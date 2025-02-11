يمكن أن تساعد الخضار الجذرية المستهلكة في الألياف على خفض ضغط الدم المرتفع

هناك احتمالات ، من المحتمل أن يكون لديك عدد قليل من الخضروات في قائمة التسوق الأسبوعية. أظهر مسح 2022 OnePoll (عبر SWNS) أن 62 ٪ من الأميركيين متسقون إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بشراء نفس الخضار في كل مرة يذهبون إلى المتجر. هذا أمر مفهوم ، ولكن في المرة القادمة التي تكون فيها في ممر الإنتاج ، قد ترغب في احتضان شيء مختلف وتجاوز غرائز طفلك الداخلي صعب الإرضاء. (بالمناسبة ، فإن كونك يكره بعض الأطعمة ليس من غير المعتاد – فهناك الكثير من الأسباب التي يمكنك أن تكون فيها آكلًا صعب الإرضاء كشخص بالغ.)
تجربة الأطعمة الجديدة هي وسيلة رائعة لتوسيع ذوقك. وإذا قمت بإضافة الخضار الجذرية المستهلكة بشكل خاص في نظامك الغذائي ، فيمكنك القيام بشيء جيد لنظامك القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ركلك. ما هي الخضروات الجذرية المفيدة التي تستحق وضعها في عربة التسوق الخاصة بك؟ يسمى الجزر الأبيض.
من منظور الذوق ، تم وصف الجزر الأبيض بأنه ترابي ، حلو ، حار ، وحتى جوزي. يقول البعض أن الجزر الجزئية تذكرهم بالجزر ، على الرغم من أن لديهم جانب البطاطس أيضًا. يمكن تبديل Parsnips للخضروات الجذرية الأخرى في العديد من الوصفات ، مما يجعلها سهلة العمل معهم إذا لم تكن على دراية بها. من منظور صحي ، قد تكون الجزر الأبيض داعمًا بشكل خاص لقلبك ونظام الأوعية الدموية بسبب الوجود الكبير لاثنين من العناصر الغذائية الرئيسية: الألياف الغذائية والبوتاسيوم.
معبأة بالألياف الغذائية
محتوى الألياف في parsnips مثير للإعجاب بشكل خاص. لكل خدمة واحدة من الحفر المقطوعة ، ستحصل على 6.52 جرام من الألياف. هذا أعلى مما سترى في بعض الجذر والخضروات الشائعة الأخرى. على سبيل المثال ، يعد كوب واحد من البطاطا الحلوة المكعبة (خضار جذر أخرى) 3.99 جرام من الألياف. ويوفر كوب واحد من الجزر المفروم 3.58 جرام من الألياف. مع parsnips ، تحصل على ما لا يقل عن 1.5 مرة من الألياف في كل لدغة لذيذة.
في بعض التجارب السريرية ، قرر الباحثون أن استهلاك الأطعمة المرتفعة في الألياف قد يساعد في خفض ضغط الدم. في الواقع ، خلص مراجعة 2023 في Cureus إلى أنه قد يكون هناك علاقة صالحة بين تناول نظام غذائي مرتفع في الألياف ويعاني من انخفاض ضغط الدم. وفي الوقت نفسه ، وفقًا لمقال عام 2024 في ارتفاع ضغط الدم ، لكل 5 ملليغرام من الألياف المستهلكة يوميًا فوق مستويات السحب الموصى بها ، يمكن أن يتوقع البالغون أن ينخفض البالغون 2.8 مم زئبق (ملليمتر من الزئبق) في انقباضهم وانخفاض 2.1 مم زئبق في أعداد ضغط الدم الانبساطي.
(اقرأ عن الأطعمة التي يجب أن تأكلها إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الألياف.)
مصدر موثوق للبوتاسيوم
PARSNIPS ليست مجرد مملوءة بالألياف. كما أنها تحتوي على 499 ملليغرام من البوتاسيوم لكل وجبة بحجم كوب. البوتاسيوم هو معدن يساعد في إزالة الصوديوم الزائد من الجسم ، مما قد يسقط ضغط الدم. الصوديوم ضروري لوظائف الجسم الصحية ، ولكن يمكن أن يكون مساهما في الحالات الطبية الخطيرة. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، فإن تجاوز الحد الأقصى لمقدار الصوديوم الذي يجب أن يكون لديك في اليوم مرتبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.
قد يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم ، في مقالة 2024 في مجلة ارتفاع ضغط الدم البشري. بتحليل البيانات من الدراسات الحالية ، حدد المؤلفون وجود علاقة بين زيادة تناول البوتاسيوم وانخفاض مستويات ضغط الدم الانقباضي. علاوة على ذلك ، فإن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بالفعل قد يعانون من آثار لخفض ضغط الدم أكثر وضوحًا من زيادة البوتاسيوم ، في مراجعة عام 2020 في مجلة جمعية القلب الأمريكية.
قد توفر الجزر الأبيض فوائد صحية أخرى تتجاوز تأثيرها على وظائف القلب والأوعية الدموية. خلص مراجعة 2021 في مجلة Pharmacopuncture إلى أن parsnips قد يكون لها خصائص مضادة للميكروبات ، مضادة للفطريات ، ومضادة للالتهابات ، من بين سمات أخرى. ودعمت دراسة عام 2020 في تقنيات اكتشاف المخدرات الحالية الاستخدام المحتمل للحشوات لتحسين خصوبة الإناث. أخيرًا ، حددت دراسة 2024 في الحدود في التغذية أنه بسبب محتواها المضادة للأكسدة ، قد تكون الجزر المحلمية ذات قيمة في تحسين صحة الجهاز التنفسي.