يلجأ جون سينا ​​إلى Gunther ليخسر مباراة WWE النهائية في SNME

انتهت مسيرة جون سينا ​​الأسطورية في المصارعة المحترفة رسميًا.

خرج نجم WWE من وضعية النوم في مباراته الأخيرة ضد غونتر في “Saturday Night’s Main Event” أمام حشد معلن بلغ 19232 متفرجًا في Capital One Arena يوم السبت.

حارب سينا ​​طريقه للخروج من توقيع غونتر عدة مرات – حتى أنه كان لديه لمسة نهائية واحدة في تعديل الموقف قبل أن يصفعه “الجنرال الدائري” للمرة السادسة. أخيرًا نقر سينا ​​​​المرهق بيده ليخضع لخصمه الأخير.

تم تقديم سينا ​​​​، البالغ من العمر 48 عامًا، أربع مرات فقط قبل مسيرته المهنية التي استمرت 23 عامًا في WWE، آخر مرة كانت في عام 2004 على يد كيرت أنجل.

وكان جزء من المكالمة الأخيرة لمايكل كول هو: “الليلة، دمرت مصارعة المحترفين الترفيه الرياضي”.

أفرغت غرفة خلع الملابس بعد المباراة وأعطى كودي رودس وسي إم بانك سينا ​​ألقابهم العالمية ليحمل لقب “آخر بطل للعالم الحقيقي”.

لم يكن الجمهور في العاصمة سعيدًا بالنهاية.

أطلق المشجعون هتافات “الثيران – ر” ثم “أنت تبدين!” كما خرج Triple H.

تم إطلاق صيحات الاستهجان عليه وهو يعانق سينا.

سينا، الذي لا يزال يتلقى الكثير من الهتافات، أخذ الانحناء الأخير للجمهور وترك حذائه الرياضي وأساور معصمه في الحلبة عندما انتهى كل شيء.

أخذ قوسًا آخر في طريق المدخل وكان لديه رسالة أخيرة لجماهير WWE.

قال سينا: “لقد كان من دواعي سروري أن أخدمك طوال هذه السنوات، شكرًا لك”.

كما هزم غونتر، بطل العالم للوزن الثقيل مرتين، بيل جولدبيرج في مباراة اعتزاله هذا الصيف وتعهد بجعل سينا ​​يخرج في مباراته الأخيرة.

ومن المرجح أن يحصل على دفعة كبيرة من قبل الشركة بعد إنهاء مسيرة سينا ​​المهنية. لم يكن غونتر أبدًا بطل WWE بلا منازع.

قال “Ring General” لصحيفة The Post في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هذا النوع من الفرص أمام Cena هو الذي يمكن أن يساعده على الانتقال إلى المستوى التالي في الشركة ويصبح أحد وجوهها.

قال: “إنه أمر طبيعي. أعتقد أنني أستطيع ذلك”. “أعلم أنني موجود في الحلبة، إن لم يكن أفضل. وأعتقد أن البقية سيتبعونني بشكل طبيعي.”

تضع الخسارة قوسًا على واحدة من أعظم مسيرات المصارعة على الإطلاق، وجولة اعتزال سينا ​​التي استمرت لمدة عام والتي تضمنت 36 ظهورًا و15 مباراة والعديد من الأحداث البارزة.

تحول سينا ​​إلى الكعب للمرة الأولى منذ 20 عامًا في لحظة مذهلة في غرفة القضاء، وهزم رودز ليحصل على بطولة WWE بلا منازع ليحقق رقمه القياسي بلقبه العالمي السابع عشر في ريستليمانيا، ومرر الشعلة إلى رودس في سمرسلام وأصبح بطل البطولات الأربع الكبرى بفوزه على دومينيك ميستيريو في مسقط رأسه في بوسطن.

علينا أن نرى سينا ​​يحول منافسته مع راندي أورتن وبانك إلى شخص سيء، حتى لو اعتبر المشجعون أن المدى القصير فاشل.

لقد كان نجم Peacemaker هو الوجه والرجل الذي يتربع على قمة WWE لأكثر من 20 عامًا.

وقد لقي شعاره “الزحام والولاء والاحترام” صدى لدى أجيال من المعجبين.

لقد عاشها سينا ​​خارج الحلبة من خلال منح أكبر عدد من التمنيات على الإطلاق بأكثر من 600.

وكان هناك أساطير مثل تريش ستراتوس، وشون مايكلز، وكورت أنجل، وبوكر تي، وهاكو، وميشيل ماكول، وإيف توريس، وروب فان دان، ومارك هنري. وكذلك كان سامي زين وكيفن أوينز.

لقد تعهد سينا ​​بأنه، على عكس المصارعين الآخرين في الماضي، لن يخرج من التقاعد أو يبحث عن مصارع آخر.

ستتقاعد معه السراويل الرياضية والقمصان والقبعات الملونة بينما ينتقل إلى دور السفير مع WWE.

لقد جاءت المرة الأخيرة وذهبت بالنسبة لـ Cena، لكن مسيرته المهنية، التي تضعه في محادثة مع أعظم من فعلوا ذلك على الإطلاق، تظل أبدية.

نتائج الحدث الرئيسي ليلة السبت