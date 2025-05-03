يكشف Ashton Jeanty من Raiders أنه تلقى مكالمة مزحة من اتحاد كرة القدم الأميركي

لم يكن Sydeur Sanders هو الصاعد الوحيد الذي يسمى في ليلة المسودة.

شارك New Raiders الصاعد الذي كان يركض Ashton Jeanty في تطور مفاجئ أنه تلقى أيضًا مكالمة قال إنه تم تداوله إلى رعاة البقر.

في مقابلة مع Fansided ، روى جينتي كيف ، بعد وقت قصير من اختياره في المركز السادس بشكل عام من قبل Raiders ، تلقى مكالمة من شخص يتظاهر كممثل رعاة البقر.

أبلغه المتصل بتجارة مفترضة ، قائلاً إن نجم Boise Star الذي يركض من Vegas إلى دالاس.

جينتي ، الاعتراف بالدعوة كمزحة ، علقت ببساطة وضحك.

يضيف هذا الحادث إلى سلسلة من المكالمات المزحة التي تستهدف آفاق اتحاد كرة القدم الأميركي خلال المسودة.

قال جينتي: “اتصل بي البعض المتأنق وكان مثل ،” لقد تداولنا للتو مع المغيرين ، وأنت قادم إلى رعاة البقر “. “وأنا فقط علقت يا أخي.”

كان جينتي بعيدا عن وحيد.

كان كل من ساندرز وماسون جراهام وتايلر وارن وعبد كارتر جميعهم آفاقاً كانوا يسمى أيضًا في نهاية الأسبوع الماضي خلال مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي.

بالنسبة لمكالمة Sanders Prank ، فرضت NFL غرامة على الصقور بقيمة 250،000 دولار ومنسق الدفاع جيف أولبريش 100000 دولار منفصلة بعد اكتشاف ابنه جاكس قام بالمكالمة.

سيبقى جينتي رايدر في جريمة بقيادة مدرب جديد بيت كارول ورباع لاعب الوسط جنو سميث.

هرع جينتي ، المركز الثاني في موسم 2024 في كرة القدم الجامعية ، إلى أفضل 2،601 ياردة في NCAA وسجل 30 هبوطًا إجماليًا العام الماضي.