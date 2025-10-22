يكشف Raiders عن الحالة التجارية لـ Maxx Crosby قبل الموعد النهائي لاتحاد كرة القدم الأميركي

أحد أكبر صانعي الألعاب في فريق Raiders لم يتوجه إلى منطقة التداول.

أفادت شبكة NFL يوم الثلاثاء أن النجم المتسرع Maxx Crosby يبقى في مكانه في لاس فيغاس، وسط تقارير حديثة تفيد بأن الأندية الأخرى قد أجرت استفسارات حول Pro Bowler أربع مرات قبل الموعد النهائي للتجارة الشهر المقبل، مع جلوس Raiders عند 2-5.

والتقى كروسبي بالنادي يوم الثلاثاء و”يريد البقاء في لاس فيغاس”، بحسب التقرير.

يتمتع الطرف الدفاعي البالغ من العمر 28 عامًا ببداية قوية للموسم، حيث سجل 28 تدخلًا إجماليًا وأربعة أكياس خلال سبع مباريات، إلى جانب تعثر إجباري واعتراض واحد.

لعب كروسبي مع فريق Raiders منذ أن تمت صياغته في المركز 106 بشكل عام من شرق ميشيغان في عام 2019.

لقد نجا من عدة عواصف في لاس فيغاس، خاصة مع تحولات النظام والمواسم المخيبة للآمال.

The Raiders في موسمهم الأول من عصر بيت كارول.

تم تعيين المدرب الحائز على لقب Super Bowl مع فريق Seahawks في يناير ليحل محل أنطونيو بيرس بعد حملة فريق العمالقة السابق 4-13 في أول موسم كامل له كمدرب رئيسي.

تم تعيين بيرس مدربًا مؤقتًا لفريق Raiders في نوفمبر 2023 بعد إقالة جوش مكدانيلز في الموسم.

سوف تتطلع لاس فيجاس إلى الارتداد بعد أسبوع الوداع بعد الخسارة المفاجئة 31-0 أمام تشيفز.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

على الرغم من أن كروسبي سيعود للأسبوع التاسع ضد فريق جاكوار، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم نقل أي من زملائه في الفريق.

لا يزال المتلقي الواسع الساخط جاكوبي مايرز يتطلع إلى التداول، وقد ضاعف مؤخرًا طلبه منذ بداية الموسم.

<br />

“أوه ، بالتأكيد” ، قال ذلك على نطاق واسع لمدة سبع سنوات يوم الثلاثاء ، وفقًا لـ ESPN. “لكنني محترف في نهاية المطاف. أحاول فقط أن ألعب كرة قدم جيدة.”

من خلال ست مباريات، لدى مايرز 29 حفل استقبال لمسافة 329 ياردة وبدون هبوط.

الموعد النهائي لتجارة NFL هو 4 نوفمبر الساعة 4 مساءً