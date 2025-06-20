يمكن أن تساعدك الفاكهة البرتقالية المستهلكة التي تحتوي على مضادات الأكسدة في النوم ومنع السرطان في نفس الوقت

غالبًا ما تحصل الفاكهة على موسيقى الراب السيئة هذه الأيام ، خاصة مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يتابعون كيتو ووجود منخفضة الكربوهيدرات. من المؤكد أن بعض الفواكه عالية في السكريات الطبيعية ، ولكنها أيضًا تحزم الألياف الأساسية التي تساعد على منع تلك المسامير السكر في الدم المخيفة. علاوة على ذلك ، تعتبر الفاكهة مصدرًا رائعًا لفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد في إخراج الإجهاد التأكسدي والالتهاب ، واثنين من المذنبين الرئيسيين وراء الأمراض المزمنة.

في حين أن التفاح والبرتقال والموز تميل إلى سرقة الأضواء ، لا تتجاهل البابايا الاستوائية. مع وجود 62 سعرة حرارية فقط لكل كوب ، يعد بابايا خيارًا صديقًا للخصر ويوفر أيضًا فيتامين C. ما يقرب من يوم كامل فيتامين C. ستحصل أيضًا على دفعة لطيفة من حمض الفوليك لدعم نمو الخلايا الصحي. وإذا كنت قصيرًا قليلاً في النوم ، يمكن أن يساعدك Papaya’s 30 Milligrams من المغنيسيوم في الوصول إلى المغنيسيوم الموصى به اليومي.

من المغذيات التي لا تريد تفويتها في بابايا هي اللايكوبين. اللايكوبين هو ما يمنح البابايا لونه النابض بالحياة وقوته القصيرة للسرطان. عادةً ما تحصل الطماطم على كل الفضل في محتوى اللايكوبين الخاص بهم ، ولكن البابايا مثيرة للإعجاب أيضًا. يمنحك نفس الكأس من البابايا 2.65 ملليغرام من اللايكوبين ، والذي يتراكم بشكل جيد بجوار 3.7 ملليغرام الموجود في الطماطم.