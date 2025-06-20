يمكن أن تساعدك الفاكهة البرتقالية المستهلكة التي تحتوي على مضادات الأكسدة في النوم ومنع السرطان في نفس الوقت

غالبًا ما تحصل الفاكهة على موسيقى الراب السيئة هذه الأيام ، خاصة مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يتابعون كيتو ووجود منخفضة الكربوهيدرات. من المؤكد أن بعض الفواكه عالية في السكريات الطبيعية ، ولكنها أيضًا تحزم الألياف الأساسية التي تساعد على منع تلك المسامير السكر في الدم المخيفة. علاوة على ذلك ، تعتبر الفاكهة مصدرًا رائعًا لفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد في إخراج الإجهاد التأكسدي والالتهاب ، واثنين من المذنبين الرئيسيين وراء الأمراض المزمنة.
في حين أن التفاح والبرتقال والموز تميل إلى سرقة الأضواء ، لا تتجاهل البابايا الاستوائية. مع وجود 62 سعرة حرارية فقط لكل كوب ، يعد بابايا خيارًا صديقًا للخصر ويوفر أيضًا فيتامين C. ما يقرب من يوم كامل فيتامين C. ستحصل أيضًا على دفعة لطيفة من حمض الفوليك لدعم نمو الخلايا الصحي. وإذا كنت قصيرًا قليلاً في النوم ، يمكن أن يساعدك Papaya’s 30 Milligrams من المغنيسيوم في الوصول إلى المغنيسيوم الموصى به اليومي.
من المغذيات التي لا تريد تفويتها في بابايا هي اللايكوبين. اللايكوبين هو ما يمنح البابايا لونه النابض بالحياة وقوته القصيرة للسرطان. عادةً ما تحصل الطماطم على كل الفضل في محتوى اللايكوبين الخاص بهم ، ولكن البابايا مثيرة للإعجاب أيضًا. يمنحك نفس الكأس من البابايا 2.65 ملليغرام من اللايكوبين ، والذي يتراكم بشكل جيد بجوار 3.7 ملليغرام الموجود في الطماطم.
العناصر الغذائية لمكافحة السرطان في بابايا
ليكوبين مضاد للأكسدة قوي أكثر فاعلية من بيتا كاروتين في تحييد الجذور الحرة ، وفقًا لمراجعة منهجية 2022 في المواد الغذائية. يمكن أن يعمل اللايكوبين أيضًا كمحترفين ، مما يساعد الجسم على إزالة الخلايا التالفة. في حين أظهرت بعض الدراسات نتائج مختلطة ، فقد وجد الكثيرون أن اللايكوبين يقلل من خطر الموت من سرطان البروستاتا ويساعد على إبطاء عودته. وقد تبين أيضًا أن اللايكوبين يعزز آثار العلاج الكيميائي ، ويحسن نوعية الحياة ، ويقلل من أعراض البول في الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا. قد يساعد اللايكوبين حتى في تثبيت مستويات PSA (مستضد البروستاتا) ، وهي علامة شائعة لسرطان البروستاتا. بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن ينجو الأشخاص الذين يأكلون الوجبات الغنية بالليكوبين من سرطان الرأس والرقبة.
لكن بابايا يجلب المزيد من العناصر الغذائية من فقط اللايكوبين. وجدت مراجعة 2024 في مجلة الوقاية من السرطان أن البابايا تحتوي على كاربين والكبصايسين ، وهما قلويتان يمكن أن تساعد في منع السرطان ونمو الورم البطيء. يحتوي البابايا أيضًا على سابونين تتداخل مع الحمض النووي للخلايا السرطانية والعفص التي تحيد أنواع الأكسجين التفاعلية الضارة (ROS) التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان. علاوة على ذلك ، فإن البابايا غنية بالفلافونويد مثل كيرسيتين وكيمبفيرول ، مما يساعد على تهدئة الالتهاب في الجسم.
طرق فريدة للاستمتاع البابايا
يمكنك الاستمتاع البابايا الطازجة الناضجة في وعاء مع ضغط من عصير الليمون أو مغطى بقليل من جوز الهند المحمص. البابايا المجمدة رائعة في العصائر ، إضافة ألياف إضافية ومضادات الأكسدة. لعلاج الصيف العصير ، شريحة البابايا إلى نصفين ووضعها على الجانب الآخر على الشواية. بعد بضع دقائق ، اقلبه ، ورشه بالزنجبيل المفروم ورذاذ العسل ، واحتفظ بالشواء حتى يصبح دافئًا وكراميلًا.
هل حصلت على بابايا أخضر غير ناضجة؟ لا حاجة للانتظار حتى تنضج للاستمتاع بمغذياتها. في الواقع ، يحتوي Green Papaya على المزيد من الألياف والمغنيسيوم والليكوبين وفيتامين C أكثر من النوع الناضج. ما عليك سوى قشر الجلد الخارجي مع مقشرة نباتية ، ثم تمزيق الجسد وأرميه في سلطات لأزمة منعشة (ولكن كن حذرًا من الآثار الجانبية للبابايا غير الناضجة). لا تقذف البذور أيضًا. لديهم نكهة الفلفل ويمكن استخدامها كتوابل (ولكن تناول بذور البابايا لن يتخلص من الطفيليات).
قد ترغب أيضًا في تجربة البابايا المخمرة لفوائدها الصحية المضافة. إنه مصنوع عن طريق تخمير البابايا في جرة زجاجية مع كفير ماء جوز الهند لمدة 24 ساعة. وفقًا لمراجعة 2022 في الأطعمة ، قد تساعد البابايا المخمرة في حماية الدماغ من الزهايمر عن طريق تقليل تراكم بيتا الأميويد والإجهاد التأكسدي. قد يساعد أيضًا في تخفيف الحساسية الجلدية ، ودعم صحة الأمعاء ، وتحسين الكوليسترول ، والمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم.