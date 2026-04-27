يمكنك بسهولة زراعة نباتات العنكبوت المزدهرة باستخدام فكرة زارع الطاولة الخرسانية

هل لديك بعض نباتات العنكبوت الصغيرة التي قمت بتجذيرها للتو؟ ربما تحاول أن تقرر ما إذا كنت تريد التخلي عنها أم الاحتفاظ بها. وفي كلتا الحالتين، تريدها أن تنمو لتصبح نباتات كبيرة ومزدهرة، أليس كذلك؟ إذا كنت تحتفظ بالشتلات، فستحتاج إلى حاوية لعرضها. لنفترض أنك ذهبت للتسوق ولم تتمكن من العثور على أصيص النباتات المثالي أو أن كل ما تفضله يتكلف أكثر من ميزانيتك. بدلًا من ذلك، يمكنك صنع أصيص خرساني مزخرف خاص بك يكون كبيرًا بما يكفي لترك انطباعًا مميزًا على طاولة خارجية أو داخلية.
اللوازم والأدوات اللازمة لهذا المشروع غير مكلفة. قد تكون موجودة بالفعل في سقيفة حديقتك أو مرآبك. أولاً، ستحتاج إلى لوح مسطح من نوع ما، مثل قطعة من الخشب الرقائقي أو حتى قطعة من الميلامين. ليس من الضروري أن يكون الأمر بهذا الحجم؛ يجب أن يكون أكبر قليلاً من قطر الحافة الخارجية للزارع. ستحتاج أيضًا إلى بعض الرمال الرطبة وكيس من الأسمنت سريع الجفاف أو خليط الخرسانة Quikrete ومجرفة مسطحة. لا تنس إحضار دلو أو حاوية لخلط الأسمنت. ستحتاج أيضًا إلى الوصول بسهولة إلى المياه العذبة. إذا كان لديك أي أسمنت متبقي، يمكنك استخدامه لصنع حامل شموع خرساني جميل يناسب أصيص النباتات الخاص بك.
كيفية صنع زارع خرساني على الطاولة لنباتات العنكبوت الخاصة بك
ضع لوحتك المسطحة على طاولة أو طاولة العمل. قم بتغطيته بقطعة من البلاستيك، إذا كان لديك قطعة في متناول يدك – فهذا سيجعل عملية إزالة الوعاء لاحقًا أسهل قليلًا. خذ الرمال الرطبة وشكل كومة جميلة. هذا هو قالب أصيص النباتات الخاص بك، لذا قم بتشكيله بشكل جيد قدر الإمكان وتأكد من أنه أملس في كل مكان. إذا لم يكن لديك أي رمل في متناول يدك، يمكنك صنع الكومة من مزيج الأصيص الرطب. قم بخلط الأسمنت مع الماء وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. يجب أن يشبه عجينة سميكة وقابلة للتطبيق نسبيًا.
الأسمنت العادي عادة ما يكون رمادي أو أبيض. إذا كنت تريد أصيصًا ملونًا، فهذا هو الوقت المناسب لإضافة بعض صبغة الأسمنت. استثمر في علبة Ootdart Matte Iron Oxide Pigment Powder، وسيكون لديك خمسة ألوان للاختيار من بينها (البني والأزرق والبورجوندي والأخضر والأسود) مقابل 30 دولارًا تقريبًا.
قم بتغطية كومة الرمل بالأسمنت باستخدام المالج المسطح. قم ببناء طبقات الأسمنت تدريجيًا، مع تجانس المعجون أثناء العمل. بمجرد أن تعتقد أنك قد وضعت كمية كافية من الأسمنت لإنشاء جدران يبلغ سمكها حوالي 1 أو 2 بوصة، يمكنك التوقف. استخدم قلم رصاص لعمل ثقبين أو ثلاثة فتحات في الجزء العلوي من الكومة. ستكون هذه بمثابة فتحات تصريف، مما يضمن عدم تشبع نباتات العنكبوت بالمياه. ضع أصيص النبات جانبًا حتى يجف، رغم أنه سيتماسك خلال ساعة، إلا أنه قد يستغرق ما يصل إلى 48 ساعة حتى يجف. عندما يتم معالجة الخرسانة، اقلب الوعاء واللوح رأسًا على عقب، ثم قم بإزالة اللوح واستخرج الرمل. أنت الآن جاهز لوضع نباتات العنكبوت في وعاء.
قم بوضع نباتات العنكبوت في وعاء وأضف بعض اللمسات النهائية
بمجرد معالجة زارع الخرسانة الجديد الخاص بك، يصبح جاهزًا لنباتات العنكبوت الخاصة بك. ضع شتلات نبات العنكبوت ذات الجذور في الوعاء واملأ المساحة المحيطة بها برفق بمزيج الأصيص. يعتبر المنتج بدون تربة، مثل مزيج بوتينغ الخفيف الاحترافي من Esbenshade، هو الأفضل لنباتات العنكبوت. بمجرد امتلاء الوعاء حتى الحافة، يمكنك إضافة بعض أحجار النهر البيضاء أو الحصى المزخرفة لإنهاء العرض.
في حين أن هذه الحاوية على شكل طبق لنباتات العنكبوت تبدو جذابة كما هي، يمكنك أيضًا طلاءها قبل ملئها بالتربة والنباتات. قم برمل الخرسانة المعالجة بخفة لضمان التصاق الطلاء بالسطح. ثم قم بطلائها باللون الذي يتناسب مع جمالك الخارجي أو الداخلي. يمكنك إضفاء أجواء ساحلية أنيقة على زارع الخرسانة العادي باستخدام DIY واسع الحيلة: قم بلصق الأصداف البحرية على الجزء الخارجي بينما تكون الخرسانة رطبة أو بعد المعالجة باستخدام الغراء الساخن. ستعمل هذه الفكرة مع الحصى الزجاجية أو شظايا الأواني الفخارية المكسورة أيضًا.
بالطبع، ليس عليك الاستمرار في زراعة نباتات العنكبوت في أصيص الخرسانة الجديد الخاص بك – أي نبات منزلي ذو جذور ضحلة سيعمل أيضًا. يمكنك أيضًا إنشاء حاوية أعمق واستخدامها لزراعة زهور سنوية لإضفاء لمسة ملونة على أي مساحة معيشة خارجية. إذا لم يكن لديك أي رمل، فحاول استخدام العناصر المعاد تدويرها كقالب. يمكنك، على سبيل المثال، تحويل مبرد الستايروفوم إلى ميزة مائية جميلة لحديقتك باستخدام الخرسانة.