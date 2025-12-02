يمكنك نشر البقدونس بسهولة للحصول على حديقة أعشاب أكمل بهذه الطريقة السهلة

البقدونس هو عشب طهي شعبي يستخدم على نطاق واسع للنكهة والتزيين في الطبخ. قد تتساءل عما إذا كان من السهل أن تنمو. بعد كل شيء، كان هناك وقت اعتقد فيه الناس أن السحرة والنساء الحوامل فقط هم الذين يمكنهم زراعة البقدونس. لحسن الحظ، من السهل جدًا زراعة البقدونس، وهو أحد تلك الأعشاب اللذيذة التي يمكنك نشرها بسهولة من العقل. كل ما تحتاجه هو نبات يمكنك أن تأخذ منه قصاصاتك.

البقدونس نبات عشبي، ويشكل وردة كثيفة من السيقان الورقية، التي يبلغ طولها حوالي 12 إلى 18 بوصة، وهي ناعمة وخضراء، ويمكن أن تكون بمثابة قصاصات محتملة. ما عليك سوى اختيار عدد قليل من الفسائل الرقيقة للنمو الطازج، ويفضل أن يكون ذلك في الربيع أو أوائل الصيف. تأكد أيضًا من اختيار نبات البقدونس الذي لا يزهر. في النباتات المزهرة، يتم تحويل الكثير من الطاقة إلى التكاثر، وقد لا يكون لديها احتياطيات كافية للحفاظ على التكاثر الخضري عند قطعها من النبات الأم.