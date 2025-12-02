يمكنك نشر البقدونس بسهولة للحصول على حديقة أعشاب أكمل بهذه الطريقة السهلة

البقدونس هو عشب طهي شعبي يستخدم على نطاق واسع للنكهة والتزيين في الطبخ. قد تتساءل عما إذا كان من السهل أن تنمو. بعد كل شيء، كان هناك وقت اعتقد فيه الناس أن السحرة والنساء الحوامل فقط هم الذين يمكنهم زراعة البقدونس. لحسن الحظ، من السهل جدًا زراعة البقدونس، وهو أحد تلك الأعشاب اللذيذة التي يمكنك نشرها بسهولة من العقل. كل ما تحتاجه هو نبات يمكنك أن تأخذ منه قصاصاتك.
البقدونس نبات عشبي، ويشكل وردة كثيفة من السيقان الورقية، التي يبلغ طولها حوالي 12 إلى 18 بوصة، وهي ناعمة وخضراء، ويمكن أن تكون بمثابة قصاصات محتملة. ما عليك سوى اختيار عدد قليل من الفسائل الرقيقة للنمو الطازج، ويفضل أن يكون ذلك في الربيع أو أوائل الصيف. تأكد أيضًا من اختيار نبات البقدونس الذي لا يزهر. في النباتات المزهرة، يتم تحويل الكثير من الطاقة إلى التكاثر، وقد لا يكون لديها احتياطيات كافية للحفاظ على التكاثر الخضري عند قطعها من النبات الأم.
خذ وجذر قصاصات البقدونس
ابدأ باختيار نبات صحي، حيث أن المخزون السليم يزيد من معدل نجاح طرق التكاثر اللاجنسي مثل العقل. تأكد أيضًا من استخدام نبتة نشطة النمو لأن الأنسجة اليافعة غالبًا ما تتجذر بشكل أفضل من السيقان الأقدم والأكثر نضجًا. بمجرد الانتهاء من الاختيار، خذ سكينًا أو مقصًا حادًا ومعقمًا لأخذ قصاصات من النبات الأم. وهذا يقلل من فرص الإصابة بالعدوى وسحق الساق عند أخذ العقل. يعد استخدام الأدوات القذرة خطأً يرتكبه الكثير من الناس عند إكثار النباتات.
تأكد من أن طول القصاصات يبلغ حوالي 4 إلى 6 بوصات ويتم قطعها أسفل العقدة السفلية حيث تظهر سيقان الأوراق. بعد ذلك، قم بإزالة الأوراق من النصف السفلي من كل قطعة. سيساعد ذلك في تقليل فقد الماء وكشف المزيد من العقد التي يمكن أن تتلامس مع وسيط التجذير. فقط لا تقم بإزالة جميع الأوراق. هناك حاجة إلى عدد قليل من الأوراق على قطع الجذع للمساعدة في عملية التمثيل الضوئي ودعم نمو الجذر الجديد.
أخيرًا، إذا أمكن، قم بغمس الطرف القاعدي للعقلة في هرمون التجذير. سيساعد ذلك في تسريع نمو الجذور وتحسين فرص النجاح. بعد ذلك، قم بدفن الفسائل في وسط معقم قليل المغذيات مع تصريف جيد مع التأكد من بقاء الطرف الورقي فوق السطح.
اعتني بشتلات البقدونس بعد الزراعة
عند إكثار البقدونس من العقل، عادة ما يستغرق الأمر حوالي سبعة أيام حتى تظهر جذور صغيرة تشبه الشعر. خلال تلك الفترة، تأكد من الحفاظ على بيئة عالية الرطوبة حول النباتات الجديدة. يمكنك القيام بذلك عن طريق تغطية الوعاء بغلاف أو كيس من البلاستيك الشفاف. هذه مجرد إحدى الطرق الذكية لاستخدام الغلاف البلاستيكي للحدائق والنباتات في منزلك. أيضًا، احتفظ بالقصاصات في ضوء ساطع وغير مباشر عند درجات حرارة تتراوح بين 65 إلى 75 درجة فهرنهايت. حافظ على الوسط رطبًا باستمرار مع تجذر النباتات الجديدة، لكن لا تدعه رطبًا أو مشبعًا بالمياه.
بمجرد ظهور الأوراق الجديدة وتجذر شتلات البقدونس بشكل صحيح، يمكنك إعادة زراعتها في الموقع المقصود. أخيرًا، إذا لزم الأمر، قم بتسميد البقدونس مرة كل أربعة إلى ستة أسابيع إذا كنت تزرعه في الداخل، أو مرة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع إذا كنت تزرعه في الخارج. ضع في اعتبارك أنه بما أن البقدونس نبات كل سنتين، فإنه سوف يزهر في موسمه الثاني، حتى عندما ينمو من العقل. لذا ضع خطة لتكرار التكاثر للحصول على إمداد مستمر وحديقة أعشاب أكمل.