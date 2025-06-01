يمكن أن تزيد ليلة النوم السيئة من خطر هذا الحدث الطبي الجاد

يعد النوم جزءًا أساسيًا من البقاء بصحة جيدة وعقليًا وجسديا. على الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقارير أن ما يصل إلى 14.5 ٪ من البالغين يكافحون من أجل النوم والبقاء نائما ، وهو رقم يميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر ، وفي كل مرة لا تحصل على نوم ليلة سعيدة ، ترمي جسمك وعقلك للحصول على حلقة.
وفقًا لعيادة كليفلاند ، فإن النوم الصحيح أمر بالغ الأهمية في خفض مخاطر الاكتئاب والقلق والسمنة وزيادة وظائف الدماغ الصحية والصحة البدنية. بمرور الوقت ، يمكن أن يعبث قلة النوم مع التمثيل الغذائي الخاص بك ، وكذلك الدورة الدموية ، الجهاز التنفسي ، العصبي ، الأيض ، والمناعة. يمكن أن يعطل أيضًا أداء القلب الصحي ، مما يؤدي إلى زيادة خطر حلقات الرجفان الأذيني (AFIB) في أولئك الذين لديهم بالفعل الرجفان الأذيني ، لكل كلية الطب بجامعة هارفارد. حلقة AFIB هي عندما تنبض الغرف العلوية في القلب بشكل غير منتظم وليس متزامنًا مع الغرف السفلية في القلب ، مما يؤدي إلى خفقان ، وقلب سباق ، وكذلك دوخة وضيق التنفس ، وفقًا لعيادة مايو.
على الرغم من أن AFIB من تلقاء نفسها ليست قاتلة ، إلا أنها حالة خطيرة لا ينبغي تجاهلها. وفقًا لمعهد Stony Brook Heart ، يمكن أن يؤدي الرجفان الأذيني إلى قصور القلب أو جلطات الدم أو حتى السكتة الدماغية – في الواقع ، من الأرجح أن يعانون من سكتة دماغية – كلها يمكن أن تكون جميعها مواقف مميتة. لهذا السبب ، فإن جعل ليلة نوم جيدة من روتينك أمر لا بد منه.
كيفية تحسين جودة النوم
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 المنشورة في المجلة الدولية للسكتة الدماغية ، هناك 37،574 مليون حالة من الرجفان الأذيني في جميع أنحاء العالم ، وهو عدد زيادة بنسبة 33 ٪ في العشرين عامًا الماضية ، مع توقعات أن نرى هذا العدد يقفز أكثر بحلول عام 2050. إنه مع مراعاة ذلك أن محاولة الحصول على أولئك الذين ينامون بشكل أفضل يجب أن يكون مهمًا للجميع.
واحدة من الخطوات الأولى في التأكد من أنك تنام بطريقة تستفيد من صحتك هي التمسك بروتين وقت النوم. يحب جسم الإنسان الروتينية ، لذلك إذا كنت قادرًا على الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة ، ثم استيقظ في نفس الوقت كل صباح ، فهذه بداية رائعة. الاتساق هو كل شيء. تريد أيضًا أن تكون على دراية بما تأكله وتشربه في الساعات القليلة التي تسبق عندما تنام ؛ هذا يعني الابتعاد عن الكافيين والكحول ، والأطعمة الحارة أو الحمضية التي قد تعود لتطاردك مع الجزر الحمضي في وقت لاحق من الليل ، في عيادة مايو.
تريد أيضًا أن تبذل قصارى جهدك لجعل غرفة نومك ملاذاً مريحاً ، مما يعني أن عقلك يعرف أن هذا هو المكان الذي تذهب فيه للنوم ولا شيء آخر. ولهذا السبب ، إذا كنت تعمل من المنزل ، فقد يكون من الأفضل العمل في مساحة ليست غرفة نومك ، وحافظ على هاتفك بعيدًا عن المكان الذي تنام فيه ، ومنح جسمك فرصة للانتهاء ، إما من خلال التأمل أو تقنيات الاسترخاء الأخرى ، قبل الزحف بين الأوراق.
متى تتصل بطبيبك
وغني عن القول أننا نعيش في أوقات فوضوية ومن الطبيعي أن نتأثر جميعًا بطرقنا الخاصة. ومع ذلك ، إذا كان لديك الرجفان الأذيني وكنت تكافح حقًا للحصول على بعض العينين ، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك. في الواقع ، هذا ينطبق على أي شخص يعاني من نقص النوم الجيد.
في حين أن الحرمان من النوم يمكن أن يكون غير مريح للغاية بالنسبة للجميع – 10 ٪ من سكان العالم يعانون من الأرق ، وفقًا لقيادة كليفلاند – بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم الراحة ، فإن عدم الراحة ليس مصدر قلقك الوحيد. إن شرح طبيبك بالضبط ما هي المشكلة ، سواء كانت تحاول النوم ، أو البقاء نائماً ، أو النوم بعمق ، يمكن أن يمنحهم فكرة عن كيفية المضي قدماً في العلاج. في بعض الحالات ، قد يقترح الطبيب أن تأخذ الميلاتونين أو ، إذا لم ينجح الميلاتونين ، فإن حبوب منع الحمل معتدلة أو مهدبة ، من الناحية المثالية ، ليست تشكل العادة وستساعدك على النوم والبقاء نائماً.
تتراوح كمية صحية من النوم للبالغين في أي مكان بين سبع وتسع ساعات في الليلة ، وفقًا لمعهد القلب الوطني والرئة والدم ، بحيث يكون دائمًا هدفك الليلي. إذا لم تتمكن من الوصول إلى هذا المبلغ في بعض الليالي ، كن لطيفًا مع نفسك وحاول مرة أخرى في الليلة التالية. حتى إذا كنت قد سنت روتينًا قبل النوم ، فهذا لا يعني أن نتائجها الإيجابية ستكون فورية – يستغرق الأمر وقتًا حتى يعتاد الجسم على شيء جديد ، بغض النظر عن مدى صحة الأمر بالنسبة لك.