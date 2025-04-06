يمكن أن تساعد الخضروات الخضراء التي ترتفع في الحديد أيضًا على خفض ضغط الدم

مُبخَس القيمة. لا يحظى بتقدير. غير مستخدم. هذا ما قد تسميه أي خضروات غنية بالمغذيات تنتهي عادةً في القمامة بدلاً من على طبقك.

هل تعتقد أنك لن ترمي طعامًا مغذيًا أبدًا؟ فكر مرة أخرى. تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن ما يصل إلى 40 ٪ من جميع الأغذية يضيع. يمكنك القيام بدورك لإيقاف الهدر باستخدام الخضار المهملة في كثير من الأحيان معبأة بالحديد يمكن أن يساعد أيضًا في محاربة ارتفاع ضغط الدم: خضار البنجر.

الخضر بنجر هي الأوراق الخضراء التي تنبت من أعلى البنجر. إن قربهم من “النجم الرئيسي” (البنجر) يجعلهم يسهل التغاضي عنه كعنصر في حد ذاته. ومع ذلك ، قد ترغب في منحهم فرصة إذا كنت تحاول تحسين صحة نظام القلب والأوعية الدموية.

كما ذكرنا ، تمتلئ خضار البنجر بالحديد. في كوب واحد فقط ، تحصل على ما يقرب من ملليغرام واحد من المعادن الأساسية. قد لا يبدو ذلك كثيرًا ، ولكنه حوالي ثلاثة أضعاف الحديد في وجبة مماثلة من اللفت الطازج وحوالي تسع مرات من الخضر المطبوخة. الخضر الورقية ، بشكل عام ، هي الأطعمة التي لا بد منها إذا كنت منخفضة على الحديد. هذا يجعل Beet Greens خيارًا رائعًا إذا كنت ترغب في تعزيز الحديد الخاص بك عن طريق تناول النباتات ، وهو أمر يمكن فعله بشكل واقعي.