يمكن أن تساعد الخضروات الخضراء التي ترتفع في الحديد أيضًا على خفض ضغط الدم

مُبخَس القيمة. لا يحظى بتقدير. غير مستخدم. هذا ما قد تسميه أي خضروات غنية بالمغذيات تنتهي عادةً في القمامة بدلاً من على طبقك.
هل تعتقد أنك لن ترمي طعامًا مغذيًا أبدًا؟ فكر مرة أخرى. تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن ما يصل إلى 40 ٪ من جميع الأغذية يضيع. يمكنك القيام بدورك لإيقاف الهدر باستخدام الخضار المهملة في كثير من الأحيان معبأة بالحديد يمكن أن يساعد أيضًا في محاربة ارتفاع ضغط الدم: خضار البنجر.
الخضر بنجر هي الأوراق الخضراء التي تنبت من أعلى البنجر. إن قربهم من “النجم الرئيسي” (البنجر) يجعلهم يسهل التغاضي عنه كعنصر في حد ذاته. ومع ذلك ، قد ترغب في منحهم فرصة إذا كنت تحاول تحسين صحة نظام القلب والأوعية الدموية.
كما ذكرنا ، تمتلئ خضار البنجر بالحديد. في كوب واحد فقط ، تحصل على ما يقرب من ملليغرام واحد من المعادن الأساسية. قد لا يبدو ذلك كثيرًا ، ولكنه حوالي ثلاثة أضعاف الحديد في وجبة مماثلة من اللفت الطازج وحوالي تسع مرات من الخضر المطبوخة. الخضر الورقية ، بشكل عام ، هي الأطعمة التي لا بد منها إذا كنت منخفضة على الحديد. هذا يجعل Beet Greens خيارًا رائعًا إذا كنت ترغب في تعزيز الحديد الخاص بك عن طريق تناول النباتات ، وهو أمر يمكن فعله بشكل واقعي.
فوائد الحديد للجسم والقلب
ما هي فائدة الحفاظ على الحديد على المستويات العادية؟ يساعد الحديد على الحفاظ على يتحرك الأكسجين في جميع أنحاء جسمك ، مما يمكّنك من الحصول على الطاقة في أيامك.
إذا لم تحصل بشكل روتيني على قيمة الكبار الموصى بها يوميًا (في أي مكان من 8 ملليغرام إلى 18 ملليغرام ، اعتمادًا على جنسك (عبر المعاهد الوطنية للصحة) ، فقد ينتهي بك الأمر إلى تعرض علامات تحتيل لنقص الحديد. يدق-أو مشاكل القلب التي تهدد الحياة.
يمكن أن يساعدك تناول المزيد من خضر البنجر ، جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الأخرى المليئة بالحديد ، على تجاوز الأعراض الخفيفة والخطيرة لفقر الدم. بالإضافة إلى ذلك ، ستتخذ تدابير لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي. بعد كل شيء ، تحتوي الخضر بنجر على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الغذائية التي ارتبطت بانخفاض ضغط الدم: البوتاسيوم والألياف (762 ملليغرام و 3.7 جرام ، على التوالي).
البوتاسيوم والألياف للتأثيرات المضادة للضغط
يتمثل الدور الأساسي للبوتاسيوم في تحويل الصوديوم غير الضروري خارج الجسم ، وبالتالي خفض ضغط ضخ دمك على جدران الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية. وهذا جيد لتقليل فرصك في أمراض القلب. وفقًا لمراجعة 2024 من ارتفاع ضغط الدم ، أدى ارتفاع في استهلاك البوتاسيوم إلى انخفاض بنسبة 24 ٪ في خطر السكتة الدماغية النسبية.
الألياف هي بنفس القدر من الضروري إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم بالطعام. إن زيادة الألياف الخاصة بك بمقدار 5 غرامات فقط كل يوم يمكن أن تدفع كل من أرقام ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ، كما لاحظت مقالة 2024 في ارتفاع ضغط الدم. (للمنظور ، تتوفر 5 غرامات في حوالي 1 ونصف كوب من خضر البنجر.)
ومن المثير للاهتمام ، أن خضار البنجر ليس هو الجزء الوحيد من البنجر الذي يساعد “إيقاعك” على البقاء قويًا. عصير الشمندر هو أيضًا أحد المكونات الصديقة للقلب. مثال على ذلك ، وجدت مراجعة 2017 من التقدم في التغذية أنه من خلال 22 دراسة ، أظهر المشاركون الذين شربوا عصير الشمندر ضغط الدم أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على جرعة مزدوجة من المساعدة القلبية الوعائية إذا كنت تشرب عصير الشمندر أثناء الاستمتاع بوصفة تتميز بخضرة البنجر.
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