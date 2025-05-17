يمكن أن تؤثر هذه التفاصيل الصغيرة على مصنع الفراولة على حصادك بالكامل

القليل من الشجيرات المنتجة للتوت هي أكثر مثالية لأي ساحة من الفراولة الحمراء الممتلئة. هذه النباتات اللطيفة التي لا يمكن إنكارها تزدهر في أقصى درجات الحدائق ، والتربة الطميية التي يتم تجريدها جيدًا ، وأي حاوية أو سرير حديقة لديك مساحة فيها. بعض الأصناف تضع المتسابقين ، مما يتيح لك إمدادًا مستمرًا من الشتلات المتجذرة التي يمكنك استخدامها لزيادة التصحيح الخاص بك أو هدية على قدم المساواة مع العائلة الخضراء ذات الخضرة ، والجوار لبدءهم. واحد صغير ، غالبًا ما يتم تجاهله هو لون الزهور. هل نبات الفراولة يتفتح الوردي أو الأحمر بدلاً من اللون الأبيض المتوقع؟ ثم أنت بستاني محظوظ! تشير الزهور الوردية إلى أن أسرّك في حديقتك مليئة بنباتات الفراولة المحايدة أو المحايدة ، ويمكنك أن تتوقع حصاد الصيف والخريف من الفراولة الفاتنة. وهذا بالتأكيد يتفوق على فترة الانتقاء القياسية الواحدة والانتقاد في يونيو.

في الواقع ، هناك ثلاثة أنواع من الفراولة للاختيار من بينها: حاملة يونيو ، حاملة ، ومحايدة اليوم. تمنحك نباتات الفراولة الحاملة في يونيو حصادًا كبيرًا في فصل الصيف وهي رائعة للبستانيين مع مراعاة الحفاظ عليها-فكر في صنع المربى أو التجميد أو الجفاف. ومع ذلك ، يمكن أن تكون مشكلة في أجزاء من الولايات المتحدة التي تواجه الصقيع في يونيو. تنتج المحاصيل المثيرة للحيوية واليوم التوت طوال أشهر الصيف وحتى في الخريف. غالبًا ما تكون الفراولة التي ينتجونها أصغر قليلاً من نظرائهم الحاملة في يونيو. تنمو هذه الأصناف بشكل أفضل في شمال الولايات المتحدة ، حيث تم زراعتها في الأصل ، ولكن لا يزال من الممكن زراعتها في مكان آخر مع الرعاية المناسبة. على سبيل المثال ، قد تحتاج الفراولة المحايدة اليومية إلى غطاء ، مثل polytunnels ، في الأجواء الباردة بشكل خاص ، على الرغم من أن Evenbering يمكن أن تنجو في كثير من الأحيان شتاءات باردة في الهواء الطلق.