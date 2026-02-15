يمتلك The Crow أعظم موسيقى تصويرية للفيلم على الإطلاق، وهي ليست قريبة حتى من ذلك

عندما يتذكر الناس فيلم “The Crow” عام 1994، فإنهم غالبًا ما يربطون الفيلم القوطي بالوفاة المأساوية الحقيقية لبراندون لي. مما لا شك فيه أنه حادث مروع أودى بحياة الممثل الشاب وغير حياة كل من عمل في الإنتاج. ومع ذلك، فمن بين رماد المأساة، ظهرت رواية كلاسيكية عن قوة الحب وكيف أن أولئك الذين يرحلون يبقون معنا دائمًا. هناك عامل رئيسي آخر يساهم في إرث الفيلم وهو الموسيقى التصويرية: مجموعة من روائع المزاج، والتي تدير سلسلة كاملة من المشاعر وتكمل السرد على الشاشة.

تم إصدار فيلم “The Crow” في مايو 1994، بعد عدة أسابيع من وفاة كيرت كوبين من فرقة نيرفانا. رأى الكثيرون أن وفاته هي العامل الحاسم في تراجع الجرونج، الذي كانت شعبيته تتضاءل بالفعل كنوع أدبي. وبالمثل، وجدت موسيقى الروك البديلة والهيفي ميتال نفسيهما عند مفترق طرق مهم. تم تجريد جميع حيل الأمس، مثل السحر والمسرح، حيث تساءل الموسيقيون عما إذا كانت الموسيقى نفسها كافية. لقد كان ذلك وقتًا غامضًا في الموسيقى البديلة، ولكنه كان أيضًا فترة من الصدق الجذري الذي شجع الفنانين على الكشف عن أرواحهم.

الموسيقى التصويرية لفيلم “The Crow” عبارة عن كبسولة زمنية تجمع الجواهر من غير الأسوياء والغرباء والرعاع. إنه الاحتفال النهائي بالثقافة المضادة، وهو استذكار لعصر خالد من الفن غير المقيد. على الورق، قد يبدو الأمر كالفوضى، لكن على اللعب، إنه سحر.