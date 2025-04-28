يمكن أن تساعد الفاكهة الشهيرة التي جيدة لفقدان الوزن أيضًا في منع السرطان

إذا كنت تتابع حمية عالية البروتين أو كيتو ، فقد لا تكون الفاكهة في أعلى قائمة البقالة الخاصة بك. ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن كجزء من نظام غذائي متوازن ، يمكن أن تكون الفاكهة حليفًا مفيدًا. على الرغم من أن بعض الفواكه مرتفعة بشكل طبيعي في السكر ، إلا أن العديد منها مليئة بالألياف القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تساعدك على الإحساس بأطول لفترة أطول والحد من الرغبة في الإفراط في تناول الطعام. نفس الألياف تقوم بواجب مزدوج من خلال دعم صحة الأمعاء ، والتي تلعب دورًا في الحفاظ على التمثيل الغذائي الخاص بك على المسار الصحيح (إليك مقدار الألياف التي تحتاجها كل يوم).

النظر في إضافة العنب البري إلى نظامك الغذائي. إنها حلوة بما يكفي لسحق شغف السكر ولكنها لن تدمر أهداف السعرات الحرارية مع 84 سعرة حرارية فقط في كوب. يمنحك التوت الأزرق أيضًا 3.6 جرامًا من الألياف لإطعام البكتيريا الجيدة في الأمعاء والمساعدة في التحكم في الشهية.

حتى بعد أن تفقد الوزن ، قد ترغب في الحفاظ على التوت الأزرق في قائمتك اليومية. إنهم غنيون بفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد جسمك على محاربة الجذور الحرة الضارة. علاوة على ذلك ، قد تساعد مركبات النبات الخاصة بهم على إبطاء أو إيقاف نمو الخلايا السرطانية.