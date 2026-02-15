يمتلك The Crow أعظم موسيقى تصويرية للفيلم على الإطلاق، وهي ليست قريبة حتى من ذلك

عندما يتذكر الناس فيلم “The Crow” عام 1994، فإنهم غالبًا ما يربطون الفيلم القوطي بالوفاة المأساوية الحقيقية لبراندون لي. مما لا شك فيه أنه حادث مروع أودى بحياة الممثل الشاب وغير حياة كل من عمل في الإنتاج. ومع ذلك، فمن بين رماد المأساة، ظهرت رواية كلاسيكية عن قوة الحب وكيف أن أولئك الذين يرحلون يبقون معنا دائمًا. هناك عامل رئيسي آخر يساهم في إرث الفيلم وهو الموسيقى التصويرية: مجموعة من روائع المزاج، والتي تدير سلسلة كاملة من المشاعر وتكمل السرد على الشاشة.
تم إصدار فيلم “The Crow” في مايو 1994، بعد عدة أسابيع من وفاة كيرت كوبين من فرقة نيرفانا. رأى الكثيرون أن وفاته هي العامل الحاسم في تراجع الجرونج، الذي كانت شعبيته تتضاءل بالفعل كنوع أدبي. وبالمثل، وجدت موسيقى الروك البديلة والهيفي ميتال نفسيهما عند مفترق طرق مهم. تم تجريد جميع حيل الأمس، مثل السحر والمسرح، حيث تساءل الموسيقيون عما إذا كانت الموسيقى نفسها كافية. لقد كان ذلك وقتًا غامضًا في الموسيقى البديلة، ولكنه كان أيضًا فترة من الصدق الجذري الذي شجع الفنانين على الكشف عن أرواحهم.
الموسيقى التصويرية لفيلم “The Crow” عبارة عن كبسولة زمنية تجمع الجواهر من غير الأسوياء والغرباء والرعاع. إنه الاحتفال النهائي بالثقافة المضادة، وهو استذكار لعصر خالد من الفن غير المقيد. على الورق، قد يبدو الأمر كالفوضى، لكن على اللعب، إنه سحر.
تظل الموسيقى التصويرية لفيلم Crow غير قابلة للمس
تتميز الموسيقى التصويرية لفيلم “The Crow” بـ 14 مقطعًا صوتيًا، مما يؤدي إلى إيقاع نجاحات تلو الأخرى. إنه يدعو المستمع إلى أغنية “Burn” Cure التي لا يمكن إنكارها، والتي أصبحت مرادفة للمشهد الذي يضع فيه إريك درافين من براندون لي مكياجه باللونين الأبيض والأسود لأول مرة. يتحول الأخدود إلى منوم مغناطيسيًا مع أغنية “Golgotha Tenement Blues” لفرقة Machines of Loving Grace. يتبع ذلك أغنية “Big Empty” المثيرة لفرقة Stone Temple Pilots وأغنية Dead Souls لـ Nine Inch Nails (أغنية غلاف تبدو أفضل من النسخة الأصلية من الثمانينيات من إنتاج Joy Division).
هذا ليس كل شيء، حيث أن بقية الألبوم يضم مقطوعات موسيقية قوية من أمثال فرقة رولينز، وغضب ضد الآلة، وبانتيرا، ونساء عنيفات، وحياتي مع التشويق كيل كولت، وسلسلة يسوع وماري. ما هو استدعاء الستار هنا؟ فيلم جين سيبيري الرقيق “لا يمكن أن تمطر طوال الوقت”، وهو ما يقوله إريك في الفيلم عندما يعلق على أن العالم ليس قاتمًا دائمًا. بعد الحمل الحسي الزائد لكل ما سبقها، تترك هذه الأغنية انطباعًا دائمًا بالأمل – بأن الغد سيكون أفضل.
وصلت الموسيقى التصويرية لفيلم “The Crow” إلى المركز الأول في قائمة Billboard 200. بالنسبة للبعض، كانت هذه نقطة دخولهم إلى ثقافة فرعية جديدة. بالنسبة للآخرين، إنه تذكير بأن هناك جمالًا في الانهيار. لم تكن هناك موسيقى تصويرية أخرى مؤثرة وقوية مثل هذه، ومن غير المرجح أن تكون هناك واحدة مرة أخرى.