يمكن أن تساعد فاكهة عالية البروتين التي طعمها مثل اللحوم في خفض ضغط الدم

إن ارتفاع ضغط الدم لا يعرضك فقط لخطر النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. يمكن أن يتركك أيضًا تكافح مع أعراض أخرى ، بما في ذلك أمراض الكلى ، ومشاكل العين ، وحتى صعوبات الصحة الجنسية وصعوبات الأداء. ولكن إذا كنت واحداً من البالغين البالغ عددهم 119.9 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) في الولايات المتحدة ، فقد تتمكن من استخدام الطعام للمساعدة في التحكم في حالتك.
في الواقع ، وجد بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أنه يمكنهم جلب أعدادهم الانقباضي والانبساطي إلى مستويات طبيعية دون أي دواء. كما خلصت مراجعة 2023 في Cureus ، فإن استهلاك الأطعمة التي تتماشى مع النهج الغذائي الخافض لضغط الدم لوقف خطة النظام الغذائي لارتفاع ضغط الدم (على سبيل المثال ، يمكن أن تقلل تلك التي كانت عالية في البوتاسيوم والألياف والبروتين والمغنيسيوم) من مستويات ضغط الدم.
والخبر السار هو أنه لا يتعين عليك البحث بعيدًا للعثور على الأطعمة التي تقدم مثل هذه السمات. أحد هذه الأطعمة هو Jackfruit ، وهي فاكهة استوائية أصبحت شائعة بشكل متزايد ، وخاصة بين النباتيين والنباتيين. على الرغم من أنه حلو تقليديًا عند النضج ، إلا أن نسيجها وذوقه يختلفان كثيرًا عندما يكون غير ناضج: يحتوي لحمه على تناسق من نوع اللحم وهو محايد نسبيًا في النكهة.
كيف يمكن للبروتين والبوتاسيوم في جاك فروت أن يساعد في مستويات ضغط الدم
إذا كان هذا يشبه إلى حد ما وصف لحم الخنزير أو الدجاج أو اللحم البقري المسحوب ، فأنت على حق. يستخدم العديد من الطهاة jackfruit غير المنقوسين كحوم في سندويشات التاكو اللذيذة أو البوريتو ، والشواء ، والخنة.
يوفر لك حصة كوب واحد من جاك فروت الخام 2.6 جرام من البروتين. على الرغم من أن هذا ليس بقدر البروتين الذي ستحصل عليه من كوب من الدجاج المعلب ، إلا أنه لا يزال بروتين أكثر مما قد تتوقع أن تجده في الفاكهة. علاوة على ذلك ، فإن الفواكه الأخرى المرتفعة بشكل مدهش في البروتين (مثل الجوافة والكيوي) ليست مفيدة كبدائل اللحوم.
في حين أن الحصول على البروتين من jackfruit أمر مثير ، فإن العناصر الغذائية الأخرى في الفاكهة هي التي يمكن أن تقلل من أعداد ضغط الدم. ستقوم بتسوية 676 ملليغرام من البوتاسيوم ، 2.26 جرام من الألياف ، و 43.8 ملليغرام من المغنيسيوم في كل كوب من جاك فروت الذي تأكله. كما أوضحت مراجعة 2019 في المجلة الدولية لعلوم الأغذية ، فإن تركيز البوتاسيوم العالي لجاكفروت يجعله طعامًا مفيدًا ومضادًا للضغط.
يربط الألياف فوائد القلب والأوعية الدموية من Jackfruit
قد يساهم محتوى الألياف في جاكفروت أيضًا في جوانبها الصحية. لاحظت مراجعة 2024 في ارتفاع ضغط الدم أن زيادة الألياف اليومية بمقدار 5 جرام يمكن أن تنتج انخفاضًا متواضعًا ولكن قابلاً للقياس في كل من نتائج ضغط الدم الانقباضي والانبساطي: 2.8 و 2.1 ملليمتر من الزئبق (MMHG) ، على التوالي.
هناك حجة قليلة مفادها أن Jackfruit يمكن أن تستحق نظرة ثانية إذا كنت تقاتل ارتفاع ضغط الدم ، خاصة إذا كنت تحب الأطعمة متعددة الاستخدامات التي لها استخدامات متعددة. اعتمادًا على ما إذا كنت تشتري jackfruit في مراحله المبكرة أو المتأخرة ، يمكنك تناوله كجزء من الطبق الرئيسي أو كحلوى. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على أكبر قدر من تأثير انخفاض ضغط الدم من جاكفروت ، فقد ترغب في الالتزام بالفواكه الصغيرة غير الناضجة التي يتم تقديمها بشكل أفضل بدلاً من اللحوم. تفقد الفاكهة الأكثر حلاوة الناضجة بعض محتواها من الألياف (إلى جانب قوة العديد من المركبات الكيميائية الأخرى) ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 المنشورة في علوم وتكنولوجيا الأغذية.
كلمة تحذير: إذا كنت تكافح مع الحساسية الموسمية لحبوب اللقاح أو تجربة الحساسية المعممة على اللاتكس ، فقد تكون عرضة لخطر رد فعل جسدي على جاكفوت.