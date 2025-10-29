يلعب بريان بيرنز لاعب العمالقة كمرشح لاعب العام الدفاعي

عندما لاحظ راكيم نونيز روش لأول مرة أن برايان بيرنز كان يهاجم ممارسات الربيع الطوعية غير المبطنة مع اهتمام إضافي بالتفاصيل، وتقنية راقية وإرادة للفوز بكل مندوب، كان عليه أن يقول شيئًا.

وقال نونيز روشيس: “وذهب إلى معسكر التدريب، وكان يفعل الشيء نفسه”. “كل هذا يأتي معًا. أقول له دائمًا: “مرحبًا يا أخي، أنت تحاول الحصول على أفضل لاعب دفاعي لهذا العام، أليس كذلك؟” “

نعم، لقد سمح بيرنز لنفسه أن يحلم بالحصول على أعلى وسام يمكن تحقيقه بشكل واقعي للاعب دفاعي في اتحاد كرة القدم الأميركي. هل يتردد بيرنز على الإطلاق في أن التاريخ يشير إلى أنه يكاد يكون من المستحيل على اللاعبين في الفرق الخاسرة – عمالقة فريقه 2-6 ويتجهون نحو موسم خسارة ثالث على التوالي مكون من رقمين – للحصول على هذا النوع من الاعتراف الفردي؟

وقال بيرنز: “سيعني ذلك الكثير بالنسبة لي”. “الطريقة التي طرحت بها هذا السؤال صحيحة – للأسف. لا يمكنني إلا أن أفعل ما يمكنني فعله. ومع ذلك، فإن الأوراق تسقط هي الطريقة التي تسقط بها. على الأقل أعلم أنني لن أشعر بأي ندم في نهاية الموسم.”

