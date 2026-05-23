يكشف مطعم البيتزا الذي يقف خلف شريحة جوش هارت واسعة الانتشار كيف أدخلوا الفطائر إلى مادة MSG

هذه البيتزا جيدة جدًا لدرجة أنها أوقفت حركة مرور MSG.

قال الرجال الذين يقفون وراء توصيل البيتزا الشهيرة الآن إلى حارس نيكس جوش هارت – الذي انتشر على نطاق واسع بسبب تناوله شريحة من البيتزا بلا مبالاة خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة يوم الخميس – لصحيفة The Post كيف تمكنوا من الحصول على 16 فطيرة في Madison Square Garden خلال المباراة الكبيرة.

وقال نيك باجليفو، المالك المشارك لشركة L’industrie Pizzeria: “كان الأمر أشبه بالعدو لمسافة 400 متر. كان علينا أن نتجاوزها وننطلق، لأن الشوارع غمرتها المياه”.

“توقفنا في منتصف الشارع في الجادة الثامنة والتقى بنا أحد أعضاء فريق MSG… لقد كانت لحظة نموذجية في نيويورك.”

قام باجليفو شخصيًا بتسليم طلب هارت مع زميله المالك المشارك لشركة L’industrie ماسيمو لافيجليا.

قال لافيليا: “لم نخطو حتى داخل ماديسون سكوير جاردن”.

وأضاف باجليفو: “كنا نشاهد المباراة في سيارتي”.

تم إعداد الفطائر في موقعهم في West Village وتم إعدادها حوالي الساعة 9 مساءً – مما منحهم الوقت الكافي لإيصالهم إلى MSG، والذي استغرق 30 دقيقة.

وقال باجليفو: “لقد حاولنا ضبط الوقت لجعل الأمور ساخنة قدر الإمكان، لذلك وصلنا إلى هناك قبل ثماني دقائق من الربع الرابع”.

لقد وصلوا إلى هناك مع وجود متسع من الوقت لقضاء حفلة بيتزا هارت بعد المباراة.

بعد فوز الفريق على كليفلاند كافالييرز في المباراة الثانية من نهائيات المؤتمر الشرقي، قدم هارت – الذي خاض للتو أفضل مباراة فاصلة له على الإطلاق برصيد 26 نقطة وسبع تمريرات حاسمة وأربع متابعات – قطعة لزميله كارل أنتوني تاونز، وسأله: “هل أنت رجل قشرة؟”

قامت L’industrie بتغذية الفريق بأكمله – وأعطتهم الكثير من الخيارات لإرضاء شهيتهم بعد المباراة.

وأوضح لافيليا: “لقد صنعنا ثلاثة مارجريتا، وثلاثة نيويوركر (بيبروني، سجق حار وريكوتا)، وثلاثة بوراتا، واثنين بيبروني، واثنين من مربى التين، واثنين من تارتوفو”.

حتى أنهم أرسلوا بعض الحلوى.

“للحلوى، قمنا بإعداد صينية ميلفوجلي، وكعكتين بزيت الزيتون، وصينية واحدة من الفستق الحلبي.”

من المعروف أن هارت يتوقف عند L’industrie – التي لها ثلاثة مواقع في West Village وLittle Italy وWilliamsburg.

وقال باجليفو: “لقد جاء إلى متجر بروكلين عدة مرات في الليل، ومن الواضح أن الموظفين تعرفوا عليه”.

في يناير، ذهب نجم نيكس إلى X ليسأل عما إذا كان لدى شخص ما اتصال هناك، بسبب الانتظار الطويل للدخول.

“من حصل على الاتصال في L’Industrie؟ كتب: “الخط مجنون للغاية”.

وأوضح لافيجليا: “بعد أن رأينا الرسالة، أرسلنا إليه رسالة مباشرة على Instagram وشاركنا جهة الاتصال وهذا كل شيء تقريبًا. ثم طلب البيتزا عدة مرات وما إذا كان بإمكاننا توصيل البيتزا بعد المباراة”.

“ولكن هذه كانت المرة الأولى التي نسلمها فيها إلى الحديقة.”

تحدث باجليفو عن اللحظة المثالية في نيويورك.

“عندما تفوز نيويورك، لا يوجد شيء أفضل من تحقيق فوز كبير والاستمتاع بجزء منه.”