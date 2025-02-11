يمكن أن تساعد الخضار الجذرية المستهلكة في الألياف على خفض ضغط الدم المرتفع

هناك احتمالات ، من المحتمل أن يكون لديك عدد قليل من الخضروات في قائمة التسوق الأسبوعية. أظهر مسح 2022 OnePoll (عبر SWNS) أن 62 ٪ من الأميركيين متسقون إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بشراء نفس الخضار في كل مرة يذهبون إلى المتجر. هذا أمر مفهوم ، ولكن في المرة القادمة التي تكون فيها في ممر الإنتاج ، قد ترغب في احتضان شيء مختلف وتجاوز غرائز طفلك الداخلي صعب الإرضاء. (بالمناسبة ، فإن كونك يكره بعض الأطعمة ليس من غير المعتاد – فهناك الكثير من الأسباب التي يمكنك أن تكون فيها آكلًا صعب الإرضاء كشخص بالغ.)

تجربة الأطعمة الجديدة هي وسيلة رائعة لتوسيع ذوقك. وإذا قمت بإضافة الخضار الجذرية المستهلكة بشكل خاص في نظامك الغذائي ، فيمكنك القيام بشيء جيد لنظامك القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى ركلك. ما هي الخضروات الجذرية المفيدة التي تستحق وضعها في عربة التسوق الخاصة بك؟ يسمى الجزر الأبيض.

من منظور الذوق ، تم وصف الجزر الأبيض بأنه ترابي ، حلو ، حار ، وحتى جوزي. يقول البعض أن الجزر الجزئية تذكرهم بالجزر ، على الرغم من أن لديهم جانب البطاطس أيضًا. يمكن تبديل Parsnips للخضروات الجذرية الأخرى في العديد من الوصفات ، مما يجعلها سهلة العمل معهم إذا لم تكن على دراية بها. من منظور صحي ، قد تكون الجزر الأبيض داعمًا بشكل خاص لقلبك ونظام الأوعية الدموية بسبب الوجود الكبير لاثنين من العناصر الغذائية الرئيسية: الألياف الغذائية والبوتاسيوم.