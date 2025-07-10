يكلف القوات الجوية دونالد ترامب أن يكلف القوات الجوية الواحدة في الساعة

الرئيس دونالد ترامب ليس غريباً على السفر على الطائرات الخاصة. قبل وقت طويل من دخوله السياسة ، طور هو ، مثله مثل العديد من المليارديرات الأخرى ، حب الطائرات الشخصية (التي تحمل علامة ترامب بالطبع) ، والتي أصبحت طريقة السفر المفضلة له من مدينة إلى أخرى. على الرغم من أنه انتقل لأول مرة إلى شركة الطيران في أواخر الثمانينيات ، إلا أن المرة الأولى التي تبن فيها طائرة لاستخدامها حصريًا للسفر الخاص في عام 1997 ، عندما قام بإعادة استخدام طائرة بوينج 727 ، التي كانت سابقًا لشركة “مكوك ترامب” ، لاستخدامه الشخصي المستمر. في بداية عام 2010 ، تم استبدال هذا بوينج 757 هائلة ، والمعروف بمودة باسم ترامب فورس واحد. وعندما أصبح رئيسًا في عام 2016 ، سرعان ما تمكن من الانغماس في حبه للسفر الفاخر على دولار دافع الضرائب باستخدام سلاح الجو الفخم.

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في حين أنه من الشائع أن “Air Force One” هو اسم الطائرة الرئاسية ، إلا أنه في الواقع اسم الترميز الذي تستخدمه الخدمات العسكرية والأمنية لوصف أي طائرة تحمل الرئيس الأمريكي. بشكل أكثر دقة ، ما نعتبره Air Force One هو في الواقع طائرتان: زوج من Jumbo Jets المخصصة 747-200B جاهزة لاستخدامه المستمر. ويستخدمها ترامب ، حيث يسافر بين ممتلكاته بشكل متكرر في “Palm Beach Post”.