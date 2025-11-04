يلمح جيري جونز إلى تجارة رعاة البقر لكنه لن يكشف عن التفاصيل

يلمح جيري جونز إلى أن رعاة البقر قد أبرموا صفقة قبل الموعد النهائي لتداول اتحاد كرة القدم الأميركي يوم الثلاثاء.

ما هي تلك التجارة بالضبط؟ لم يقل جونز خلال مقابلة على راديو SiriusXM يوم الاثنين أثناء حديثه مع ستيفن أ. سميث، وكذلك أثناء توقفه على ESPN.

وقال جونز، وفقًا لصحيفة دالاس مورنينج نيوز: “هناك الكثير من الإجراءات الجارية الآن فيما يتعلق بالتداول. لقد قمنا بالتأكيد بالتداول وقد نجري المزيد من الصفقات قبل الموعد النهائي”. “لقد صنعنا واحدًا. ومن الممكن أن نصنع اثنين آخرين، وسأنتظر وأدعك تقرأ عن ذلك عندما نرسل الأوراق غدًا.”

وأضاف مالك Cowboys أن اللاعب “سيعالج بعض الأشياء التي كانت بمثابة عيوبنا”.

يحتل فريق Cowboys المركز الثاني في NFC East الذي تم إضعافه بشكل كبير مع سجل 3-4-1 هذا الموسم، حيث سيخوض مباراة ليلة الاثنين مع الكاردينالز.

واصل جونز التلميح إلى الصفقة دون أن يذكر ماهية التجارة أثناء توقفه في The Worldwide Leader in Sports.

<br />

وقال جونز “التفاصيل غدا.” “هناك فرصة جيدة أن يكون لدينا بعض الأشياء لنتحدث عنها غدًا.”

كان رعاة البقر يبحثون عن تمريرة سريعة في السوق التجارية، حسبما أفاد إيان رابوبورت من شبكة NFL خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولكن حتى لو قام رعاة البقر بخطوة للاعب دفاعي قبل الموعد النهائي في الساعة 4 مساءً، فإن تروي أيكمان العظيم في رعاة البقر لا يرى أن فريقه السابق مجرد لاعب دفاعي واحد بعيدًا عن أن يكون “قادرًا على المنافسة”.

“لا، لا أعتقد ذلك،” قال أيكمان عندما طرح جيسون كيلسي الموضوع على ESPN. “أعتقد أن ميكا بارسونز كان سيُحدث فرقًا بالتأكيد. الآن هل سيغير هذا سجلهم كثيرًا؟ لا أعرف. إنه صانع فرق، لكن هؤلاء الرجال ليسوا متاحين عادةً، لذلك لا أعرف ما إذا كان بإمكانهم جلب شخص مثله.

“أنا لا أعرف ما هي هذه الخطوة. لا أعرف من قد يكون. أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن تعلن عن وجود تجارة، ولكنك لن تعلن من هي.”