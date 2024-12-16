يمكنك تنظيف المصابيح الشمسية المتسخة باستخدام رذاذ الحشرات. ولكن هنا لماذا لا ينبغي عليك ذلك

أنت بحاجة إلى مصابيح شمسية خارجية لحديقتك. تعد إضاءة المسارات المظلمة للخطوات الآمنة أمرًا ضروريًا لسلامة المنزل، كما أن المصابيح الشمسية غير مكلفة وسهلة التركيب وتوفر لك الكهرباء أثناء إنجاز المهمة. ومع ذلك، فإن المصابيح الشمسية تكون جيدة فقط إذا كانت ألواحها تمتص أشعة الشمس. إذا كانت الإضاءة الخارجية لديك تبدو خافتة والألواح متآكلة للغاية، فيمكنك استعادة قوتها بعملية تنظيف بسيطة.

يعد رش الحشرات بمثابة حل سريع شائع يعيد ألواح الإضاءة الشمسية إلى حالتها الطبيعية تقريبًا. لا، لن يبعد الحشرات عن أضواء الشرفة، لكنه سيعمل على إحياء الألواح الشمسية. هناك العديد من الطرق لإضفاء الحيوية على الألواح، لكن الكثير منها يتضمن الغسل والفوضى. بالنسبة لهذه الطريقة، ما عليك سوى رش اللوحة ومسحها بقطعة قماش خالية من الوبر، وستكون مصابيحك الشمسية جاهزة للنقع في الشمس مرة أخرى. ما الذي يجعل هذه الأشياء تعمل بشكل جيد لتنظيف الألواح الشمسية؟ على الرغم من عدم وجود الكثير من البيانات الرسمية لدعم هذا الأمر، فمن المفترض أن يكون DEET الموجود في رش الحشرات مسؤولاً عن هذه التحولات المعجزة.