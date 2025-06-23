يمكن أن تزيد مساعدة النوم الشهيرة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية من خطر الإصابة بالخرف

كل شخص يكافح مع مشاكل النوم من وقت لآخر. في بعض الأحيان ، من المتوقع أن يكون السبب ، مثل محاولة إعادة ضبط جدول نومك بعد السفر. تأتي الليالي الأخرى التي لا تنام من العدم ، وجزء من الإحباط يمكن أن يحاول معرفة ما الذي أبقيك مستيقظًا. في تلك الليالي التي لا تنام من حين لآخر – سواء كانت متوقعة أم لا – فهي تساعد في الحصول على مساعدة للنوم في خزانة الأدوية الخاصة بك لمساعدتك على الحصول على مزيد من الراحة.

ومع ذلك ، تجنب الاعتماد على أجهزة النوم كل ليلة ، خاصةً إذا كنت تستخدم دواءًا مضادًا للكولين مثل Doxylamine (UNISOM). تُستخدم الأدوية المضادة الكولين لعلاج مجموعة من الحالات ، بما في ذلك الحساسية ، والمثانة المفرطة النشاط ، والاكتئاب. إنهم يعملون عن طريق منع أسيتيل كولين ، وهو ناقل عصبي يساعد على تنظيم الإدراك وحركة العضلات ، اعتمادًا على المستقبلات التي تؤثر عليها.

Doxylamine هو مضادات الهيستامين من الجيل الأول شائع الاستخدام للحساسية الموسمية. نظرًا لأن هذه الفئة من مضادات الهيستامين تؤثر على مستقبلات الدماغ المتعددة ، فإنها تنتج أيضًا آثارًا جانبية مضادات الكولين مثل النعاس. وجدت دراسة أجريت عام 2015 في الطب الباطني JAMA أن الاستخدام العالي على المدى الطويل للأدوية المضادة للكولين يمكن أن يزيد من خطر الخرف بنسبة 54 ٪.