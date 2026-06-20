يمكنك بسهولة تركيب أصيص زرع على سياجك باستخدام حل DIY لشماعة الأسلاك

الشمس مشرقة، والزهور تتفتح، ولديك مجموعة من النباتات في أصص في حديقتك والتي ترغب في تعليقها على طول السياج أو ببساطة النهوض عن الأرض. لكنك لا ترغب في شراء الكثير من المعدات الجديدة لتحقيق ذلك. لحسن الحظ، يمكنك إضفاء حياة جديدة على السياج القديم من خلال حل زارع معلق أنيق يمكنك صنعه بنفسك والذي يستخدم الشماعات السلكية القديمة.

إذا كان لديك مجموعة من الشماعات السلكية مخبأة في الجزء الخلفي من خزانتك، فهذا هو الوقت المناسب لإخراجها. سنقوم بتحويلها إلى ملحقات أصيص لوضع تلك النباتات في الأصيص على سياجك. هذه ليست فقط طريقة رائعة لترتيب خزانتك (سبحان الله لمزيد من مساحة التخزين) ولكنها أيضًا طريقة صديقة للبيئة لإعادة استخدام الشماعات القديمة لتحويل سياج حديقتك.

لتحويل علاقة سلكية إلى ملحق للزراعة، أمسك خطاف العلاقة بيد واحدة ثم ضع يدك الأخرى على السلك السفلي. قم بتمديد الشماعة للخارج عن طريق سحب يديك في اتجاهين متعاكسين. سيبدأ الشكل المثلث للشماعة في تكوين شكل بيضاوي. ادفع الجوانب الخارجية للشكل البيضاوي معًا لتكوين خط مستقيم. ثم قم بثني الجزء السفلي للأعلى ليلتقي بالخطاف الموجود في الأعلى، مكونًا دائرة. قم بحلقة الجزء السفلي فوق الخطاف لربط الاثنين معًا. قم بثني الخطاف بحيث يكون بزاوية بعيدة عن دائرة السلك. يمكنك الآن تعليقه فوق السياج ووضع أصيص زرع في الدائرة السلكية.