يمكن أن تزيد ليلة النوم السيئة من خطر هذا الحدث الطبي الجاد

يعد النوم جزءًا أساسيًا من البقاء بصحة جيدة وعقليًا وجسديا. على الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقارير أن ما يصل إلى 14.5 ٪ من البالغين يكافحون من أجل النوم والبقاء نائما ، وهو رقم يميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر ، وفي كل مرة لا تحصل على نوم ليلة سعيدة ، ترمي جسمك وعقلك للحصول على حلقة.

وفقًا لعيادة كليفلاند ، فإن النوم الصحيح أمر بالغ الأهمية في خفض مخاطر الاكتئاب والقلق والسمنة وزيادة وظائف الدماغ الصحية والصحة البدنية. بمرور الوقت ، يمكن أن يعبث قلة النوم مع التمثيل الغذائي الخاص بك ، وكذلك الدورة الدموية ، الجهاز التنفسي ، العصبي ، الأيض ، والمناعة. يمكن أن يعطل أيضًا أداء القلب الصحي ، مما يؤدي إلى زيادة خطر حلقات الرجفان الأذيني (AFIB) في أولئك الذين لديهم بالفعل الرجفان الأذيني ، لكل كلية الطب بجامعة هارفارد. حلقة AFIB هي عندما تنبض الغرف العلوية في القلب بشكل غير منتظم وليس متزامنًا مع الغرف السفلية في القلب ، مما يؤدي إلى خفقان ، وقلب سباق ، وكذلك دوخة وضيق التنفس ، وفقًا لعيادة مايو.

على الرغم من أن AFIB من تلقاء نفسها ليست قاتلة ، إلا أنها حالة خطيرة لا ينبغي تجاهلها. وفقًا لمعهد Stony Brook Heart ، يمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى قصور القلب أو جلطات الدم أو حتى السكتة الدماغية – في الواقع ، من الأرجح أن يعانون من سكتة دماغية – كلها يمكن أن تكون جميعها مواقف مميتة. لهذا السبب ، فإن جعل ليلة نوم جيدة من روتينك أمر لا بد منه.