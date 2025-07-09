يكشف مايكل كاي عن فيلم “Freak Dreak” عن سبب إطلاقه على مذيع Blue Jays

مايكل كاي ببساطة لا يمكن أن يساعد نفسه.

تعثرت شبكة YANKEES Yankees التي تلعب مع مذيع Blue Jays جيمي كامبل في الأسبوع الماضي ، واعترف بجويل شيرمان وجون هيمان أن أسلوبه الجدلي هو ببساطة طبيعته.

قال كاي في حلقة “The Show” مع Sherman و Heyman: “أجد نفسي دائمًا في هذه المواقف وأضررت”. “أتمنى لو لم أتصرف هكذا. أتمنى ألا أضطر إلى الرد ، لكن كما تعلمون ، أعرف أنك (شيرمان) تأتي من نفس النوع من البدايات المتواضعة كما أفعل ، وهناك الكثير من الشوارع فينا ونريد أن نردد ، خاصةً عندما نشعر بأننا نظلم.

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وجاءت أحدث دراما من مواطني برونكس بعد أن قام بطرح جايز الأزرق قليلاً الأسبوع الماضي ، قائلاً إنها “ليست فريقًا في المركز الأول” بسبب الأضعف الفارق مقارنةً باليانكيز.

بعد ذلك ، أكملت تورنتو عملية مسح من أربع مباريات لنيويورك للمرة الأولى في الشرق ، والتي أدت إلى بث كامبل وبلو جايز للتجول لتجول كاي من خلال التلويح بالمكنسة والقول: “يمكنني التفكير في مذيع يانكي معين ، في الواقع ، سيتعين عليه الذهاب في عرضه غدًا والاعتراف بأن الجايز الزرقاء هي أول فريق في مكانه.

لم يستطع كاي مقاومة إطلاق النار في كامبل.

وقال كاي: “ما أود أن أقوله لجيمي هو أنني أستطيع بسهولة أن أقول إن Blue Jays هي فريق في المركز الأول لأنني لست من المعجبين بملحقة. أنا مذيع”. “تخيل لو (نعم ، محلل استوديو الشبكات) جاك كاري كان يلوح بالمكنسة في برنامج Yankees Postgame ، فمن المحتمل أن يتم استدعاؤه في المكتب وتم إطلاقه قريبًا بعد ذلك.

“لا يجب أن تتمسك بالحافة ثلاث دقائق في الربع الثالث من لعبة كرة السلة … دعنا نعلق على الحافة في أكتوبر. هذا عندما تتسكع على الحافة.”

أشار كاي ، الذي يقوم أيضًا ببرنامج إذاعي ESPN ، إلى البودكاست مع شيرمان و Heyman أنه انتهى من تبادل رسالة مع كامبل بعد أن قال مذيع تورنتو في وقت لاحق إنه يحظى باحترام كبير لكاي.

أخبر كاي كامبل أنه يتطلع إلى رؤيته في تورنتو عندما عادت اليانكس وجايز الأزرق إلى سلسلة من ثلاث مباريات تبدأ في 21 يوليو.

في الشهر الماضي فقط ، تولى كاي قاعدة المعجبين بأكملها حيث أطلق عليها اسم “nitwits غير المستنيرة” لتحدي موقفه من أن خوان سوتو كان غير راضٍ عن Mets.