يكشف Lavar Ball عن سبب حصوله على جزء من ساقه بتر

افتتح لافار بول حول بتر ساقه اليمنى ، وكشف في مقال نُشر يوم الثلاثاء في بطولة SLAM أن مضاعفات مرض السكري دفعت الأطباء إلى إزالة جزء من أطرافه.

في القطعة الطويلة ، أوضح Ball ، 57 عامًا ، ما حدث له والذي أدى إلى الجراحة ، قائلاً إن الأمور بدأت في حوالي يناير ، وذهب تحت السكين ثلاث مرات مختلفة واضطر إلى الحصول على أربع عمليات نقل.

حصل بول ، الذي لديه ثلاثة أبناء ، NBAers Lonzo و Lamelo ، و Hooper و Rapper Liangelo ، على عدوى على قدمه التي بدأت تنتشر عبر الدم لأن الكرة لم تكن “تولي اهتمامًا لمرضي السكري”.

في البداية ، قام الأطباء بقطع اثنين من أصابع القدمين فقط ثم قدم قدمه قبل أن يخبروه في النهاية أنهم بحاجة إلى البتر مرة أخرى ، وهذه المرة تقريبًا عالية في الركبة ، والتي أثرت على الكرة الأكبر.

“لقد جعلني أفكر ،” يا رجل ، فقط اقتلني ودعني أذهب لعملي “. كتبت بول في بطولة SLAM: “لقد جعلني أعتقد أنه ربما حان الوقت لإغلاقه”.

لكن اللاعب البالغ من العمر 57 عامًا كان ينسب إلى أبنائه للمساعدة في دفعه عبر الأفكار المظلمة والمساعدة في إقناعه بمواصلة القتال.

“أنا BIG BALLER. “لكن يجب أن أعترف أن أولادي تسببوا في مرورتي المرات. لكنني هنا لغرض أكبر. ”

كتب Ball في مقال SLAM أنه يريد توصيل رسالة إلى أشخاص يحتاجون إلى رعاية صحتهم.

“من تجربتي في الشهرين الماضيين ، أريد أن أحصل على أهمية للأشخاص على الاهتمام بصحتك – وخاصة السود ، لأننا في بعض الأحيان لا نحاول الذهاب إلى المستشفى ، سنحاول النوم أو القول ، نعم ، سنصل إليها لاحقًا.

لقد بدت الكرة في حالة معنوية جيدة في الوظائف على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتمزح حول الموقف وجعل أفضل ما حدث.