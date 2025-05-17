يمكن أن تؤثر هذه التفاصيل الصغيرة على مصنع الفراولة على حصادك بالكامل

القليل من الشجيرات المنتجة للتوت هي أكثر مثالية لأي ساحة من الفراولة الحمراء الممتلئة. هذه النباتات اللطيفة التي لا يمكن إنكارها تزدهر في أقصى درجات الحدائق ، والتربة الطميية التي يتم تجريدها جيدًا ، وأي حاوية أو سرير حديقة لديك مساحة فيها. بعض الأصناف تضع المتسابقين ، مما يتيح لك إمدادًا مستمرًا من الشتلات المتجذرة التي يمكنك استخدامها لزيادة التصحيح الخاص بك أو هدية على قدم المساواة مع العائلة الخضراء ذات الخضرة ، والجوار لبدءهم. واحد صغير ، غالبًا ما يتم تجاهله هو لون الزهور. هل نبات الفراولة يتفتح الوردي أو الأحمر بدلاً من اللون الأبيض المتوقع؟ ثم أنت بستاني محظوظ! تشير الزهور الوردية إلى أن أسرّك في حديقتك مليئة بنباتات الفراولة المحايدة أو المحايدة ، ويمكنك أن تتوقع حصاد الصيف والخريف من الفراولة الفاتنة. وهذا بالتأكيد يتفوق على فترة الانتقاء القياسية الواحدة والانتقاد في يونيو.
في الواقع ، هناك ثلاثة أنواع من الفراولة للاختيار من بينها: حاملة يونيو ، حاملة ، ومحايدة اليوم. تمنحك نباتات الفراولة الحاملة في يونيو حصادًا كبيرًا في فصل الصيف وهي رائعة للبستانيين مع مراعاة الحفاظ عليها-فكر في صنع المربى أو التجميد أو الجفاف. ومع ذلك ، يمكن أن تكون مشكلة في أجزاء من الولايات المتحدة التي تواجه الصقيع في يونيو. تنتج المحاصيل المثيرة للحيوية واليوم التوت طوال أشهر الصيف وحتى في الخريف. غالبًا ما تكون الفراولة التي ينتجونها أصغر قليلاً من نظرائهم الحاملة في يونيو. تنمو هذه الأصناف بشكل أفضل في شمال الولايات المتحدة ، حيث تم زراعتها في الأصل ، ولكن لا يزال من الممكن زراعتها في مكان آخر مع الرعاية المناسبة. على سبيل المثال ، قد تحتاج الفراولة المحايدة اليومية إلى غطاء ، مثل polytunnels ، في الأجواء الباردة بشكل خاص ، على الرغم من أن Evenbering يمكن أن تنجو في كثير من الأحيان شتاءات باردة في الهواء الطلق.
الفراولة المتوفرة مع أزهار وردية أو حمراء ستمنحك الفاكهة طوال الموسم
بالنسبة للبستانيين المنزليين بعد أطول حصاد ممكن في الفراولة ، يحدث ذلك فقط أن أصناف الفراولة ذات الخدود بدلاً من الإزهار المغسول تقع في النوعين الأخيرين. اثنان من أصنافنا المفضلة في الفراولة هما Fragaria x Ananassa “Treasure Treasure Pink” و “Treasure Red Red” ، والتي تتميز بأزهار شبه مزدحمة باللونين الأحمر أو الوردي الفاتح النابض بالحياة والتي تصنع آثارًا رائعة للبستنة. يبقى Fragaria x Ananassa “Toscana” المزهرة ذات اللون الوردي مضغوطًا نسبيًا عند 12 × 16 بوصة حولها ، مما يجعلها فاكهة سهلة النمو على شرفة أو فناء إذا لم يكن لديك مساحة لحديقة. يزدهر “Tarpan” في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8 وسيستمر في الثمار حتى الصقيع الأول.
يجب على البستانيين الذين يرغبون في إزهار حمراء وردية نارية لشراء ترتيب الحاوية شراء Fragaria x Ananassa “Ruby Ann” أو “Frisan” Pink Hot Pink ، في حين أن أولئك الذين يبحثون عن زهور خيط الحلوى يمكن أن يحاولوا “Gasana” أو “Berries Galore Pink” أو “Frisan” الأصلي. هل تبحث عن شيء غير عادي بعض الشيء؟ تحتوي معظم الأصناف من البروتين ، المعروفة أحيانًا باسم الفراولة البيضاء أو الوردية ، هناك أيضًا عدد قليل من الخيارات المحايدة يومًا للبستانيين المحبين للاحتفال. Fragaria x Ananassa ‘Rainbow Treasure’ لديه التوت والزهور الكبيرة بشكل مدهش التي تصل إلى اللون الأبيض والوردي الفاتح. Fragaria التي تم إنشاؤها الكندية. X Ananassa “Roseberry” و “Rosalyne” على حد سواء زهور وردية كلاسيكية ، مع Roseberry أغمق قليلاً ، والفواكه طوال الصيف. أيا كان الصننات التي تقرر شراؤها لحديقتك ، ابحث عن التيجان أو المقابس أو النباتات في دور الحضانة في أواخر الشتاء وأوائل الربيع.
ليس كل زهور الفراولة ذات اللون الوردي أو الأحمر لها التوت
تحذير: بينما يمكنك أن تفترض بشكل موثوق أن نبات الفراولة المزهرة باللون الأحمر أو الوردي سيكون أبديًا أو محايدًا اليوم ، لا تخطئ في افتراض أن جميع الفراولة المتوفرة لها أزهار وردية أو حمراء. هناك العديد من أصناف التزيين الأبيض التي تندرج في هذه الفئة. ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن بعض أصناف الفراولة بألوان إزهار التي تنحرف عن اللون الأبيض القياسي هي في الغالب زخرفية ، مما يعني أنك ستنتهي بالكثير من الزهور الجميلة للاستمتاع ولكن القليل أو الأسوأ من ذلك ، لا توجد ثمار لعصيرك أو فطائرك. إذا كنت بعد تلك العلاجات اللذيذة ، تجنب “أحمر الشفاه” و “Pink Panda” – وكلاهما هجينة Marsh Cinquefoil و Beach Strawberry – و Fragaria Red Ruby. بالطبع ، إذا كنت تحب فقط Cottagecore Vibes Strawberry Plants التي توفرها حديقة حاوية فناء أو صخور ولكن لا تريد التعامل مع الفاكهة المتنامية ، فزرع بعيدًا!
نصيحة حول كيفية النمو ورعاية نبات الفراولة مع أزهار وردية هي نفسها بالنسبة للأصناف المزهرة البيضاء أو الأصناف المحايدة اليومية. تنمو الفراولة بشكل جيد في حاوية كما تفعل في الأرض-أو ربما أفضل لبعض الأصناف-طالما أن التربة تجرّب جيدًا. إذا كان لديك فناء خلفي مليء بالطين ، فقم بزرعها في أسرة مرتفعة. إنهم بحاجة إلى أشعة الشمس الكاملة لتنمية الكثير من التوت ، لذا اختر موقع الزراعة الخاص بك بعناية. زرع شتلات الفراولة الجديدة في وقت متأخر بعد الظهر وقم بمياهها بدقة لتقليل عملية الزرع والصدمة الحرارية. تطبيق الأسمدة لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد الزراعة. إن إزالة الزهور للشهر الأول سيزيد من الثمار على الفراولة المتوفرة.