يكشف مايكل كاي عن خطة لخفض ألعاب يانكيز

يفضل مايكل كاي أن يقول “انظر يا” مرات أقل خلال موسم يانكيز.

كشف صوت يانكيز البالغ من العمر 64 عامًا أنه يرغب في تقليص عدد الألعاب التي يدعوها لشبكة نعم كل عام أثناء مناقشة ما إذا كان سيترك أعمال الإعلام.

وقال كاي في “الحدث الرئيسي مع أندرو مارشان” ، وإذا كانوا يريدون أن أرى نفسي أقيم في الوقت الحالي “.

“لكنني لن أذهب بهذه السرعة. إذا قال أحدهم ،” حسنًا ، هل تريد أن تفعل 100 لعبة؟ ” سيكون ذلك أكثر قبولا ، لكننا سنرى مرة أخرى.

“لكنني أدخل” سنوات الشفق “مع بعض الخوف لأن ماذا أفعل إذا تقاعدت؟ ليس لدي أي اهتمامات. قرأت. أنا لا ألعب التنس. أنا لا ألعب الجولف. أقصد ، ربما أكون مملًا مثل الجحيم. لست متأكدًا مما سأفعله.”

يصادف موسم 2025 ألعاب Kay الرابعة والعشرين من ألعاب Yankees على شبكة التلفزيون الخاصة بهم ، بالإضافة إلى العربات الإعلامية الأخرى بما في ذلك “Michael Kay Show” على راديو ESPN.

يعد تغطية فريق البيسبول على أساس بدوام كامل وظيفة طحن من فبراير وحتى نوفمبر ، وتتطلب الكثير من الساعات من العائلة والكثير من الرحلات الجوية في وقت متأخر من الليل.

قام كاي بالفعل بتوسيع نطاق واجباته الإذاعية ، وانتقل من فترة ما بعد الظهيرة إلى عرض منفرد من 1-3 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وقال لصحيفة بوست جويل شيرمان وجون هيمان في مارس حول “The Show” مدى فائدة هذه الخطوة بالنسبة له ، خاصة مع طفلين صغيرين في تشارلز وكاليدونيا.

قال كاي: “لقد بدأت في الوصول إلي جسديًا ، 3-6: 30 ، وكنت أعلم أنه كان علي التوقف”. “لديّ أطفال صغار أيضًا أريد أن أكون جزءًا من حياتي. إن تحريك عرضي ، والقيام بذلك بمفرده من 1 إلى 3 ، كان مغيرًا لا يصدق بالنسبة لي. أقوم بالعرض من المنزل أربعة أيام من أصل خمسة ، وأطفالي يعود إلى المنزل في الحافلة في الساعة 3:30 ، وأنا معهم الآن بدلاً من الجلوس في الطابق السفلي في برنامج إذاعي.

على الرغم من أن كاي لا يمانع في تقليص مظاهره التلفزيونية ، إلا أن هذا لا يعني أنه مستعد حتى الآن يسميها.

لا يزال جون ستيرلنج ، مذيع إذاعة يانكيز السابق ، يطلق عليه اسم الألعاب العام الماضي في سن 85 عامًا ، والوظائف الإعلامية الرائدة لفرق السوق الكبيرة هي تلك التي عادة ما تُعقد لأطول فترة ممكنة.

“أعتقد أنني في سن (64) حيث يجب أن تفكر في الأمر. لست متأكدًا من أنني أريد أن أذهب إلى الأبد” ، قال كاي ، لكل إعلان مروع.

“أقصد ، أريد أن أعيش إلى الأبد ، لكنني لست متأكدًا من أنني أريد أن أذهب (إلى الأبد). أقصد ، لا أعرف. أرى القيمة في ما يفعله آل مايكلز. أرى القيمة في جون ستيرلنج يبقى حولها حتى كان عمره 86 عامًا.”

وأضاف: “هل أريد الخروج بعد ذلك ، عندما يكون الأطفال خارج المنزل في الكلية؟ لا أعرف. هل أريد الخروج الآن؟ لا ، أعني ، يجب أن أدفع الفواتير”.