إن ارتفاع ضغط الدم لا يعرضك فقط لخطر النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. يمكن أن يتركك أيضًا تكافح مع أعراض أخرى ، بما في ذلك أمراض الكلى ، ومشاكل العين ، وحتى صعوبات الصحة الجنسية وصعوبات الأداء. ولكن إذا كنت واحداً من البالغين البالغ عددهم 119.9 مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) في الولايات المتحدة ، فقد تتمكن من استخدام الطعام للمساعدة في التحكم في حالتك.

في الواقع ، وجد بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أنه يمكنهم جلب أعدادهم الانقباضي والانبساطي إلى مستويات طبيعية دون أي دواء. كما خلصت مراجعة 2023 في Cureus ، فإن استهلاك الأطعمة التي تتماشى مع النهج الغذائي الخافض لضغط الدم لوقف خطة النظام الغذائي لارتفاع ضغط الدم (على سبيل المثال ، يمكن أن تقلل تلك التي كانت عالية في البوتاسيوم والألياف والبروتين والمغنيسيوم) من مستويات ضغط الدم.

والخبر السار هو أنه لا يتعين عليك البحث بعيدًا للعثور على الأطعمة التي تقدم مثل هذه السمات. أحد هذه الأطعمة هو Jackfruit ، وهي فاكهة استوائية أصبحت شائعة بشكل متزايد ، وخاصة بين النباتيين والنباتيين. على الرغم من أنه حلو تقليديًا عند النضج ، إلا أن نسيجها وذوقه يختلفان كثيرًا عندما يكون غير ناضج: يحتوي لحمه على تناسق من نوع اللحم وهو محايد نسبيًا في النكهة.