يمكنك بسهولة إعادة الملابس الملطخة بالنبيذ الأحمر إلى الحياة من خلال حيلة واحدة ميسورة التكلفة

أي شخص أشار بحماس شديد وهو يحمل كأسًا من النبيذ الأحمر في يده يعلم أن البقع الناتجة يكاد يكون من المستحيل إزالتها. لقد تم التضحية بعدد كبير جدًا من البلوزات والقمصان والسراويل والملابس الأخرى على مذبح البقع الحمراء العنيدة. لحسن الحظ، هناك مكون سهل الاستخدام وبأسعار معقولة موجود على الأرجح في خزانتك بالفعل ويمكنه إنقاذ ملابسك: بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3%.
ما الذي يجعل إزالة بقع النبيذ الأحمر صعبة للغاية؟ يتعلق الأمر بمركبين يجعلان المشروب مميزًا: الكروموجينات والعفص. تعد الكروموجينات، وهي المركبات التي تستخدمها النباتات لإنتاج اللون، مسؤولة عن اللون الأحمر الداكن الجميل للنبيذ الأحمر، ولكنها تشتهر أيضًا بالصبغة. على نحو غير مفيد إلى حد ما، فإن العفص، وهو المركب الذي يسبب جفاف الفم في النبيذ الأحمر، ممتاز في الترابط. ضع الاثنين معًا مع بلوزتك البيضاء المفضلة، وها هيوستن، لدينا وصمة عار. لكن بيروكسيد الهيدروجين (H2O2) يحتوي على جزيء الأكسجين الإضافي الذي يخلق الأكسدة عند استخدامه، مما يعني أنه يمكن أن يخفف من قبضة العفص ويزيل لون مولدات الكروم، مما يرفع البقعة بحوالي نصف سعر مزيلات بقع النبيذ التقليدية.
على الرغم من أنه يعتبر آمنًا لمعظم الأقمشة، إلا أنه لا يستخدم أبدًا بيروكسيد الهيدروجين لمعالجة بقع الغسيل على أقمشة معينة، مثل أي شيء رقيق أو عتيق أو مصنوع من منسوجات حيوانية. ضع في اعتبارك أن هناك أربعة مكونات تنظيف شائعة لا يجب عليك أبدًا خلطها معها، بما في ذلك الخل والمبيض، حيث يمكن أن ينتج غازًا سامًا.
كيفية استخدام بيروكسيد الهيدروجين لإزالة بقع النبيذ الأحمر
هناك قاعدتان مهمتان عند إزالة بقع النبيذ الأحمر: مقاومة الرغبة في الفرك – فقد يؤدي ذلك إلى تثبيت البقعة بشكل أكبر – ومعالجتها في أسرع وقت ممكن. ضع القليل من بيروكسيد الهيدروجين أو الخليط (المزيد عن ذلك بعد قليل) في مكان صغير مخفي على قطعة الملابس أولًا. يتمتع بيروكسيد الهيدروجين بقدرة على التبييض، لذا من المهم التحقق أولًا لمعرفة كيفية استجابته لنسيج الملابس (خاصة إذا كان مصبوغًا). إذا لم يتضرر اللون والنسيج، فمن الجيد أن تذهب.
بالنسبة للبقع الجديدة، اخلطي جزأين من الماء مع جزء واحد من بيروكسيد الهيدروجين ثم ضعيهما على البقعة. اتركه لبضع دقائق، ثم اشطفه جيدًا واغسله وفقًا لملصق العناية الخاص بملابسك. إذا كنت قلقًا بشأن احتمالية تبييض بيروكسيد الهيدروجين لملابسك الملونة، ضعي مزيجًا من صابون الأطباق وبيروكسيد الهيدروجين بنسبة 1:3 واتركيه يقوم بعمله لمدة ساعة على الأقل. ثم اشطف مزيل البقع واغسله. إذا لم تتزحزح البقعة، قم بتعزيزها إلى أقصى قوة: قم برش بيروكسيد الهيدروجين غير المخفف بنسبة 3٪ على البقعة بأكملها، واتركها لبضع لحظات، ثم اشطفها واغسلها في الغسالة. انتبهي إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تبييض القماش، لذا استخدميها بحذر.
إذا تجمد النبيذ الأحمر وجفف، فقد يكون من الصعب إزالته، لكن بيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يتخلص من البقع العنيدة. قم بخلط أجزاء متساوية من منظف الأطباق وبيروكسيد الهيدروجين وضعها على البقعة باستخدام فرشاة ناعمة، وافركها برفق. اتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه.