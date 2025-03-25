يمكن أن تساعد الخضروات التي يرتفع في الحديد أيضًا على خفض الكوليسترول

يمكن أن يكون ضخ الحديد مفيدًا لروتين اللياقة الخاص بك. لكن استهلاك الحديد يمكن أن يكون ضروريًا لجسمك. بدون الحديد ، ستجد صعوبة في الوصول إلى الأيام الطويلة أو (مجازي) على قيد الحياة تمرينًا مكثفًا.
إذا سمحت بمستويات الحديد الخاصة بك بالانخفاض ، فقد ينتهي بك الأمر بنقص الحديد ، وهو أحد أنواع فقر الدم المختلفة. تشمل المؤشرات الشائعة لنقص الحديد التعب ، ومشاكل المعدة ، وقضايا التركيز. وبالتالي ، من الأفضل تناول الأطعمة التي تساعدك على الوصول إلى القيمة اليومية الموصى بها للحديد لعمرك وجنسك ؛ في البالغين ، يتراوح هذا من 8 إلى 18 ملليغرام.
على الرغم من أن العديد من الأطعمة المشتقة من الحيوانات تحتوي على الحديد ، إلا أنه يمكن العثور عليها في مصادر نباتية أيضًا. Heart of Palm عبارة عن خضروات استوائية يمكن أن تكون صعبة في العثور على طازجة في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فهو متوفر بسهولة في العلب أو الجرار. لكل 100 ملليغرام من قلب النخيل التي تستهلكها ، يمكنك أن تتوقع الحصول على 1.69 ملليغرام من الحديد. إذا كنت تهدف إلى 8 ملليغرام يوميًا ، فهذا حوالي 20 ٪ مما تحتاجه ، كل ذلك مقابل 115 سعرة حرارية فقط وبالكاد أي دهون. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول قلب النخيل لن يزيد من تناول الحديد ؛ يمكن أن يساعدك أيضًا في خفض الكوليسترول.
إمكانات قلب الكوليسترول في الكوليسترول
قلب النخيل غني في البوليفينول (وهو مركب نبات طبيعي يحدث مع خصائص مضادة للأكسدة) يسمى حمض الكلوروجين ، كما لوحظ في دراسة عام 2020 في علم السموم الغذائي والكيميائي. وفقًا لمراجعة 2024 من العناصر الغذائية ، يبدو أن تناول حمض الكلوروجين العالي يؤدي إلى انخفاض في الكوليسترول في كل من الحيوانات والبشر. على وجه التحديد ، قد يجعل حمض الكلوروجين من الصعب على الكوليسترول الزائد للالتزام بجدران الأوعية الدموية.
بالإضافة إلى حمض الكلوروجين ، يعد قلب النخيل أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف ، بعد مغذي آخر يرتبط بانخفاض الكوليسترول في الكوليسترول. إن تناول المزيد من الألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان ، يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول المرتفعة. أظهرت مراجعة 2016 في تقارير تصلب الشرايين الحالية أن استهلاك الألياف القابلة للذوبان لديه القدرة على التسبب في انخفاض بنسبة 5 ٪ إلى 10 ٪ في قراءات الكوليسترول. وبالمثل ، وجدت مراجعة 2019 في المواد الغذائية وجود علاقة إيجابية بين تناول الألياف العالية وقراءات الكوليسترول المنخفضة ، في كل من الدراسات الحيوانية والبشرية.
كيفية دمج قلب النخيل في نظامك الغذائي
نظرًا لأن Heart of Palm قد لا يكون في قائمة التسوق الأسبوعية الخاصة بك ، فقد تتساءل عن كيفية دمجها في نظامك الغذائي لتعزيز المكواة ومساعدتك في إدارة الكوليسترول. مكان سهل للبدء هو قطعه كقائد للسلطات الباردة. يمكنك أيضًا إضافة قلب النخيل إلى المقاييس والقلق. يمكن استخدام قلب النخيل كبديل للمأكولات البحرية في الوصفات النباتية والنباتية. طعمه المعتدل يجعله مناسبًا في العديد من الأطباق.
إذا كنت تحب فكرة استخدام Heart of Palm بشكل خلاق ، فيمكنك أيضًا تجربة Heart of Palm Noodles ، التي اكتسبت شعبية بين عشاق Keto وغيرهم ممن يتبعون أنماط الحياة منخفضة الكربوهيدرات. ومع ذلك ، فإن اختصاصي التغذية المسجل Marni Sumbal يحذر من استبدال Heart of Palm Spaghetti للمعكرونة القائمة على الدقيق إذا شاركت في تمرين مكثف (عبر عالم Runner): “إن محتوى الكربوهيدرات المنخفض لا يبرز بشكل جيد لأولئك الذين يتطلعون إلى تأجيج المعكرونة”. مع ذلك ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بشعرية النخيل ، طالما أنك تملأ الأطعمة الأخرى التي توفر لك ما يكفي من البروتين والكربوهيدرات. (اقرأ لماذا يجب ألا تجنب الكربوهيدرات بعد التمرين.)