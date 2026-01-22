يكمل فريدي بيرالتا تجديد فريق ميتس، ويحافظ كودي بيلينجر على الوضع الراهن لليانكيز

قال المدير العام لفريق يانكيز، بريان كاشمان، في الاجتماعات الشتوية في ديسمبر/كانون الأول: “نحن نحب لاعبينا. هذه حقيقة”.

قبل شهر، في اجتماعات جنرال موتورز، تحدث ديفيد ستيرنز، رئيس عمليات البيسبول في ميتس، بنبرة مختلفة فيما يتعلق بقائمته. قال ستيرنز: “إنه اعتراف بأن ما فعلناه العام الماضي لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، وأن إعادته مع نفس المجموعة لم يكن الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

ولم يكن يكذب.

اتفق فريق يانكيز وكودي بيلينجر أخيرًا يوم الأربعاء على لم شملهم الذي طال انتظاره في أكبر موجة من الهدوء خارج الموسم. إنها صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 162.5 مليون دولار مع إلغاء الاشتراك بعد العامين الثاني والثالث.