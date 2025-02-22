يكشف Dirk Nowitzki عن أطوال ذهب لدعم Luka Doncic مع Lakers

كان ديرك نويتزكي في إجازة استوائية مع عائلته عندما حصل على كلمة من التجارة الرائجة التي أرسلت لوكا دونسيتش إلى ليكرز.

تحدثت أسطورة مافريكس علانية يوم الجمعة لأول مرة منذ تحرك 2 فبراير الذي تعاونت مع دونسيتش في لوس أنجلوس مع ليبرون جيمس.

“عندما رأيت الأخبار ، كنت في الواقع في الجانب الآخر من العالم. “كنت في إجازة مع العائلة في جزر المالديف”.

“يبدأ هاتفي في الانفجار يسارًا ويمينًا ثم نظرت إلى وسائل التواصل الاجتماعي وأعتقد أنني شعرت بالصدمة والدهشة كما كان الجميع.”

ديرك على تبادل النص له مع لوكا دونشيتش بعد التجارة: “لقد دعاني إلى الخروج إلى مباراته الأولى في لوس أنجلوس … لقد شعر بخيبة أمل كبيرة بشأن كيفية انخفاضه ، لذلك أردت أن أكون هناك من أجله.” “لكن يا رفاق رأيت وجهي … كان الأمر غريبًا.” pic.twitter.com/mgeuki9fxh – ميشيل مونتير (michmontaine) 22 فبراير 2025

لعب Nowitzki ، سادس هداف على الإطلاق في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين ، جميع مواسم الـ 21 من مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين مع MAVS ، بما في ذلك الفوز بلقب الدوري في عام 2011.

وقال Nowitzki إنه تبادل الرسائل النصية مع Doncic البالغ من العمر 25 عامًا ، وهو زميل في الفريق خلال موسم الدوري الاميركي للمحترفين النهائي في 2018-19.

أوضحت قاعة فامير أيضًا سبب شعوره بأنه مضطر لحضور ظهور Doncic في المنزل مع Lakers في 10 فبراير ضد موسيقى الجاز.

قال نوفيتزكي: “لقد دعاني إلى الخروج إلى أول مباراة له في لوس أنجلوس وشعرت أنني اضطررت إلى دعمه”. “شعرت – كما تعلمون ، لقد لعبت معه موسمي الأخير ، لقد اقتربنا.

لقد حاولت توجيهه ، وحاولت مساعدته قدر الإمكان في السنوات القليلة الماضية وهو طفل جيد. لذلك شعرت أنني اضطررت للذهاب إلى هناك ودعمه في هذا الفصل الجديد. “

اعترف كل النجوم البالغ من العمر 14 مرة بأنه “غريب” و “سريالي” أن نرى دونسيتش في زي ليكرز ، مضيفًا ، “في نهاية اليوم ، أنت تعلم أنني لن أكون من محبي ليكرز ، لكنني” ستصبح دائمًا من محبي لوكا. “

ظهر أنتوني ديفيس ، الذي كان يتصدر حزمة الإرجاع من ليكرز ، في لعبة واحدة من أجل مافريكس قبل أن يعاني من سلالة المقاومة اليسرى التي من المتوقع أن تقوم بتشكيله لمدة أسبوعين على الأقل.