يمكن أن تساعد الخضروات التي يرتفع في الحديد أيضًا على خفض الكوليسترول

نظرًا لأن Heart of Palm قد لا يكون في قائمة التسوق الأسبوعية الخاصة بك ، فقد تتساءل عن كيفية دمجها في نظامك الغذائي لتعزيز المكواة ومساعدتك في إدارة الكوليسترول. مكان سهل للبدء هو قطعه كقائد للسلطات الباردة. يمكنك أيضًا إضافة قلب النخيل إلى المقاييس والقلق. يمكن استخدام قلب النخيل كبديل للمأكولات البحرية في الوصفات النباتية والنباتية. طعمه المعتدل يجعله مناسبًا في العديد من الأطباق.

إذا كنت تحب فكرة استخدام Heart of Palm بشكل خلاق ، فيمكنك أيضًا تجربة Heart of Palm Noodles ، التي اكتسبت شعبية بين عشاق Keto وغيرهم ممن يتبعون أنماط الحياة منخفضة الكربوهيدرات. ومع ذلك ، فإن اختصاصي التغذية المسجل Marni Sumbal يحذر من استبدال Heart of Palm Spaghetti للمعكرونة القائمة على الدقيق إذا شاركت في تمرين مكثف (عبر عالم Runner): “إن محتوى الكربوهيدرات المنخفض لا يبرز بشكل جيد لأولئك الذين يتطلعون إلى تأجيج المعكرونة”. مع ذلك ، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بشعرية النخيل ، طالما أنك تملأ الأطعمة الأخرى التي توفر لك ما يكفي من البروتين والكربوهيدرات. (اقرأ لماذا يجب ألا تجنب الكربوهيدرات بعد التمرين.)