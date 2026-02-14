يمكنك العثور على متجر Vintage Thrift الذي يمكنك استخدامه لصنع مغذيات الطيور محلية الصنع

في حين أن بعض الناس قد لا يستمتعون بقضاء يومهم في تصفح ممرات متاجر السلع المستعملة المحلية، أو مبيعات التنقيب، أو أسواق السلع المستعملة، إلا أنها هواية مثيرة للحرفيين وهواة الجمع. من بين كنوز الأواني الزجاجية المهملة، ومجموعات التصنيع غير المكتملة، والأزياء الغريبة، ستجد بين الحين والآخر كنزًا مخفيًا. لسوء الحظ، ليست كل الكنوز واضحة على الفور. في بعض الأحيان، تأخذ هذه الكنوز شكل عناصر نادرة وقيمة قد تكون مناسبة لتاجر التحف أكثر من متجر التوفير. وفي حالات أخرى، تكون هذه الكنوز مجرد عناصر كانت ذات يوم من العناصر الأساسية في المنازل وتم نسيانها منذ ذلك الحين، مثل قوالب الجيلي.
مع جميع أدوات المطبخ والمنتجات الفاخرة المتوفرة بلمسة زر واحدة من خلال تجار التجزئة عبر الإنترنت، فمن السهل أن ننسى البناء القوي والتطبيق المتنوع للعناصر التي يستخدمها الطهاة المنزليون لأجيال. كانت قوالب الجيلي ذات يوم أداة أساسية في المطبخ المجهز بالكامل، خاصة للطهاة الذين يستمتعون كثيرًا. هذه القوالب ليست فقط لصنع حلويات الجيلاتين الممتعة والمذهلة بصريًا. يمكنك أيضًا استخدامها لإنشاء مكعبات للطيور أو شحم لطيورك في الشتاء!
ما هي قوالب Jell-O القديمة (وكيفية استخدامها)
عندما يفكر معظم الناس في قوالب الجيلي العتيقة، ربما يفكرون فيها كشكل من أشكال الديكور أكثر من كونها عنصرًا مفيدًا للمطبخ. من الشائع رؤية قوالب Jell-O تتدلى من جدار المطبخ القديم، وتؤطر الموقد وتجلب أجواء الخمسينيات إلى الفضاء. بالطبع، لا يزال بإمكانك استخدام قوالب الجيلي المُخزنة كديكور في مطبخك، خاصة إذا كنت تبحث عن مظهر كلاسيكي. ولكن عندما أصبحت شائعة في أوائل القرن العشرين وخلال الخمسينيات من القرن الماضي، لم تبقى على الجدران لفترة طويلة. لقد تم تعليقها على الجدران لتسهيل الوصول إليها دون أن تشغل مساحة في الخزانات بأشكالها الغريبة التي لا يمكن تكديسها معًا بشكل أنيق.
في حين أن الاستخدام الأساسي لقوالب Jell-O كان دائمًا هو صنع حلويات ذات طبقات جميلة (ولذيذة) في مجموعة متنوعة من الأشكال، إلا أنه يمكن استخدامها في قولبة أي شيء تقريبًا. على سبيل المثال، يمكنك استخدامها كقالب لإضافة شكل لحاجب الشمس المذهل الذي يمكنك صنعه بنفسك باستخدام مكونات المطبخ والأزهار المجففة. تعتبر الأشكال أيضًا ذات حجم مثالي لصنع مغذيات الطيور محلية الصنع والتي ستساعد الحياة البرية المحلية على اجتياز أشهر الشتاء الباردة. ناهيك عن أن مستخدم TikTok @maplehousebuffalo يوضح كيف أن التعديلات الدائرية ذات الثقب في المنتصف مثالية لتعليق وحدات التغذية أو أي عنصر ماكر آخر تقرر استخدامه من أجله.
كيفية صنع مغذيات الطيور في المنزل باستخدام قوالب الجيلي القديمة
يمكن للكثير من وصفات البذور التي تصنعها بنفسك أن تجلب مجموعة متنوعة من الطيور إلى حديقتك، بما في ذلك بعض الطيور التي تتخذ شكلًا أكثر صلابة، مثل الشحم أو كتل البذور. كتلة البذور هي منتج بذور يمنع الطيور من القذف وإحداث الفوضى في وحدة تغذية الطيور، ومن السهل جدًا صنعها في المنزل. بغض النظر عن الخيار الذي تختاره، يمكنك خلط المكونات في وعاء الخلط، وتعبئتها بإحكام في قوالب الجيلي، وتركها لتبرد حتى تصبح صلبة تمامًا. يجب أن يتم تحريرها بسهولة من القالب، مما يترك لك وحدة تغذية الطيور محلية الصنع بشكل مثالي.
لصنع الشحم محلي الصنع، تحتاج إلى شكل من أشكال الدهون الحيوانية لتكون بمثابة قاعدة للمزيج. يعد هذا أمرًا مهمًا للطيور التي تأكل الحشرات حتى تتمكن من الوصول إلى الدهون الصحية التي تبقيها دافئة وصحية خلال فصل الشتاء. ستحتاج أيضًا إلى عامل ربط مثل دقيق الذرة أو الدقيق لتثبيت كل شيء معًا. يمكنك إضافة خلطات مثل زبدة الفول السوداني والبذور والمكسرات والفواكه المجففة وحتى الحشرات.
من ناحية أخرى، تعد كتل البذور خيارًا للطيور التي لا تزال بحاجة إلى الدهون الصحية ولكنها لا تعتمد عمومًا على الحشرات في نظامها الغذائي. بدلًا من استخدام الدهون الحيوانية، ستستخدم إما الجيلاتين أو السمن الصلب أو الزيت لخلطه مع مجموعة متنوعة من البذور. يختار معظم الناس زيت جوز الهند كبديل للجيلاتين، لكنك ستحتاج إلى مراعاة درجة الحرارة لهذا الخيار. يمكن أن يذوب زيت جوز الهند عند درجات الحرارة الدافئة، مما سيتركك مع فوضى البذور المبللة في حديقتك، لذلك فهو مناسب فقط لدرجات حرارة الشتاء (ويفضل أن يكون على وشك التجمد).