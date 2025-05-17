يمكن أن تدمر أداة التنظيف الشائعة هذه الأرضيات الخشبية

تنظيف ممغاة الألياف الدقيقة بشكل أفضل وتستمر لفترة أطول من مماس القطن ، لذلك قد يبدو وكأنه غير عقلاني لتنظيف الأرضيات الخشبية. لكن نفس الميزات التي تمنح الألياف الدقيقة ، يمكن أن تتسبب في قدرتها على التغلب على الأرضيات الخشبية. الألياف الدقيقة مصنوعة من الألياف الاصطناعية أصغر بكثير من قطر شعر الإنسان. هذا يعني أن هذه الألياف يمكن أن تدخل في مساحات صغيرة لتنظيف المزيد من الأوساخ والجراثيم أكثر من الألياف التقليدية ، مثل القطن.

يمكنهم أيضًا امتصاص ما يصل إلى ثمانية أضعاف وزنهم ، مما يجعلها مثالية لتصوير الفوضى ولكن أقل من مثالية لتنظيف الأسطح الخشبية. مع Microfiber Spin Mops ، يمكنك غمسها في الماء ، ثم ضعها في الدوار للتخلص من الماء الزائد. يمكنك أيضًا ترقية ممسحة الدوران للحصول على نتائج أفضل. ومع ذلك ، بسبب طبيعة الألياف الدقيقة ، حتى بعد الغزل ، هناك كمية هائلة من الماء المتبقي في MOP. عندما تضع الممسحة على الأرض ، تكون أكثر رطوبة من ممسحة القطن ، بحيث يمكن أن تشبع الخشب.