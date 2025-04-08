يمكن أن تحسن هذه الفاكهة المستهلكة لصحة القلب والأوعية الدموية (ولكن هناك صيد)

كلما طالما يظل قلبك في صحة جيدة ، كلما انخفضت فرصك في تطوير أعراض وتغيير الحياة (تهدد الحياة) وظروف مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. تتمثل إحدى طرق إعطاء قلبك قليلاً من TLC اليومية عن طريق تناول الأطعمة القلبية ، بما في ذلك الفاكهة التي يتم استخفافها باللون الأخضر الزاهي والثقيل على العناصر الغذائية.

إذا رأيت هذه الفاكهة شخصيًا ، فقد تفترض أنها كانت جيرًا متخلفًا أو مصغرة. في الواقع ، يشير الكثير من الناس إلى الفاكهة على أنها “الجير الإسباني”. ومع ذلك ، فإن الجير الإسباني ليس فاكهة الحمضيات. بدلاً من ذلك ، فإنه يأتي من عائلة Soapberry of Plants ومعروفة في بلدان أمريكا الوسطى باسم Mamoncillo أو Quenepas ، من بين قائمة طويلة من الأسماء الأخرى.

تعد Limes الإسبانية ، والتي تسمى أيضًا ثمار مامون ، صغيرة وجولة (عن حجم العنب الكبير ، فاكهة لها تأثير غير متوقع على الكوليسترول.) بعد تقشير القشرة الخارجية الجافة ، يمكنك امتصاص اللحم الشبيهة بالهلام. أو يمكنك إزالة الجسد واستخدامه للمربيات ، أو إلقائه في العصائر ، أو إنشاء كوكتيل منعش.

بغض النظر عن الطريقة التي تأكل بها طيورك الإسبانية ، ستحصل على دفعة القلب والأوعية الدموية ، لأن الليمون الإسباني مليء بمضادات الأكسدة. (اقرأ عن بعض العناصر الغذائية المذهلة التي يمكن أن تحسن صحة قلبك.)