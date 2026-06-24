يلعب Jung Hoo Lee و Robbie Ray أدوار البطولة في فوز العمالقة على A’s

سان فرانسيسكو – كان Jung Hoo Lee في مرحلة تسليم وتلقي اثنتين من أقوى الضربات ليلة الثلاثاء. في النهاية، أثبت الذي تعامل معه أنه أقوى.

سحق لي أطول مسافة على أرضه في مسيرته، حيث أزال السياج في Triples Alley، وهو أعمق جزء من Oracle Park، ليضع العمالقة على اللوحة أولاً في الفوز 3-1 على A’s.

ثم جاء الانتقام غير المقصود.

بعد أن وصل لي إلى القاعدة للمرة الثالثة، وسار في المرة السادسة، انطلق إلى القاعدة الثانية. عندما وصل ، استقبله ساعد رجل القاعدة الثاني جيف ماكنيل، الذي قاده زخمه في محاولته لتطويق الرمية الواسعة إلى مسار انزلاق لي.

أرسل رد فعل لي الأولي ذعرًا بين حشد البيع البالغ عدده 40.043 شخصًا من أن الرمية ربما تكون قد سمرت الجزء من رأسه غير المحمي بخوذته. اتضح أن ذراع ماكنيل هي التي أصابت وجهه.

اندفع المدير توني فيتيلو، المدرب ومترجم لي، من المخبأ إلى القاعدة الثانية، حيث بقي لي بلا حراك لفترة طويلة. لقد اتضح أنه كان مهتزًا للتو.

من الواضح أنه لا يوجد تطابق مع الضرر الذي أحدثه بالقاطع الذي أمسك باللوحة بأكملها من آرون سيفالي مع خروج واحد في الثانية. سافر هوميروس لي الخامس لهذا الموسم مسافة 414 قدمًا، أي 40 قدمًا أبعد من أطول هوميروس له حتى الآن هذا الموسم. كانت مسيرته الطويلة في السابق 406 قدمًا.

أدت التسديدة الفردية إلى دخول مضارب العمالقة في العمل، حيث تبعها ويلي آدامز بثنائية وجاء ليسجل، ليفتح التقدم 2-0، على مسافة خطية من مات تشابمان بعيدًا عن الحائط في اليسار.

اندفع Bryce Eldridge ، أو أشبه بالمنزعج ، إلى المنزل ليتغلب بالكاد على رمية واحدة من Rafael Devers ليحقق الصدارة في المركز السابع بعد استخدام تحدي ABS لرسم المشي.

لم يكن لي الضحية الوحيدة لما ثبت أنها لعبة بدنية.

أُجبر كلا من لاعبي القاعدة الثانيين على المغادرة مبكرًا، مع مغادرة لويس أرايز بعد ارتكاب خطأ في الملعب من ساقه وتعرض زاك جيلوف لضربة في يده من قبل تشابمان.

ماذا يعني

بدأ العمالقة موقفهم على أرضهم بفوز كانوا في أمس الحاجة إليه، بعد اكتساح على يد فريق مارلينز لإنهاء رحلتهم البرية التي أرسلتهم 15 مباراة تحت 0.500.

من هو المثير

مشى روبي راي بأربع ضربات لكنه لم يسمح لأي شخص بالعودة ليعضه وانطلق إلى حد كبير خلال ثماني جولات، وكانت الخسارة الوحيدة التي جاءت في جولة غير مكتسبة بعد أن أخطأ لي كرة ذبابة سهلة في المجال الأيمن، مما أدى إلى وصول الضربة الأولى من الشوط الثالث والالتفاف ليسجل.

راي، الذي واجه صعوبة في اجتياز خمس جولات في وقت سابق من هذا العام، حقق ثاني أطول بداية له مع العمالقة وبسهولة أفضل جهد له هذا الموسم.

ومع ذلك، كانت هناك علامات على أن هناك انفراجة قادمة.

كانت محاولة راي ذات الضربتين هي المرة الثالثة خلال أربع مباريات هذا الشهر التي لم يستسلم فيها لأي شوط مكتسب. في النزهة الوحيدة التي تعرض فيها للضرب، لم يقم بالمشي.

بعد نشر 6.44 عصرًا في مايو، تحسن راي إلى 3-0 مع 1.80 عصرًا حتى الآن في يونيو.

من ليس كذلك

كان من المقرر أن تكون لعبة انتقامية لدانيال سوساك، الماسك الذي تم اختيار العمالقة منه في مسودة القاعدة 5 بعد أن ترك الفريق الأول الاختيار العام الثامن والعشرين السابق بدون حماية.

بعد المراجعة، ليس كثيرًا.

ضرب سوساك ثلاث مرات، مما أدى إلى خفض معدل ضربه منذ عودته من قائمة المصابين إلى 0.205. لقد كان يضرب 0.407 مع 1.152 OPS عندما هبط على IL؛ انخفض معدل ضرباته الآن إلى 0.267 مع معدل OPS الخاص به عند 0.652، وهو بالكاد أفضل من علامة باتريك بيلي البالغة 0.633 مع الجارديان.

قرر فريق A أنه يشكل تهديدًا بسيطًا لدرجة أنه مع وجود اثنين من المنافسين وعداء في المركز الثاني في المركز السادس، قاموا عمدًا بالسير على الضارب رقم 8 ذو الضربات الخفيفة درو جيلبرت لإحضار سوساك.

لقد ثبت أنه خيار حكيم. انتهت الضربة بنفس الطريقة التي انتهت بها الضربتان السابقتان – الضربة الثالثة.

التالي

يعود تايلر ماهلي إلى دورة العمالقة حيث يواصلون سلسلة مبارياتهم الثلاث ضد منافسيهم السابقين في منطقة الخليج يوم الأربعاء. ماهلي، الذي خرج منذ 29 مايو بسبب إجهاد في أوتار الركبة، كان عمره 1-7 مع 6.04 عصرًا عندما وصل إلى قائمة المصابين.

سيتعين على العمالقة القيام بنقل القائمة لتنشيطه من IL.