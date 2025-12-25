يلتزم جيمس نناجي، الذي اختار مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2023، ببايلور في تطور جامح

إنه الاختيار والتسجيل.

جيمس نناجي، أحد اختيارات NBA Draft لعام 2023، التحق بـ Baylor وهو مؤهل على الفور للعب مع فريق Bears هذا الموسم، وفقًا لجوناثان جيفوني من Draft Express.

إنه تطور غير معتاد أن يعود أحد المجندين إلى المدرسة، لكن الثغرة بسيطة: نناجي، 21 عامًا، لم يوقع أبدًا على عقد الدوري الاميركي للمحترفين.

الرجل النيجيري الضخم، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، حصل على المركز 31 بشكل عام من قبل فريق هورنتس في عام 2023، لكنه واصل بدلاً من ذلك مسيرته المهنية في الخارج.

حصل نيكس بعد ذلك على حقوقه المسودة في التجارة المكونة من ثلاثة فرق والتي جلبت النجم كارل أنتوني تاونز إلى نيكس قبل موسم 2024-25.

وقضى ناجي الجزء الأكبر من مسيرته الدولية مع نادي برشلونة، لكنه انقسم الموسم الماضي بين إسبانيا وتركيا.

في إجمالي 22 مباراة مقسمة بين فريق باسكيه جيرونا ويوكاتيل ميركيزيفندي التركي الموسم الماضي، بلغ متوسطه 6.1 نقطة و4.1 كرات مرتدة وكتلة واحدة في ما يزيد قليلاً عن 16 دقيقة في المباراة الواحدة.

وفي الصيف الماضي، قال وكيل أعماله، جيرارد رافينتوس، لصحيفة The Post إن نناجي كان يمارس مسيرته المهنية في الولايات المتحدة وانضم إلى فريق نيكس في الدوري الصيفي.

وقال رافينتوس: “آمل أن نتمكن بعد (الدوري الصيفي) من التوصل إلى اتفاق”. “هذه هي الخطة من كلا الجانبين. إنها 50/50، وهذا يعتمد على كيفية أدائه. إنه يأتي في حالة رائعة. … كل شيء سوف يعتمد على أدائه في الدوري الصيفي.”

وفي خمس مباريات بالدوري الصيفي، بلغ متوسط ​​نناجي 3.2 نقطة و3.6 كرة مرتدة خلال خمس مباريات.

لم يوقع نيكس مع نناجي لفريق الدوري الاميركي للمحترفين، والآن هو مستعد لاستئناف مسيرته في الولايات المتحدة على مستوى الجامعة.

مع هذه الخطوة، يمكن أن يتناسب Nnaji مع فريق Baylor Bears 9-2 بمجرد افتتاح Baylor’s Big 12 في 3 يناير ضد TCU.

وقال سكوت درو، المدير الفني للمنتخب: “جيمس لاعب شاب موهوب حقًا ولديه الكثير من الإمكانات، ونحن متحمسون للترحيب به في عائلة بايلور”. “في أي وقت تضيف فيه شخصًا ما إلى القائمة في منتصف الموسم، ستكون عملية لجعله يتأقلم ويصل إلى السرعة، لكننا نعلم أن جيمس سيبذل كل ما في وسعه لجعل الانتقال سلسًا.”