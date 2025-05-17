يمكن أن تدمر أداة التنظيف الشائعة هذه الأرضيات الخشبية

تنظيف ممغاة الألياف الدقيقة بشكل أفضل وتستمر لفترة أطول من مماس القطن ، لذلك قد يبدو وكأنه غير عقلاني لتنظيف الأرضيات الخشبية. لكن نفس الميزات التي تمنح الألياف الدقيقة ، يمكن أن تتسبب في قدرتها على التغلب على الأرضيات الخشبية. الألياف الدقيقة مصنوعة من الألياف الاصطناعية أصغر بكثير من قطر شعر الإنسان. هذا يعني أن هذه الألياف يمكن أن تدخل في مساحات صغيرة لتنظيف المزيد من الأوساخ والجراثيم أكثر من الألياف التقليدية ، مثل القطن.
يمكنهم أيضًا امتصاص ما يصل إلى ثمانية أضعاف وزنهم ، مما يجعلها مثالية لتصوير الفوضى ولكن أقل من مثالية لتنظيف الأسطح الخشبية. مع Microfiber Spin Mops ، يمكنك غمسها في الماء ، ثم ضعها في الدوار للتخلص من الماء الزائد. يمكنك أيضًا ترقية ممسحة الدوران للحصول على نتائج أفضل. ومع ذلك ، بسبب طبيعة الألياف الدقيقة ، حتى بعد الغزل ، هناك كمية هائلة من الماء المتبقي في MOP. عندما تضع الممسحة على الأرض ، تكون أكثر رطوبة من ممسحة القطن ، بحيث يمكن أن تشبع الخشب.
كم هو تطهير الرطب يضر بأرضياتك الخشبية
بغض النظر عن نوع الأرضيات الصلبة التي تختارها ، فإن كل الخشب عضوي ومعرض للتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة. يمتص الماء ويتضخم في الرد. إذا بلغ محتوى الرطوبة من الخشب 20 ٪ ، فسيبدأ التعفن. على الرغم من أن هذا أكثر احتمالًا في حالة الفيضان أكثر من التطهير الرطب ، إلا أنه مؤشر جيد على مقدار الماء الذي يمكن أن يضر الخشب.
الحجامة والتويج هما مشكلتان شائعتان يمكن أن تحدث عندما تتعرض الأرضيات الصلبة مرارًا وتكرارًا لكثير من الماء. الحجامة هي عندما تكون كل لوحة أرضية أعلى على الجانبين من الوسط ، وهي علامة على أن الجانب السفلي من لوحة الأرضية قد تعرض لماء أكثر من الأعلى. تتويج هو الحالة المعاكسة. يتميز بألواح أرضية أعلى في الوسط من الجانبين ، وهو مؤشر على أن الجزء العلوي من الأرض قد تعرض لمزيد من الماء من القاع. من المحتمل أن تكون التويج أكثر احتمالًا إذا كنت تتطرق إلى أرضياتك في كثير من الأحيان ، ولكن يمكن أن يحدث الحجامة أيضًا إذا تتسرب الماء عبر الشقوق في الأرضية وتشبع قاع ألواح الأرضية.
كيف تمسح بأمان أرضيات الخشب الخاص بك
لست مضطرًا للتخلي عن MOPS من الألياف الدقيقة لحماية الأرضيات الخشبية. مفتاح الاستفادة من صفاتها الجيدة دون التضحية بأرضياتك هو استخدامها مع منظف الرش. يمكنك الرش على علامتك التجارية المفضلة من منظف الخشب على الأرض – تأكد من أنها متوافقة مع النهاية الخاصة بك – ومسحها مع ممسحة الألياف الدقيقة. يمكنك أيضًا استخدام ممسحة الرش مع وسادة من الألياف الدقيقة مصممة خصيصًا للأرضيات الصلبة. يسمح لك كلا هذين الخيارين بالتحكم في كمية الرطوبة التي تنتهي في طوابقك.
أسهل طريقة لتنظيف الأرضيات الصلبة هي منعها من أن تتسخ في المقام الأول. للحصول على أفضل النتائج ، امسح أي انسكابات على الفور واكتسح أو غبار أو تجفيف أرضك يوميًا. فراغهم مرة واحدة في الأسبوع ، وإنقاذ رطبة كل أسبوع. سيبقي هذا الروتين طوابقك نظيفة وحمايتها من التعرض غير الضروري للمياه.