يلجأ رينجرز إلى النموذج القديم الفاشل أثناء الخسارة أمام كينجز في عودة أرتيمي بانارين

بعد كل ذلك، بعد النقاط في ثماني من تسع مباريات بعد فترة التوقف الأوليمبية وبعد أربع مباريات متتالية من الانتصارات، عاد رينجرز.

أصبح هذا واضحًا خلال الخسارة 4-1 أمام الملوك ليلة الاثنين في الحديقة، حيث كانت عودة أرتيمي بانارين بعد تجارته الشهر الماضي هي كل ما كان على مشجعي بلوشيرتس أن يهتفوا به في معظم فترات المباراة. تردد صدى الاستهجان في الحديقة مرة أخرى في نهاية الفترة الثانية.

كان لديهم العديد من التسديدات على المرمى من خلال إطارين (تسعة) كما تصدى الملوك للتسديدات. إذا كانت الأسابيع الثلاثة الماضية بمثابة سخرية من رينجرز بأنهم ربما يكونون قد تجاوزوا المنعطف بطريقة أو بأخرى، أخيرًا، بأقل قدر ممكن ومتأخر جدًا، فإن هذه الخسارة كانت بمثابة اختبار للواقع.

كان من المناسب، بطريقة ما، أن يتكشف كل هذا مع عودة بانارين إلى برودواي للمرة الأولى منذ أن أصبح حجر الدومينو الرئيسي الذي سقط بعد The Letter 2.0. هتف له مشجعو رينجرز في نهاية عمليات الإحماء، عندما قام، من بالقرب من الجليد المركزي، برمي كرة في شبكة كينغز ثم شبكة رينجرز ثم انحرف نحو النفق.

لقد صفقوا له مرة أخرى خلال المهلة الأولى، عندما تم عرض تحية على لوحة النتائج للترحيب بعودة حجر الأساس السابق للامتياز الذي وصل كوكيل حر في عام 2019 ثم حقق التوقعات للمواسم الستة التالية.

عرف مايك سوليفان أنها ستكون لعبة عاطفية. كل ما فعله رينجرز. وهذا ما يحدث في هذه المواقف. حتى أن بانارين حصل على تمريرة حاسمة في الهدف الأول في المباراة، عندما شقت تسديدة درو دوتي من النقطة طريقها عبر مجموعة من حركة المرور وتجاوزت إيجور شيستيركين.

سنحت الفرصة لفريق رينجرز، حتى لو لم تنجح محاولات التسديد وفشلوا في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة لأول مرة هذا الشهر.

كاد غابي بيرولت أن يسدد تسديدة في مرمى دارسي كويمبر في الشوط الأول. وتحرك ياروسلاف تشميلار بقوة نحو الشباك بضربته الخلفية وكانت له مساحة مفتوحة إلا أنها أبعدتها عن المرمى.

وفي نهاية المطاف، وجد الملوك، فجأة في منتصف السباق الفاصل في المؤتمر الغربي وبدعم من شاحنتهم الأخيرة، طريقة لزيادة تقدمهم. قام ميكي أندرسون بقلب الكرة المرتدة في مرمى شيستيركين. حقق Alex Laferriere ارتدادًا آخر أيضًا بعد 11 ثانية فقط من اللعب القوي بعد استدعاء Vincent Trocheck بسبب الالتصاق العالي.

أخيرًا نجح Trocheck في وضعهم على اللوح في الدقيقة 2:27 في المجموعة الثالثة عندما تصدى لتسديدة Adam Fox من النقطة في لعبة القوة التي راوغت بخمسة حفر في مرمى Kuemper.

اصطدم بيرولت، قبل ما يزيد قليلاً عن ثماني دقائق من نهاية المباراة، بالقائم والعارضة في نفس التسديدة، وكاد أن يمنح فريق Blueshirts الهدف الثاني. ألقى Urho Vaakanainen كرة عفريت نحو الشباك التي انزلقت ببطء دون أن تمسها عبر الثنية خلف Kuemper، لكن الرينجرز لم يتمكنوا من التحويل.

وبحلول تلك النقطة، تراجعت نسخة الرينجرز إلى متوسط ​​موسمهم، إلى النسخة التي تشغل حاليًا الطابق السفلي من المؤتمر الشرقي.

هدف واحد لم يكن كافيا لإنقاذهم. عادت الكثير من الأخطاء التي طاردتهم طوال الموسم إلى الظهور.

في ليلة تخص Panarin، عند عودته وإلقاء نظرة خاطفة على ما يفتقده الرينجرز ويحاولون في نفس الوقت الاستبدال في تشكيلتهم أثناء تنقلهم في إعادة الأدوات، لم يتمكن فريق Blueshirts من إيجاد طريقة لإفسادها.