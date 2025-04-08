يمكن أن تحسن هذه الفاكهة المستهلكة لصحة القلب والأوعية الدموية (ولكن هناك صيد)

كلما طالما يظل قلبك في صحة جيدة ، كلما انخفضت فرصك في تطوير أعراض وتغيير الحياة (تهدد الحياة) وظروف مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول. تتمثل إحدى طرق إعطاء قلبك قليلاً من TLC اليومية عن طريق تناول الأطعمة القلبية ، بما في ذلك الفاكهة التي يتم استخفافها باللون الأخضر الزاهي والثقيل على العناصر الغذائية.
إذا رأيت هذه الفاكهة شخصيًا ، فقد تفترض أنها كانت جيرًا متخلفًا أو مصغرة. في الواقع ، يشير الكثير من الناس إلى الفاكهة على أنها “الجير الإسباني”. ومع ذلك ، فإن الجير الإسباني ليس فاكهة الحمضيات. بدلاً من ذلك ، فإنه يأتي من عائلة Soapberry of Plants ومعروفة في بلدان أمريكا الوسطى باسم Mamoncillo أو Quenepas ، من بين قائمة طويلة من الأسماء الأخرى.
تعد Limes الإسبانية ، والتي تسمى أيضًا ثمار مامون ، صغيرة وجولة (عن حجم العنب الكبير ، فاكهة لها تأثير غير متوقع على الكوليسترول.) بعد تقشير القشرة الخارجية الجافة ، يمكنك امتصاص اللحم الشبيهة بالهلام. أو يمكنك إزالة الجسد واستخدامه للمربيات ، أو إلقائه في العصائر ، أو إنشاء كوكتيل منعش.
بغض النظر عن الطريقة التي تأكل بها طيورك الإسبانية ، ستحصل على دفعة القلب والأوعية الدموية ، لأن الليمون الإسباني مليء بمضادات الأكسدة. (اقرأ عن بعض العناصر الغذائية المذهلة التي يمكن أن تحسن صحة قلبك.)
محتوى عالي مضادات الأكسدة يساعد القلوب
كيف تقارن الليمون الإسباني بالفواكه الأخرى من حيث محتواها المضادة للأكسدة؟ سعى تحقيق عام 2022 في مجلة مرض السكري والعلاجات إلى تصنيف بعض الخصائص الغذائية لـ 18 نباتًا وفواكهًا من اليكاتان ، بما في ذلك الجير الإسباني. قرر المؤلفون أن المستخلص من الليمون الإسباني (Melicoccus bijugatus) لديه كمية كبيرة من الفينولات ، وهي مضادات الأكسدة. وبالمثل ، أظهرت مراجعة 2022 في المجلة الباكستانية في علم النبات أن قشور الليمون الإسباني تحتوي على كل من البوليفينول والفلافونويد ، مضادات الأكسدة الأخرى.
ولكن ما الذي يميز البوليفينول؟ وفقًا لمراجعة 2023 في الجزيئات ، لوحظ أن البوليفينول لها فوائد محتملة على صحة القلب والأوعية الدموية. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التي تشير إلى أن البوليفينول يمكن أن يقلل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)-ويعرف أيضًا باسم الكوليسترول “السيئ”-ويقلل من الالتهاب في جميع أنحاء الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، وجدت مراجعة 2019 في المجلة الدولية لعلوم الفاكهة أن اثنين من الفينولات من Limes الإسبانية يساهمون في إمكانات الفاكهة كغذاء خافض للضغط.
بعيد المنال للعثور على بعض المتسوقين
اختبرت دراسة عام 2020 في التقارير العلمية النظرية القائلة بأن الليمون الإسباني يمكن أن ينتج انخفاضات قابلة للقياس في ضغط الدم. لمدة ستة أسابيع ، أعطيت الفئران مستخلص مصنوع من الفاكهة. بحلول نهاية التجربة ، انخفضت قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. على الرغم من أن هذه التجربة أجريت على الحيوانات ، إلا أنها قد تشير إلى الوعد الكامل لمامونسيلوس كغذاء علاجي وعملي.
في هذه المرحلة ، قد تكون فضوليًا وتريد الركض إلى ممر إنتاج متجرك. ولكن هناك صيد: ما لم تكن تعيش في منطقة تكون فيها ثمار مامون وفيرة (مثل دول أمريكا الوسطى مثل المكسيك) ، فقد تواجه صعوبة في العثور عليها في ممر المنتجات المحلية. في الولايات المتحدة ، تميل الليمون الإسباني إلى أن تكون متاحة بشكل رئيسي في فلوريدا. ومع ذلك ، يمكنك زراعة بعض أشجار Mamoncillo الصغيرة إذا كنت تعيش في مناخ استوائي وترغب في الانتظار حتى تنضج.
يمكنك أيضًا طلب Limes الإسبانية للتسليم عندما تكون في الموسم. لكن يمكن أن تكون باهظة الثمن عندما تشتريها بهذه الطريقة. ومع ذلك ، إذا كنت قد تم تعيينها في تجربتها ، فقد تكون على استعداد للاستثمار في شحنة لمناسبة خاصة. أو قد ترغب فقط في الانتظار حتى تتمكن من القيام برحلة إلى لغة أمريكا الوسطى حيث تكون Limes الإسبانية شائعة.