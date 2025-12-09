يلخص جيسون كيلسي إحباط النسور بعد الخسارة بتغريدة من كلمة واحدة

لم يكن لدى جيسون كيلسي الكثير ليقوله بعد الخسارة الثالثة على التوالي للنسور – لكنه بالتأكيد أوضح وجهة نظره.

كتب “Fml”، المركز المتقاعد، الذي قضى كامل حياته المهنية التي استمرت 13 عامًا في دوري كرة القدم الأمريكية مع فيلادلفيا، في منشور على X بعد خسارة ساحقة 22-19 في الوقت الإضافي أمام فريق Los Angeles Chargers (9-4) ليلة الاثنين.

سقط إيجلز حامل لقب Super Bowl إلى 8-5 في نزهة ابتليت بخمسة تحولات إجمالية وستة ركلات جزاء لمسافة 53 ياردة.

ألقى لاعب الوسط في إيجلز جالين هيرتس، الذي كان يبلغ من العمر 21 من 40 لمسافة 240 ياردة، أربعة اعتراضات، بما في ذلك اختيار ختم اللعبة في الوقت الإضافي.

واجه لاعب Super Bowl MVP السابق كابوسًا في الشوط الأول، حيث ارتكب دورانتين في نفس المسرحية التي تم اعتراضه وتحسسه بعد التقاط الكرة السائبة أثناء العودة.

وقال هيرتس: “لقد خسرنا المباراة ولم ألعب بشكل جيد بما يكفي لمساعدتنا على الفوز بالمباراة”.

ليس من الواضح ما إذا كان النسور سيحتفظون بـ “الأرنب الإيجابي”، وهو تفجير عملاق لأرنب عيد الفصح، والذي تم تركيبه في غرفة خلع الملابس بمنزلهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

سأل كيلسي مدرب فريق إيجلز نيك سيرياني، “ما قصة الأرنب؟” قبل الخسارة.

قال سيرياني: “أعرف هذا”. “الكثير من الفرح والكثير من الثقة هذا الأسبوع و… أفترض أنه مجرد شيء يمكن أن يمنحنا القليل من الفرح هناك.”

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

يتطلع النسور إلى الارتداد على أرضهم ضد لاس فيغاس رايدرز (2-11) يوم الأحد، بينما يواجه الشاحن فريق تشيفز (6-7) في مواجهة غرب آسيا في مدينة كانساس سيتي.