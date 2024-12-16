يمكنك تنظيف المصابيح الشمسية المتسخة باستخدام رذاذ الحشرات. ولكن هنا لماذا لا ينبغي عليك ذلك

أنت بحاجة إلى مصابيح شمسية خارجية لحديقتك. تعد إضاءة المسارات المظلمة للخطوات الآمنة أمرًا ضروريًا لسلامة المنزل، كما أن المصابيح الشمسية غير مكلفة وسهلة التركيب وتوفر لك الكهرباء أثناء إنجاز المهمة. ومع ذلك، فإن المصابيح الشمسية تكون جيدة فقط إذا كانت ألواحها تمتص أشعة الشمس. إذا كانت الإضاءة الخارجية لديك تبدو خافتة والألواح متآكلة للغاية، فيمكنك استعادة قوتها بعملية تنظيف بسيطة.
يعد رش الحشرات بمثابة حل سريع شائع يعيد ألواح الإضاءة الشمسية إلى حالتها الطبيعية تقريبًا. لا، لن يبعد الحشرات عن أضواء الشرفة، لكنه سيعمل على إحياء الألواح الشمسية. هناك العديد من الطرق لإضفاء الحيوية على الألواح، لكن الكثير منها يتضمن الغسل والفوضى. بالنسبة لهذه الطريقة، ما عليك سوى رش اللوحة ومسحها بقطعة قماش خالية من الوبر، وستكون مصابيحك الشمسية جاهزة للنقع في الشمس مرة أخرى. ما الذي يجعل هذه الأشياء تعمل بشكل جيد لتنظيف الألواح الشمسية؟ على الرغم من عدم وجود الكثير من البيانات الرسمية لدعم هذا الأمر، فمن المفترض أن يكون DEET الموجود في رش الحشرات مسؤولاً عن هذه التحولات المعجزة.
بلاستيك DEET = مشاكل محتملة
على الرغم من هذه الضجة، هناك ما يدعو للقلق عند استخدام رذاذ الحشرات على البلاستيك. هذا ليس النشاط الجانبي الوحيد لرذاذ الحشرات، إذ يستخدمه الناس عادة لتنظيف المصابيح الأمامية الغائمة لسياراتهم. ومع ذلك، يقول متخصصو ترميم السيارات أن مادة DEET تقوم بالفعل بتنظيف أسطح المصابيح الأمامية المصنوعة من البولي كربونات عن طريق إذابة طبقة من البلاستيك. هذا يمكن أن يسبب أضرارا مكلفة لسيارتك. غالبًا ما تُصنع المصابيح الشمسية جزئيًا من مادة البولي كربونات، لذلك من الممكن أن يكون التنظيف السريع لرذاذ الحشرات للأضواء الشمسية ناتجًا عن نفس التفاعل.
تعتبر المصابيح الشمسية استثمارًا أقل خطورة بكثير. نظرًا لأنها تكلف جزءًا صغيرًا من تكلفة السيارة أو حتى إصلاح السيارة، فقد يكون الضرر الطفيف الذي يلحق بالسطح البلاستيكي يستحق الحصول على مصابيح تعمل بشكل أفضل. إذا كان التفكير في حدوث ضرر بسيط لاستثمارك قد دفعك إلى إعادة وضع إيقاف التشغيل على الرف، فيمكنك الحفاظ على مصابيحك الشمسية نظيفة وفعالة بأمان باستخدام المنظف ومزيل الشحوم المتخصص WD-40. من المفترض أن يخترق ذلك المواد اللزجة والأوساخ بنفس الكفاءة، لكنه لن يلحق الضرر بالبلاستيك أو الزجاج أو المعدن الذي تصنع منه المصابيح.