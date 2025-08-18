يلمح روب مانفريد إلى إعادة التنظيم الجغرافي في MLB – ما الذي سيحفزه

ألمح روب مانفريد إلى أن إعادة التنظيم الجغرافي لأقسام دوري البيسبول الرئيسية يمكن أن تكون في الأفق.

ظهر مفوض MLB في بث ESPN لليتلال ليتل ليتل كلاسيك كلاسيك بين ميتز ومارينرز عندما ظهر موضوع التوسع والأقسام.

بينما ألمح مانفريد إلى فكرة المزيد من الانقسامات الودية جغرافيا ، كان هناك صيد رئيسي واحد جاء معها.

“أعتقد أنه إذا توسعنا ، فإنه يوفر لنا فرصة لإعادة التنظيم جغرافيا” ، قال مانفريد. “أعتقد أنه يمكننا توفير الكثير من البلى على لاعبينا من حيث السفر. وأعتقد أن تنسيق ما بعد الموسم لدينا سيكون أكثر جاذبية لكيانات مثل ESPN ، لأنك ستلعب خارج الشرق وخارج الغرب.”

لم يتم توسيع MLB منذ دخول Diamondbacks and Rays إلى الدوري في عام 1998 ، لكن الدوري يقال إن الدوري يتنفس بمجرد حل ألعاب القوى والأشعة في مواقف الاستاد.

كانت ناشفيل من بين قائمة المدن التي يمكن أن تتطلع إلى إحضار امتياز MLB إلى المدينة وواحدة تهتم بها الدوري ، وفقًا لما ذكرته USA Today.

وقال مانفريد: “أعتقد أن المالكين يدركون أن هناك طلبًا على لعبة البيسبول الرئيسية في الدوري في الكثير من المدن العظيمة ، ولدينا فرصة للقيام بشيء جيد حول عملية التوسع هذه”.

كان مانفريد قد صرح سابقًا بأنه يرغب في إضافة فريقين آخرين إلى MLB قبل أن يتقاعد كمفوض في عام 2029.

من المرجح أن تعني فكرة إعادة التنظيم نهاية الدوري الأمريكي والدوري الوطني ، مما يجعل لعبة البيسبول أكثر تمشيا مع الطريقة التي يربط بها الدوري الاميركي للمحترفين و NHL أقسامهم.

وسيشكل ذلك واحدًا من أكبر عمليات الهزات في لعبة البيسبول ، والتي حدثت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة حيث عملت مانفريد على تغيير قواعد اللعبة والجدول الزمني وتنسيق مرحلة ما بعد الموسم من أجل تعزيز الفائدة.