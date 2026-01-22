يكمل فريدي بيرالتا تجديد فريق ميتس، ويحافظ كودي بيلينجر على الوضع الراهن لليانكيز

رياضة
يكمل فريدي بيرالتا تجديد فريق ميتس، ويحافظ كودي بيلينجر على الوضع الراهن لليانكيز

قال المدير العام لفريق يانكيز، بريان كاشمان، في الاجتماعات الشتوية في ديسمبر/كانون الأول: “نحن نحب لاعبينا. هذه حقيقة”.

قبل شهر، في اجتماعات جنرال موتورز، تحدث ديفيد ستيرنز، رئيس عمليات البيسبول في ميتس، بنبرة مختلفة فيما يتعلق بقائمته. قال ستيرنز: “إنه اعتراف بأن ما فعلناه العام الماضي لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، وأن إعادته مع نفس المجموعة لم يكن الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

ولم يكن يكذب.

اتفق فريق يانكيز وكودي بيلينجر أخيرًا يوم الأربعاء على لم شملهم الذي طال انتظاره في أكبر موجة من الهدوء خارج الموسم. إنها صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 162.5 مليون دولار مع إلغاء الاشتراك بعد العامين الثاني والثالث.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية