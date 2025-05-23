يمكن أن ترتفع مستويات المغنيسيوم إذا كان لديك هذه الحالة الطبية

المغنيسيوم وفيرة للغاية في جسم الإنسان ، ولسبب وجيه. إنه عامل مساعد في أكثر من 300 نظام إنزيم ، بما في ذلك تخليق البروتين ، وظائف العضلات والعصب ، والتحكم في نسبة السكر في الدم (وإليك ما يحدث لسكر السكر في الدم إذا لم تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم) ، وتنظيم ضغط الدم ، على سبيل المثال لا الحصر.

وفقًا للمكتب الوطني للمكملات الصحية للمكملات الغذائية (ODS) ، في حين أن البالغين لديهم حوالي 25 جرامًا من المغنيسيوم في أجسادهم ، يتم تخزين حوالي 50 ٪ إلى 60 ٪ منه في العظام ، حيث يتم تخزين الباقي في الأنسجة الرخوة للجسم. أقل من 1 ٪ في مصل الدم.

يتم الحفاظ على المغنيسيوم في الدم في نطاق ضيق للغاية بين 0.75 و 0.95 مليمول للتر (مليمول/لتر). تتحمل الكلى المسؤولية الرئيسية عن هذه المهمة ، مما تسبب في إفراز حوالي 120 ملليغرام من المغنيسيوم عبر البول على أساس يومي. ومع ذلك ، إذا كان الشخص يعاني من مرض الكلى المزمن (CKD) ، فقد يرتفع مستويات المغنيسيوم.