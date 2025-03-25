يمكن أن تساعد الخضروات التي يرتفع في الحديد أيضًا على خفض الكوليسترول

يمكن أن يكون ضخ الحديد مفيدًا لروتين اللياقة الخاص بك. لكن استهلاك الحديد يمكن أن يكون ضروريًا لجسمك. بدون الحديد ، ستجد صعوبة في الوصول إلى الأيام الطويلة أو (مجازي) على قيد الحياة تمرينًا مكثفًا.

إذا سمحت بمستويات الحديد الخاصة بك بالانخفاض ، فقد ينتهي بك الأمر بنقص الحديد ، وهو أحد أنواع فقر الدم المختلفة. تشمل المؤشرات الشائعة لنقص الحديد التعب ، ومشاكل المعدة ، وقضايا التركيز. وبالتالي ، من الأفضل تناول الأطعمة التي تساعدك على الوصول إلى القيمة اليومية الموصى بها للحديد لعمرك وجنسك ؛ في البالغين ، يتراوح هذا من 8 إلى 18 ملليغرام.

على الرغم من أن العديد من الأطعمة المشتقة من الحيوانات تحتوي على الحديد ، إلا أنه يمكن العثور عليها في مصادر نباتية أيضًا. Heart of Palm عبارة عن خضروات استوائية يمكن أن تكون صعبة في العثور على طازجة في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فهو متوفر بسهولة في العلب أو الجرار. لكل 100 ملليغرام من قلب النخيل التي تستهلكها ، يمكنك أن تتوقع الحصول على 1.69 ملليغرام من الحديد. إذا كنت تهدف إلى 8 ملليغرام يوميًا ، فهذا حوالي 20 ٪ مما تحتاجه ، كل ذلك مقابل 115 سعرة حرارية فقط وبالكاد أي دهون. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول قلب النخيل لن يزيد من تناول الحديد ؛ يمكن أن يساعدك أيضًا في خفض الكوليسترول.