يمكنك العثور على متجر Vintage Thrift الذي يمكنك استخدامه لصنع مغذيات الطيور محلية الصنع

في حين أن بعض الناس قد لا يستمتعون بقضاء يومهم في تصفح ممرات متاجر السلع المستعملة المحلية، أو مبيعات التنقيب، أو أسواق السلع المستعملة، إلا أنها هواية مثيرة للحرفيين وهواة الجمع. من بين كنوز الأواني الزجاجية المهملة، ومجموعات التصنيع غير المكتملة، والأزياء الغريبة، ستجد بين الحين والآخر كنزًا مخفيًا. لسوء الحظ، ليست كل الكنوز واضحة على الفور. في بعض الأحيان، تأخذ هذه الكنوز شكل عناصر نادرة وقيمة قد تكون مناسبة لتاجر التحف أكثر من متجر التوفير. وفي حالات أخرى، تكون هذه الكنوز مجرد عناصر كانت ذات يوم من العناصر الأساسية في المنازل وتم نسيانها منذ ذلك الحين، مثل قوالب الجيلي.

مع جميع أدوات المطبخ والمنتجات الفاخرة المتوفرة بلمسة زر واحدة من خلال تجار التجزئة عبر الإنترنت، فمن السهل أن ننسى البناء القوي والتطبيق المتنوع للعناصر التي يستخدمها الطهاة المنزليون لأجيال. كانت قوالب الجيلي ذات يوم أداة أساسية في المطبخ المجهز بالكامل، خاصة للطهاة الذين يستمتعون كثيرًا. هذه القوالب ليست فقط لصنع حلويات الجيلاتين الممتعة والمذهلة بصريًا. يمكنك أيضًا استخدامها لإنشاء مكعبات للطيور أو شحم لطيورك في الشتاء!