يلتزم RJ، ابن مدرب ولاية أوهايو، رايان داي، في جامعة نورث وسترن

سيكون لدى Ryan Day بعض المنافسة المألوفة جدًا في Big 10 قريبًا.

أعلن نجل مدرب كرة القدم في ولاية أوهايو، آر جي داي، عن التزامه بجامعة نورث وسترن لدفعة 2027 يوم الأحد.

تلعب جامعة نورث وسترن في نفس المؤتمر الذي تلعبه ولاية أوهايو وستواجه المدارس بعضها البعض.

بدأ RJ Day، لاعب الوسط الذي يبلغ طوله 6 أقدام و1 و205 رطل من كولومبوس بولاية أوهايو، لمدة ثلاث سنوات في St. Francis DeSales HS وهو يتجه نحو موسمه الأول.

وفقًا للتقارير، كان لدى الأصغر داي عروض أخرى من بوردو وسيراكوز وسينسيناتي وجنوب فلوريدا، بالإضافة إلى آخرين.

لدى نورث وسترن ثمانية لاعبين وسطيين في قائمة المدرب ديفيد براون.

والمنسق الهجومي لفريق Wildcats هو تشيب كيلي، الذي خدم في نفس الدور مع رايان داي في ولاية أوهايو عندما فاز فريق Buckeyes باللقب في عام 2024.

كيلي، المدير الفني السابق لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وأوريجون، كان أيضًا المنسق الهجومي في نيو هامبشاير عندما كان رايان داي قائد الفريق في الفترة من 1998 إلى 2001.

في الآونة الأخيرة، كان كيلي هو OC مع Las Vegas Raiders قبل أن يتولى المهمة مع Northwestern.

قال RJ Day لـ ESPN في وقت سابق من هذا الشهر: “إنه أمر سريالي حقًا عندما تفكر في العلاقات التي كانت لدينا مع هذين كعائلة على مر السنين”. “لقد درب المدرب كيلي والدي في الكلية، وهذا يضيف طبقة أخرى إلى ذلك.”