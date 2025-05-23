يمكن أن تبدأ أسنانك في التحرك إذا حدث هذا لجسمك

يقوم الحمل برقم على الجسم – وبطرق قد لا يكون لديك فهوم. من مرض الصباح إلى التغييرات العاطفية الحادة إلى الأوجاع والآلام الجسدية ، فإن حمل طفل إلى مصطلح لا يمشي في الحديقة. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، للإضافة إلى هجمة التغييرات التي يتحملها الجسم أثناء الحمل ، يمكنك أيضًا تجربة التحول في أسنانك. نعم ، قد تتحرك أسنانك بالفعل.
وقال آشلي بولينج ، مالك الممارسة في Aspen Dental ، وضحاها ، “أثناء الحمل ، تمر بالكثير من التغييرات الهرمونية ، خاصة مع مستويات أعلى من هرمون الاستروجين والبروجستيرون” ، مضيفًا أن التأثير الهرموني يمكن أن يرتدي الأربطة والعظام التي تهدف إلى إبقاء الأسنان في مكانها. وقالت: “بسبب هذه التغييرات ، يمكن للجسم أن يتفاعل بقوة أكبر مع البكتيريا ، مما يجعل اللثة أكثر عرضة للإلتهاب والأسنان أكثر عرضة للتحول”.
على الرغم من أنه لن يختبر كل شخص تحول الأسنان أثناء الحمل ، إلا أنه أحد الآثار الجانبية المحتملة للهرمونات المتقلبة ، لذلك فهو بالتأكيد شيء يجب أن تكون على دراية به. ليس هناك أي معنى على الإطلاق في وجود أي لحظات مفاجئة إضافية طوال فترة الحمل.
كيفية منع الأسنان من التحرك أثناء الحمل
في حين أن منع كل حركة الأسنان غير ممكن ، لا يزال بإمكانك اتخاذ خطوات للحد من مقدار التحرك. بالنسبة للمبتدئين ، فأنت تريد تمامًا تجنب بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن ترتكبها مع رعايتك عن طريق الفم. وقال بولينج: “حاول أن تفرش أسنانك مرتين في اليوم مع معجون أسنان الفلورايد لمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة ، ولا تنسى الخيط مرة واحدة يوميًا للتخلص من أي جزيئات طعام عالقة بين أسنانك” ، مضيفًا أن مياه الشرب طوال اليوم تساعد أيضًا في الحفاظ على نظافة الفم والصحة.
ولكن نظرًا لأن الحمل يمكن أن يكون وقتًا مضطربًا في حياة بعض الناس ، فقد يكون التمسك بروتين أمرًا صعبًا. بالنسبة للآخرين ، قد تكون هناك أيضًا مشكلة مع رد فعل هفوة حساس أو اللثة العطاء ، وفقًا لما قاله بولينج. إذا كان هذا هو الحال ، فلا تتوقف عن الفرشاة ، لأن لديك خيارات. وقال بولينج: “إذا شعرت الفرشاة بعدم الارتياح ، فحاول استخدام فرشاة أسنان برأس أصغر أو تحول إلى معجون أسنان لا يرى الكثير”. “إذا كان الخيط صعبًا ، يمكن أن يكون خيار الماء خيارًا لطيفًا.” الأهم من ذلك هو أنك تبقي فمك نظيفًا قدر الإمكان لتقليل الأسنان فقط ، ولكن أيضًا لأن النظافة الفموية الجيدة قد تكون ضرورية لصحة طفلك.
ماذا تفعل إذا تحركت أسنانك أثناء الحمل
إذا كنت أحد الأشخاص الذين يعانون من تحول الأسنان أثناء الحمل ، فيجب أن تكون نقطة الاتصال الأولى هي طبيب الأسنان أو أخصائي تقويم الأسنان. اعتمادًا على المبلغ الذي تحولت إليه أسنانك ، قد تكون قادرًا على الابتعاد عن المحاذاة أو ، إذا كان التحول كبيرًا إلى حد ما ، فقد تجد نفسك في أقواس مرة أخرى. لن تعرف حقًا حتى تتحدث إلى محترف. وقال بولينج: “إذا كانت مشكلات اللثة متورطة ، فقد يقترح طبيب الأسنان تنظيفات عميقة أو علاجات أخرى للحفاظ على صحة اللثة”. “الفحوصات المنتظمة والرعاية الفموية الجيدة مهمة للحفاظ على ابتسامتك بعد الحمل.”
بقدر ما تكون الأسنان التي تتحرك أثناء الحمل أمرًا شائعًا ، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيحدث لك. مع وضع ذلك في الاعتبار ، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به لنفسك وطفلك هو البقاء على رأس النظافة عن طريق الفم. إذا انتهى بك الأمر إلى نوع من رعاية تقويم الأسنان ، فيمكنك القلق بشأن ذلك عندما يحدث ذلك. في غضون ذلك ، ما عليك سوى التركيز على الفرشاة مرتين في اليوم على الأقل والحفاظ على جسمك وفمك مائيًا بالكثير من الماء (كيفية تحديد الكمية المناسبة من الماء لك).