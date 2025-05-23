يمكن أن ترتفع مستويات المغنيسيوم إذا كان لديك هذه الحالة الطبية

المغنيسيوم وفيرة للغاية في جسم الإنسان ، ولسبب وجيه. إنه عامل مساعد في أكثر من 300 نظام إنزيم ، بما في ذلك تخليق البروتين ، وظائف العضلات والعصب ، والتحكم في نسبة السكر في الدم (وإليك ما يحدث لسكر السكر في الدم إذا لم تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم) ، وتنظيم ضغط الدم ، على سبيل المثال لا الحصر.
وفقًا للمكتب الوطني للمكملات الصحية للمكملات الغذائية (ODS) ، في حين أن البالغين لديهم حوالي 25 جرامًا من المغنيسيوم في أجسادهم ، يتم تخزين حوالي 50 ٪ إلى 60 ٪ منه في العظام ، حيث يتم تخزين الباقي في الأنسجة الرخوة للجسم. أقل من 1 ٪ في مصل الدم.
يتم الحفاظ على المغنيسيوم في الدم في نطاق ضيق للغاية بين 0.75 و 0.95 مليمول للتر (مليمول/لتر). تتحمل الكلى المسؤولية الرئيسية عن هذه المهمة ، مما تسبب في إفراز حوالي 120 ملليغرام من المغنيسيوم عبر البول على أساس يومي. ومع ذلك ، إذا كان الشخص يعاني من مرض الكلى المزمن (CKD) ، فقد يرتفع مستويات المغنيسيوم.
كيف تؤثر CKD على مستويات المغنيسيوم في الدم
كما يشرح مؤلفو مراجعة السردية 2023 المنشورة في المواد الغذائية ، عندما ينخفض معدل الترشيح الكبيبي للكلى ، يصبح أقل كفاءة في تصفية الدم. نتيجة لذلك ، لا يمكن أن يفرز المغنيسيوم وكذلك ينبغي ، مما قد يؤدي إلى الكثير من المغنيسيوم المتبقي في الدم (فرط المغنيسيوم الدم).
وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 في مجلة الكلى السريرية ، يمكن للكلى في البداية تعويض مستويات المغنيسيوم والحفاظ عليها بشكل طبيعي عندما تكون CKD معتدلة إلى معتدلة. ومع ذلك ، مع تقدم CKD إلى المرحلتين 4 و 5 ، يبدأ المغنيسيوم في الدم في الارتفاع. بمجرد أن يصل المريض إلى مرض الكلى في المرحلة النهائية ، يصبح فرط المغنيسيوم العصبي العلني شائعًا ، خاصةً عندما يستخدم المرضى أدوية مثل مضادات الحموضة وملاعب الفوسفات ، والتي يمكن أن تزيد من تناول المغنيسيوم.
كيف يتم علاج مستويات المغنيسيوم المرتفعة مع CKD
قد يكون انخفاض ضغط الدم الذي لا يستجيب للدواء أول علامة على أن شخصًا ما لديه الكثير من المغنيسيوم. في الحالات المعتدلة إلى الشديدة ، قد تشمل الأعراض أيضًا الدوخة والغثيان والارتباك والضعف وصعوبة التنفس. مع ارتفاع المستويات ، قد يعاني الناس من النعاس أو الصداع أو الإمساك أو شلل العضلات أو المثانة أو إيقاعات القلب غير الطبيعية أو الغيبوبة أو حتى السكتة القلبية.
وفقًا للخبراء ، في الحالات الشديدة لسمية المغنيسيوم ، من الضروري الحصول على علاج في الوقت المناسب ، بما في ذلك مراقبة ECG للشخص وضغط الدم والوظيفة العصبية العضلية (عبر STATPearls). قد يشمل العلاج أيضًا غلوكونات الكالسيوم أو الكلوريد عن طريق الوريد لمواجهة تأثيرات المغنيسيوم على القلب والعضلات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إعطاء مدرات البول الحلقية (أو غسيل الكلى ، إذا كانت الكلى ضعيفة للغاية) للمساعدة في زيادة إفراز المغنيسيوم. أثناء العلاج ، من الضروري أيضًا للأطباء مراقبة شوارد المريض لضمان عدم توازنهم بشكل كبير ، مما يخلق المزيد من المشكلات للمريض.