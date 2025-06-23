يمكن أن تزيد مساعدة النوم الشهيرة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية من خطر الإصابة بالخرف

كل شخص يكافح مع مشاكل النوم من وقت لآخر. في بعض الأحيان ، من المتوقع أن يكون السبب ، مثل محاولة إعادة ضبط جدول نومك بعد السفر. تأتي الليالي الأخرى التي لا تنام من العدم ، وجزء من الإحباط يمكن أن يحاول معرفة ما الذي أبقيك مستيقظًا. في تلك الليالي التي لا تنام من حين لآخر – سواء كانت متوقعة أم لا – فهي تساعد في الحصول على مساعدة للنوم في خزانة الأدوية الخاصة بك لمساعدتك على الحصول على مزيد من الراحة.
ومع ذلك ، تجنب الاعتماد على أجهزة النوم كل ليلة ، خاصةً إذا كنت تستخدم دواءًا مضادًا للكولين مثل Doxylamine (UNISOM). تُستخدم الأدوية المضادة الكولين لعلاج مجموعة من الحالات ، بما في ذلك الحساسية ، والمثانة المفرطة النشاط ، والاكتئاب. إنهم يعملون عن طريق منع أسيتيل كولين ، وهو ناقل عصبي يساعد على تنظيم الإدراك وحركة العضلات ، اعتمادًا على المستقبلات التي تؤثر عليها.
Doxylamine هو مضادات الهيستامين من الجيل الأول شائع الاستخدام للحساسية الموسمية. نظرًا لأن هذه الفئة من مضادات الهيستامين تؤثر على مستقبلات الدماغ المتعددة ، فإنها تنتج أيضًا آثارًا جانبية مضادات الكولين مثل النعاس. وجدت دراسة أجريت عام 2015 في الطب الباطني JAMA أن الاستخدام العالي على المدى الطويل للأدوية المضادة للكولين يمكن أن يزيد من خطر الخرف بنسبة 54 ٪.
قد يكون استخدام الاستخدام طويل الأجل للدوكسيلامين بالخرف
تتبعت الدراسة أكثر من 3000 شخص فوق سن 65 ، وتسجيل الوصول معهم كل عامين. سجل الباحثون أيضًا جرعة الأدوية المضادة للكولين التي استولها المشاركون على السنوات العشر السابقة. تم إدراج دوكسيسيل أمين و Diphenhydramine (Benadryl) بين 17 مضادات الهستامين المختلفة ، ولكن تم أيضًا مراقبة ثمانية أنواع أخرى من الأدوية المضادة للكولين خلال الدراسة. كانت الأدوية المضادة للكولين الأكثر استخدامًا هي مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب والعقاقير لمثانة مفرطة النشاط.
ومع ذلك ، لم يكن Doxylamine من بين الأدوية الثلاثة الأولى المستخدمة ، لذلك لم تتمكن الدراسة من تحديد صلة مباشرة بين هذا الدواء والخرف. ومع ذلك ، لاحظ الباحثون أن أخذ الأوكسيبوتنين في الدواء أو دوكسين مضادات الاكتئاب ثلاثية الأزرق مراقبة لخطر أكبر من الخرف. يتم وصف Doxepin أيضًا في بعض الأحيان للأرق.
ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان أخذ دوكسيلين وحده يزيد من خطر الخرف. ولكن قد يكون من الحكمة مراقبة عدد المرات التي تأخذ فيها هذه الأنواع من مضادات الهيستامين (المعروفة باسم مضادات مستقبلات الهستامين 1) مع تقدمك في السن. لم تجد دراسة عام 2022 في الحدود في علم الأعصاب في الشيخوخة أي خطر إجمالي للخرف لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا الذين تناولوا هذه الأدوية. ومع ذلك ، عندما نظر الباحثون عن كثب إلى البيانات ، وجدوا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يعانون من خطر أعلى بنسبة 78 ٪ من الخرف مقارنة بأولئك الذين لم يأخذوها. كان هذا الخطر المتزايد واضحًا بشكل خاص لدى الرجال والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى.
اكتشف سبب عدم وجودك
إذا كنت تواجه مشكلة في الغالب في النوم ، فقد يكون من المفيد رؤية طبيب أو أخصائي نوم للتحقق من اضطراب النوم. وفقًا لمقال عام 2025 في Geroscience ، فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم لديهم خطر أكبر في تطوير الخرف. توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 33 ٪ ومرض الزهايمر (الشكل الأكثر شيوعًا للخرف) بنسبة 45 ٪. يرفع الأرق خطر الخرف بنسبة 36 ٪ ، والزهايمر بنسبة 49 ٪ ، والخرف الوعائي بنسبة 59 ٪.
إذا وصلت أحيانًا إلى Unisom ، فقد يساعد ذلك في تحديد المشغلات المحتملة والتفكير في الحفاظ على مذكرات النوم. قد يساعدك كوب من النبيذ أو البيرة على الاسترخاء ، لكن مؤسسة النوم تقول أنه حتى كمية صغيرة من الكحول قبل النوم يمكن أن تتداخل مع النوم. مشروب واحد فقط للنساء أو اثنتين للرجال يمكن أن يقلل من جودة النوم بنسبة تصل إلى 24 ٪.
قد تصل بك لاتيه عبر ركود في وقت متأخر بعد الظهر ، ولكن يمكن أن يظل الكافيين في نظامك في المساء. توصي مؤسسة النوم بقطع الكافيين في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر في وقت مبكر من اليوم يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين النوم في الليل. حتى المشي القصير في الخارج يمكن أن تعرضك لأشعة الشمس الطبيعية ، مما يساعد على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك. إليك بعض الحيل الأخرى لمساعدتك على النوم.
للمساعدة في إعادة ضبط هذه الساعة ، قد تجرب الميلاتونين ، لكن أدوات النوم الطبيعية الأخرى مثل فاليريان و L-theanine و glycine قد تكون مفيدة أيضًا. فقط تأكد من أن أي ملحق لا يتفاعل مع أدويةك الحالية.