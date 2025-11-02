يمكنك بسهولة إعادة الملابس الملطخة بالنبيذ الأحمر إلى الحياة من خلال حيلة واحدة ميسورة التكلفة

أي شخص أشار بحماس شديد وهو يحمل كأسًا من النبيذ الأحمر في يده يعلم أن البقع الناتجة يكاد يكون من المستحيل إزالتها. لقد تم التضحية بعدد كبير جدًا من البلوزات والقمصان والسراويل والملابس الأخرى على مذبح البقع الحمراء العنيدة. لحسن الحظ، هناك مكون سهل الاستخدام وبأسعار معقولة موجود على الأرجح في خزانتك بالفعل ويمكنه إنقاذ ملابسك: بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3%.

ما الذي يجعل إزالة بقع النبيذ الأحمر صعبة للغاية؟ يتعلق الأمر بمركبين يجعلان المشروب مميزًا: الكروموجينات والعفص. تعد الكروموجينات، وهي المركبات التي تستخدمها النباتات لإنتاج اللون، مسؤولة عن اللون الأحمر الداكن الجميل للنبيذ الأحمر، ولكنها تشتهر أيضًا بالصبغة. على نحو غير مفيد إلى حد ما، فإن العفص، وهو المركب الذي يسبب جفاف الفم في النبيذ الأحمر، ممتاز في الترابط. ضع الاثنين معًا مع بلوزتك البيضاء المفضلة، وها هيوستن، لدينا وصمة عار. لكن بيروكسيد الهيدروجين (H2O2) يحتوي على جزيء الأكسجين الإضافي الذي يخلق الأكسدة عند استخدامه، مما يعني أنه يمكن أن يخفف من قبضة العفص ويزيل لون مولدات الكروم، مما يرفع البقعة بحوالي نصف سعر مزيلات بقع النبيذ التقليدية.

على الرغم من أنه يعتبر آمنًا لمعظم الأقمشة، إلا أنه لا يستخدم أبدًا بيروكسيد الهيدروجين لمعالجة بقع الغسيل على أقمشة معينة، مثل أي شيء رقيق أو عتيق أو مصنوع من منسوجات حيوانية. ضع في اعتبارك أن هناك أربعة مكونات تنظيف شائعة لا يجب عليك أبدًا خلطها معها، بما في ذلك الخل والمبيض، حيث يمكن أن ينتج غازًا سامًا.