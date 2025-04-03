يمكن أن تساعدك الفاكهة المجففة المستهلكة في المغنيسيوم أيضًا على النوم (ولكن لا ترتكب هذا الخطأ)

يتم وصف المغنيسيوم باعتباره مغذيات تعزز للنوم ، مما يجعلها واحدة من المكملات الغذائية التي تروق للنوم الخفيف. وفقًا لدراسة 2021 في النوم ، قد يساعد أخذ المغنيسيوم في النوم المضطربة. ووجدت الدراسة أنه بعد 15 عامًا أو أكثر من مكملات المغنيسيوم اليومية ، أفاد الأفراد الذين تناولوا جرعات عالية من المغنيسيوم اليومي (195.8 ملليغرام لكل 1000 سعرة حرارية) أن يكون لديهم نوم أفضل وأفضل.

في دراسة عام 2024 في الحدود في الغدد الصماء ، تم شراكة البوتاسيوم مع المغنيسيوم لمعرفة ما إذا كان الثنائي ساعد في تقليل الأرق في مرضى السكري. استغرق المشاركون إما المغنيسيوم ، البوتاسيوم ، مزيج من المغنيسيوم والبوتاسيوم ، أو وهمي لمدة شهرين ؛ أظهر جميع المشاركين في مجموعات غير Placebo مستويات هرمون النوم المحسنة.

ومع ذلك ، لا يجب أن تأتي الإغاثة حالمة من زجاجة ملحق. يمكنك أيضًا استهلاك الأطعمة المليئة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم. مثال على ذلك: يحتوي كوب من المشمش المجفف على 41.6 ملليغرام من المغنيسيوم و 1510 ملليغرام من البوتاسيوم. إن تناول المغنيسيوم الموصى به اليومي للبالغين يتراوح بين 310 و 420 ملليغرام ؛ بالنسبة للبوتاسيوم ، يتراوح ما بين 2600 إلى 3400 ملليغرام. وبالتالي ، يمكن أن تساعدك المشمش المجفف على تحقيق أهدافك الغذائية وتبني النوم.

مجرد مقاومة خطأ المضل. كما حذرت راشيل جارجانو ، أخصائي التغذية المسجل في Live It Up ، “كوب واحد من المشمش المجفف يحتوي على أكثر من 300 سعرة حرارية وحوالي 70 جرام من السكر.”