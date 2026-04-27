يمكنك بسهولة زراعة نباتات العنكبوت المزدهرة باستخدام فكرة زارع الطاولة الخرسانية

هل لديك بعض نباتات العنكبوت الصغيرة التي قمت بتجذيرها للتو؟ ربما تحاول أن تقرر ما إذا كنت تريد التخلي عنها أم الاحتفاظ بها. وفي كلتا الحالتين، تريدها أن تنمو لتصبح نباتات كبيرة ومزدهرة، أليس كذلك؟ إذا كنت تحتفظ بالشتلات، فستحتاج إلى حاوية لعرضها. لنفترض أنك ذهبت للتسوق ولم تتمكن من العثور على أصيص النباتات المثالي أو أن كل ما تفضله يتكلف أكثر من ميزانيتك. بدلًا من ذلك، يمكنك صنع أصيص خرساني مزخرف خاص بك يكون كبيرًا بما يكفي لترك انطباعًا مميزًا على طاولة خارجية أو داخلية.

اللوازم والأدوات اللازمة لهذا المشروع غير مكلفة. قد تكون موجودة بالفعل في سقيفة حديقتك أو مرآبك. أولاً، ستحتاج إلى لوح مسطح من نوع ما، مثل قطعة من الخشب الرقائقي أو حتى قطعة من الميلامين. ليس من الضروري أن يكون الأمر بهذا الحجم؛ يجب أن يكون أكبر قليلاً من قطر الحافة الخارجية للزارع. ستحتاج أيضًا إلى بعض الرمال الرطبة وكيس من الأسمنت سريع الجفاف أو خليط الخرسانة Quikrete ومجرفة مسطحة. لا تنس إحضار دلو أو حاوية لخلط الأسمنت. ستحتاج أيضًا إلى الوصول بسهولة إلى المياه العذبة. إذا كان لديك أي أسمنت متبقي، يمكنك استخدامه لصنع حامل شموع خرساني جميل يناسب أصيص النباتات الخاص بك.