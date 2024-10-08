يلجأ يانكيز إلى كلارك شميدت في المباراة 3 ضد رويالز

كان كل من كلارك شميدت ولويس جيل في ساحة اللعب في اللعبة الأولى من ALDS، على الرغم من أن فريق يانكيز لم يحتاج في النهاية إلى أي منهما.

فقط جيل سيبقى هناك في بقية المسلسل.

تم تعيين شميدت كبداية للمباراة الثالثة يوم الأربعاء ضد رويالز في ملعب كوفمان، حسبما أعلن المدير الفني آرون بون يوم الاثنين، ردًا على سؤال كان مطروحًا للنقاش منذ الأسابيع الأخيرة من الموسم العادي.

قال بون: “(شميت) يمكنه التعامل”. “لا يعني ذلك أن لويس لا يستطيع ذلك، لأن لويس قد يجد نفسه في المركز الأكبر في هذه السلسلة وسنحتاج إليه. ثم نأمل أنه إذا واصلنا المضي قدمًا، فسوف يعود إلى الدوران (بالنسبة لـ ALCS). لكنني شعرت أن كلارك هو الرجل المناسب للمباراة الثالثة.

نظرًا لأيام الإجازة المضمنة خلال ALDS، احتاج فريق يانكيز فقط إلى ثلاثة لاعبين مبتدئين، مع جيريت كول الذي قدم اللعبة 1 (واللعبة 4 إذا لزم الأمر) وكارلوس رودون يبدأ اللعبة 2 (واللعبة 5 إذا لزم الأمر).

لكن يانكيز قرروا الذهاب مع شميدت في المباراة الوسطى من السلسلة بسبب الاتجاه الصعودي الذي أظهره حول فقدان أكثر من ثلاثة أشهر هذا الموسم بسبب إجهاد خلفي.

وصل صاحب اليد اليمنى إلى 2.85 عصرًا عبر 16 بداية و85 ¹/₃ جولة هذا العام، وهو عبء عمل أصغر من شأنه أن يجعله أكثر نشاطًا لشهر أكتوبر.

لقد شارك شميدت الواثق من نفسه أيضًا في فترة ما بعد الموسم من قبل – على الرغم من أنه كان في دور إغاثة خلال تصفيات 2022 – حيث قال بون إن تفوقه وخبرته ربما لعبت “قليلًا” دورًا.

قال بون: “شعرت أنه كان علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة حقًا ولكن يجب اتخاذ قرارات جيدة، لأننا نتحدث عن رجال لدينا ثقة كبيرة فيهم ونشعر أنه يمكنهم تسليم الكرة لهم”. “إذا قررت الذهاب مع لويس، فأنا أشعر بالرضا عما يمكن أن يقدمه إلى الطاولة.

“لكنني أشعر أن كلارك أصبح مجرد لاعب متميز في هذا الدوري، ليس فقط في العام الماضي اعتبارًا من مايو/أيار، بل انتقل إلى مستوى آخر حتى هذا العام. أشعر أنه يرمي الكرة بشكل جيد الآن.”

قال شميدت إنه تلقى الكلمة رسميًا من بون في يوم الأحد وهو يتطلع للحصول على الكرة.

قال شميدت: “من الواضح أنني متحمس حقًا”. “فرصة عظيمة وشيء كنت أتطلع إليه وآمل أن يحدث.”

جيل، الذي استمتع بموسم الاختراق أثناء عرضه إلى 3.50 عصرًا عبر 29 بداية و151 ²/₃ جولة، يمكن أن يكون سلاحًا من ساحة اللعب، حيث قد تلعب أغراضه بشكل أفضل من أدوات شميدت في طفرات أقصر وتولد المزيد من التأرجح والتأرجح -يفتقد.

كانت هناك تساؤلات طوال الموسم عما إذا كان جيل قد ينتهي به الأمر في ساحة اللعب للمساعدة في إدارة عبء العمل المرتفع في حياته المهنية، بعد أن غاب تقريبًا طوال العامين الماضيين لإعادة تأهيل جراحة تومي جون، والآن قد يتمكن فريق يانكيز من اكتشاف ما يبدو عليه الأمر. مثل – على الرغم من أن بون قال أن جيل يتمتع بصحة جيدة.

فكر الفريق في إخراج جيل من ساحة اللعب خلال الأسبوع الأخير من الموسم العادي لاكتساب بعض الخبرة فيه، لكنه أراد التأكد من وصوله هو وشميدت إلى خط النهاية بصحة جيدة وبناء كامل قبل خمسة أيام إجازة قبل ذلك. ALDS.

قال بون: “في الوقت الحالي، أعتقد أنه من الأفضل أن يلعب دورًا في القلم بالنسبة لنا، وأشعر أن كلارك في مكان حيث يكون مستعدًا للذهاب للمباراة الثالثة،” الذي أشار إلى أن جيل يمكنه إما توفير الطول أو يتم إلقاؤك في مكان عالي النفوذ خارج ساحة اللعب.

ألقى جيل خمس جولات من الكرة مرة واحدة ضد العائلة المالكة الشهر الماضي بينما لم يواجههم شميدت هذا الموسم، الأمر الذي قد يعمل في مصلحته.

وقال بون: “أشعر وكأنه يرمي الكرة قرب النهاية، كما كان سيبدأ الموسم وما أشعر به هو أنه كان أحد أفضل الرماة في الدوري”. “هذا هو المكان الذي أشعر أنه موجود فيه.”