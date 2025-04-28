يمكن أن تساعد الفاكهة الشهيرة التي جيدة لفقدان الوزن أيضًا في منع السرطان

إذا كنت تتابع حمية عالية البروتين أو كيتو ، فقد لا تكون الفاكهة في أعلى قائمة البقالة الخاصة بك. ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن كجزء من نظام غذائي متوازن ، يمكن أن تكون الفاكهة حليفًا مفيدًا. على الرغم من أن بعض الفواكه مرتفعة بشكل طبيعي في السكر ، إلا أن العديد منها مليئة بالألياف القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تساعدك على الإحساس بأطول لفترة أطول والحد من الرغبة في الإفراط في تناول الطعام. نفس الألياف تقوم بواجب مزدوج من خلال دعم صحة الأمعاء ، والتي تلعب دورًا في الحفاظ على التمثيل الغذائي الخاص بك على المسار الصحيح (إليك مقدار الألياف التي تحتاجها كل يوم).
النظر في إضافة العنب البري إلى نظامك الغذائي. إنها حلوة بما يكفي لسحق شغف السكر ولكنها لن تدمر أهداف السعرات الحرارية مع 84 سعرة حرارية فقط في كوب. يمنحك التوت الأزرق أيضًا 3.6 جرامًا من الألياف لإطعام البكتيريا الجيدة في الأمعاء والمساعدة في التحكم في الشهية.
حتى بعد أن تفقد الوزن ، قد ترغب في الحفاظ على التوت الأزرق في قائمتك اليومية. إنهم غنيون بفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد جسمك على محاربة الجذور الحرة الضارة. علاوة على ذلك ، قد تساعد مركبات النبات الخاصة بهم على إبطاء أو إيقاف نمو الخلايا السرطانية.
المركبات في العنب البري التي تحارب السرطان
التوت الأزرق يحصلون على لونها الغني من الأنثوسيانين ، والتي هي مضادات الأكسدة القائمة على النبات. استكشفت دراسة أجريت عام 2005 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية كيف تؤثر الأنثوسيانين والمركبات الطبيعية الأخرى في التوت الأزرق على خلايا سرطان القولون في المختبر. من بين المركبات التي تم اختبارها ، كانت مقتطفات الأنثوسيانين هي الأكثر فعالية في إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتسبب وفاتها. ساعد الفلافونول والعفص-مركبان آخران قائمون على النباتات الموجودة في التوت الأزرق-على تقليل نمو الخلايا السرطانية ، على الرغم من أنهما يحتاجان إلى جرعات أعلى لرؤية نفس التأثير.
يعد سرطان الثدي الثلاثي السلبي أحد أكثر أشكال سرطان الثدي عدوانية. في مقال عام 2012 في أبحاث السرطان ، وجد الباحثون أن مستخلص التوت يبطئ نمو خلايا سرطان الثدي ثلاثية السلبية في المختبر دون الإضرار بخلايا الثدي الصحية. انخفض المستخلص مستويات البروتينات التي تساعد على انتشار السرطان وزيادة مستويات البروتينات التي تمنعه. كما عطل مسارات الإشارة الرئيسية التي تستخدمها الخلايا السرطانية للبقاء والنمو. في الفئران ، أدى مستخلص التوت إلى أورام أصغر ، وعدد أقل من الخلايا السرطانية النامية ، والمزيد من الخلايا السرطانية التي تموت.
الفوائد الصحية الأخرى للتوت الأزرق
التوت الأزرق لديهم فوائد صحية أخرى بصرف النظر عن فقدان الوزن والوقاية من السرطان. وفقًا لمراجعة عام 2020 في التقدم في التغذية ، فإن القوة المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة من التوت الأزرق قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول وضغط الدم والتصلب في الشرايين. قد تقلل الأنثوسيانين في التوت الأزرق وغيرها من ثمار التوت من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين حساسية الأنسولين مع تقليل الإجهاد التأكسدي. قد يكون التوت الأزرق مفيدًا أيضًا لعقلك. العنب البري قد يحسن الوظيفة المعرفية لدى كبار السن والأطفال. قد تحافظ الأنثوسيانين أيضًا على رؤيتك.
أفضل جزء في التوت الأزرق هو مدى سهولة الاستمتاع بها على مدار السنة. يمكنك العثور عليها طازجة من أبريل إلى أكتوبر ، وتتوفر التوت الأزرق المجمدة في أي وقت في ممر الفريزر. يضيف نصف كوب من موسيقى البوب حلوة وطبيعة إلى دقيق الشوفان أو اللبن. يمكنك أيضًا رميهم في الفطائر أو الكعك لتفجير نكهة. للحصول على دفعة منعشة ، بعد التمرين ، تمتزج التوت الأزرق المجمد مع مسحوق بروتين الفانيليا وحليبك المفضل لعصير مرتفع في البروتين وغني بالمضادات الأكسدة.