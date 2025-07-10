يكلف القوات الجوية دونالد ترامب أن يكلف القوات الجوية الواحدة في الساعة

الرئيس دونالد ترامب ليس غريباً على السفر على الطائرات الخاصة. قبل وقت طويل من دخوله السياسة ، طور هو ، مثله مثل العديد من المليارديرات الأخرى ، حب الطائرات الشخصية (التي تحمل علامة ترامب بالطبع) ، والتي أصبحت طريقة السفر المفضلة له من مدينة إلى أخرى. على الرغم من أنه انتقل لأول مرة إلى شركة الطيران في أواخر الثمانينيات ، إلا أن المرة الأولى التي تبن فيها طائرة لاستخدامها حصريًا للسفر الخاص في عام 1997 ، عندما قام بإعادة استخدام طائرة بوينج 727 ، التي كانت سابقًا لشركة “مكوك ترامب” ، لاستخدامه الشخصي المستمر. في بداية عام 2010 ، تم استبدال هذا بوينج 757 هائلة ، والمعروف بمودة باسم ترامب فورس واحد. وعندما أصبح رئيسًا في عام 2016 ، سرعان ما تمكن من الانغماس في حبه للسفر الفاخر على دولار دافع الضرائب باستخدام سلاح الجو الفخم.
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في حين أنه من الشائع أن “Air Force One” هو اسم الطائرة الرئاسية ، إلا أنه في الواقع اسم الترميز الذي تستخدمه الخدمات العسكرية والأمنية لوصف أي طائرة تحمل الرئيس الأمريكي. بشكل أكثر دقة ، ما نعتبره Air Force One هو في الواقع طائرتان: زوج من Jumbo Jets المخصصة 747-200B جاهزة لاستخدامه المستمر. ويستخدمها ترامب ، حيث يسافر بين ممتلكاته بشكل متكرر في “Palm Beach Post”.
سلاح الجو الأول ضروري للأمن الرئاسي
Air Force One هو أكثر من مجرد سيارة فاخرة – فهي مصممة خصيصًا لحمل وحماية أقوى شخصية سياسية في العالم. تعد الطائرة عجبًا للهندسة والتكنولوجيا ، مع تقنية الدفاع المتخصصة على متن الطائرة ، وقسم طبي مزود بالموظفين في حالة تعرض الرئيس للمرض ، وأنظمة الاتصالات للحفاظ على محاربة التطورات على الأرض والسماح لهم بممارسة القوة التنفيذية حتى أثناء النقل.
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إلى جانب كل هذا ، يعني السفر الرئاسي في Air Force One نشر قافلة كاملة من المركبات المصاحبة ، بما في ذلك طائرة Super Galaxy Super Galaxy Lockheed C-5M التي تصل إلى الزعيم الأمريكي لنشر المروحية الرئاسية. الرحلات الرئاسية ، بطبيعة الحال ، هي الأهداف المحتملة لأعداء الولايات المتحدة ، وبالتالي ، فإن Air Force One مصحوب دائمًا بالعديد من الطائرات المقاتلة لردع أي محاولة للاعتراض.
في الأشهر القليلة الأولى من رئاسته الثانية ، قام الرئيس دونالد ترامب برحلات متكررة من واشنطن العاصمة ، إلى ميامي ، فلوريدا ، إلى عقار مار لاجو المفضل. يطلق عليه ترامب “البيت الأبيض الصيفي” خلال فترة ولايته الأولى ، واصل عادته في التخلي عن المكتب البيضاوي في معظم عطلات نهاية الأسبوع لحضور المناسبات الاجتماعية في ولاية صن شاين ، وخاصة بطولات الجولف في دوراته العديدة. من المحتمل أن تكلف الملايين لتغطية هذه الرحلات. لكن أمن الرئيس أمر بالغ الأهمية ، وليس هناك خيار مناسب عندما يتعلق الأمر بالسفر الرئاسي.
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القوات الجوية الجديدة المثيرة للجدل
حصل دونالد ترامب على حقه في سلاح الجو الأول بعد فوزه بالرئاسة ، لكنه لم يتدفق تمامًا مع الثناء على طائرة بوينج. “أنت تنظر إلى بعض الدول العربية ، والطائرات التي كانت متوقفة إلى جانب طائرة الولايات المتحدة الأمريكية – إنها مثل كوكب مختلف” ، أعلن في عام 2025 (لكل فوربس). جاء التعليق في سياق هدية مثيرة للجدل التي تلقاها الرئيس من الأمة العربية في قطر: وهي طائرة بوينج 747-8 هائلة ، والتي يبلغ طولها 18 قدمًا من طراز Air Air One الحالي.
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هناك قواعد صارمة حول العطاء وتلقي الهدايا الرئاسية. عادة ، يجب تسجيلها ، ويعرض قيمة معينة في نهاية المطاف إلى المكتبة الرئاسية. في الواقع ، أعرب النقاد عن أسفهم لحجم الهدية باعتبارها بمثابة الفساد – تبلغ قيمة الطائرة حوالي 300 مليون دولار ، ويجب الموافقة على هذه الهدايا من قبل الكونغرس. ومع ذلك ، قام ترامب بتنظيف النقد بقوله إنه عرض للولايات المتحدة ككل. وعلى الرغم من أنه ادعى في الأصل أن الطائرة كانت كبيرة جدًا بالنسبة للاستخدام الرئاسي ، إلا أن البنتاغون أكد منذ ذلك الحين أن يتم وضع الخطط لتحويل 747-8 إلى Air Force One الجديد. ما إذا كانت تكاليف تشغيل النموذج الجديد ستكون أكثر من تكاليف 747-200bs التي تعمل حاليًا غير واضحة.
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