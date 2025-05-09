لا يزال المستكشفون لم يعثروا على نافورة الشباب. ولكن قد تكون قادرًا على محاربة الشيخوخة – والتوقف عن فقدان النوم على كل خط ضحك – مع فاكهة تورتة بشكل خاص.

الليمون؟ ليمز؟ لا. الفاكهة المؤيدة للثارة التي هي جيدة لبشرتك ومقدرها لجعل شفتيك pucker هي الكرز الحامض.

لا ينبغي الخلط بين الكرز الحامض مع شقيقه ، الكرز الحلو. تميل الكرز الحامض إلى أن تكون أصغر قليلاً من الكرز الحلو ، ونادراً ما تؤكل طازجة من قبل حفنة بسبب تارنتهم. بدلاً من ذلك ، غالبًا ما يتم تجفيفها لاستخدامها كطبقات ، أو إضافة طازجة إلى سلع مخبوزة محلاة ، أو تحولت إلى منتجات أخرى ، مثل عصير الكرز.

في الواقع ، أصبح عصير الكرز تورت أكثر توفرًا في المتاجر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه تم الإعلان عنه على نطاق واسع لكونه مساعدة طبيعية للنوم. والسبب هو أن الكرز التي تورتة تحتوي على الميلاتونين و tryptophan ، وكلاهما يرتبط بالنعاس. (هذا هو السبب في أن التربتوفان يجعلك تشعر بالتعب.) وبينما لا تحتوي الكرز الحامضة على كمية متواضعة فقط من الميلاتونين وترتوفان ، إلا أنها تكفي لإحداث فرق.

تشير مراجعة 2023 في تقارير طب النوم الحالي إلى أن ما يقرب من 100 جرام من الكرز الطازج الطازج توفر حوالي 0.135 ميكروغرام من الميلاتونين و 9 غرامات من التربتوفان. على الرغم من أن الكميات أقل بكثير من الجرعة المقترحة لكل مادة لتحسين النوم ، إلا أنها يبدو أنها كافية لتكون فعالة.