الآن.”

صدم المشجعون القريبون المرأة التي أخذت الكرة والرجل جالسًا بجوارها. ابتعدت شريكها الذكر في النهاية ، وتابعت.

اعتذر ممثل مارلينز إلى لينكولن وأعطاه حزمة هدايا لها كرات بيسبية له ولأخته ، التي كانت جالسة بجانبه خلال المباراة ، وفقًا لمقطع فيديو تم نشره على X.

تمت دعوة لينكولن للقاء بدر بعد المباراة ، حيث تم موهوب الخفافيش الموقعة.