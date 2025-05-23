يمكن أن تبدأ أسنانك في التحرك إذا حدث هذا لجسمك

يقوم الحمل برقم على الجسم – وبطرق قد لا يكون لديك فهوم. من مرض الصباح إلى التغييرات العاطفية الحادة إلى الأوجاع والآلام الجسدية ، فإن حمل طفل إلى مصطلح لا يمشي في الحديقة. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، للإضافة إلى هجمة التغييرات التي يتحملها الجسم أثناء الحمل ، يمكنك أيضًا تجربة التحول في أسنانك. نعم ، قد تتحرك أسنانك بالفعل.

وقال آشلي بولينج ، مالك الممارسة في Aspen Dental ، وضحاها ، “أثناء الحمل ، تمر بالكثير من التغييرات الهرمونية ، خاصة مع مستويات أعلى من هرمون الاستروجين والبروجستيرون” ، مضيفًا أن التأثير الهرموني يمكن أن يرتدي الأربطة والعظام التي تهدف إلى إبقاء الأسنان في مكانها. وقالت: “بسبب هذه التغييرات ، يمكن للجسم أن يتفاعل بقوة أكبر مع البكتيريا ، مما يجعل اللثة أكثر عرضة للإلتهاب والأسنان أكثر عرضة للتحول”.

على الرغم من أنه لن يختبر كل شخص تحول الأسنان أثناء الحمل ، إلا أنه أحد الآثار الجانبية المحتملة للهرمونات المتقلبة ، لذلك فهو بالتأكيد شيء يجب أن تكون على دراية به. ليس هناك أي معنى على الإطلاق في وجود أي لحظات مفاجئة إضافية طوال فترة الحمل.