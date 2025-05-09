يمكن أن تبطئ الفاكهة الحامضة المعروفة بفوائد نومها أيضًا

لا يزال المستكشفون لم يعثروا على نافورة الشباب. ولكن قد تكون قادرًا على محاربة الشيخوخة – والتوقف عن فقدان النوم على كل خط ضحك – مع فاكهة تورتة بشكل خاص.
الليمون؟ ليمز؟ لا. الفاكهة المؤيدة للثارة التي هي جيدة لبشرتك ومقدرها لجعل شفتيك pucker هي الكرز الحامض.
لا ينبغي الخلط بين الكرز الحامض مع شقيقه ، الكرز الحلو. تميل الكرز الحامض إلى أن تكون أصغر قليلاً من الكرز الحلو ، ونادراً ما تؤكل طازجة من قبل حفنة بسبب تارنتهم. بدلاً من ذلك ، غالبًا ما يتم تجفيفها لاستخدامها كطبقات ، أو إضافة طازجة إلى سلع مخبوزة محلاة ، أو تحولت إلى منتجات أخرى ، مثل عصير الكرز.
في الواقع ، أصبح عصير الكرز تورت أكثر توفرًا في المتاجر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه تم الإعلان عنه على نطاق واسع لكونه مساعدة طبيعية للنوم. والسبب هو أن الكرز التي تورتة تحتوي على الميلاتونين و tryptophan ، وكلاهما يرتبط بالنعاس. (هذا هو السبب في أن التربتوفان يجعلك تشعر بالتعب.) وبينما لا تحتوي الكرز الحامضة على كمية متواضعة فقط من الميلاتونين وترتوفان ، إلا أنها تكفي لإحداث فرق.
تشير مراجعة 2023 في تقارير طب النوم الحالي إلى أن ما يقرب من 100 جرام من الكرز الطازج الطازج توفر حوالي 0.135 ميكروغرام من الميلاتونين و 9 غرامات من التربتوفان. على الرغم من أن الكميات أقل بكثير من الجرعة المقترحة لكل مادة لتحسين النوم ، إلا أنها يبدو أنها كافية لتكون فعالة.
اشرب قبل الفراش لأسفل
الميلاتونين و tryptophan ليسا العناصر الغذائية الوحيدة في عصير الكرز الحامض النقي الذي يسمح لك بالحصول على Zzzs جودة أفضل. كما يلاحظ اختصاصي التغذية المسجل Beth Czerwony في مقال كليفلاند عيادة ، فإن الإنزيمات في الكرز الحامض تمنح الفاكهة قدرات تعزز النوم أكبر. يوضح Czerwony أن الكرز التي تورتة “تبقي التربتوفان في الجسم لفترة أطول” ، مما يسمح للترربتوفان بمساعدتك على النوم بشكل أسرع وتظل نائماً لفترة أطول مما قد تكون.
يبدو أن استهلاك عصير الكرز تورتة علاج فعال للأشخاص الذين يعانون من الأرق ، وليس فقط أولئك الذين يرغبون في تقليل الليالي التي يحسبون فيها الأغنام أو النوم بشكل مناسب ، أو الذين حاولوا كل الحيل أن تغفو دون نجاح.
استكشفت دراسة أجريت عام 2018 في المجلة الأمريكية للعلاجات آثار شرب عصير الكرز مرتين يوميًا لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50+ مع الأرق. وجدت الدراسة أدلة تدعم عصير الكرز تورتة كوسيلة لتحسين جودة النوم الإجمالية ومدة. ومن المثير للاهتمام ، ذكرت الدراسة أيضًا أن عصير الكرز تورتة عزز التوافر البيولوجي لتريبتوفان.
على الرغم من أن هذه الأخبار المثيرة إذا كنت تعيش مع نقص النوم لفترة طويلة جدًا ، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد لاحتضان الكرز الحامض ومنتجاتها الثانوية. عذر آخر لإضافة الكرز الحامض إلى نظامك الغذائي هو أنها يمكن أن تمنع بشرتك من أن تبدو أكبر من عصرك البيولوجي.
عدد أقل من الضغوطات الجهازية لمزيد من البشرة الإشعاعية
كيف تؤثر الكرز الحامض على الجلد؟ أبرزت مراجعة 2017 في المراجعات النقدية في علوم الأغذية والتغذية قدرتي اثنين من الكرز التي لاذع والتي تلعب دورًا في مكافحة الشيخوخة: تقليل الالتهاب وتقليل الإجهاد التأكسدي.
كما اختتمت ورقة 2018 من التدخلات السريرية في الشيخوخة ، عندما يعاني الجسم من الإجهاد والالتهابات المؤكسدة ، فإنه يتسبب في أضرار أقل. هذا يترك البشرة أكثر صحة ، ويعرض في النهاية الشباب بفضل تدفق مستمر لمضادات الأكسدة. والكرز تورتة لديها الكثير من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك المركبات الفينولية المضادة للالتهابات.
بلا شك ، لديك الكثير تريده في الكرز تورتة. ومع ذلك ، لا يزالون مصدرًا للسكر. لكل 100 جرام من الكرز التي تتناولها ، ستأخذ أكثر من 8 غرامات من السكر. على الرغم من أنه السكر الذي يحدث بشكل طبيعي ، إلا أنه ما تعتبره منظمة الصحة العالمية سكرًا مجانيًا ، لذلك يجب أن يكون محدودًا. وبالتالي ، إذا كنت تحاول الحفاظ على كمية السكر اليومية الموصى بها من 25 جرامًا للنساء أو 36 جرامًا للرجال ، فقد تحتاج إلى تعويض تناول كرز تورتة أو شرب عصير الكرز لاذع بالأطعمة غير الحلوة.