يمكن أن تساعد هذه الفواكه المنخفضة الكربوهيدرات أيضًا في شفاء أمعائك

عندما تنخفض الكربوهيدرات ، فأنت تعلم بالفعل أن الخبز والمعكرونة والأرز خارج طاولة العشاء. بدلاً من ذلك ، قد تتحول إلى وجبات خفيفة مثل الجبن أو اللحم البقري المتشنج للحفاظ على جوعك في الاختيار. ولكن ماذا عن الفواكه والخضروات؟ النشوية مثل البطاطا والذرة والبازلاء والبطاطا عادة ما تكون خارج. وإذا كنت تحاول الحفاظ على عدد الكربوهيدرات منخفضة ، فإن الفواكه مثل الموز والمانجو والعنب عادة ما تكون خارج الحدود.

إذا لم تكن حريصًا ، فقد يتركك نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على الألياف التي يحتاجها نظامك الهضمي للبقاء منتظمًا. تساعد الألياف أيضًا في إطعام البكتيريا المفيدة في أمعائك ، وتقول الجمعية الطبية الأمريكية إن ميكروبيوم الأمعاء الصحية تلعب دورًا رئيسيًا في الجهاز المناعي ، والتمثيل الغذائي ، والصحة العقلية.

إن الانتقال إلى الكربوهيدرات لا يعني أنه يجب عليك التخلص من الفاكهة تمامًا. توصي لينا باكوفيتش ، أخصائية تغذية مسجلة بتغذية التغذية في Top Nutrition ، والتي تتخصص في صحة الأمعاء وإدارة الوزن ، إلى الوصول إلى الفواكه منخفضة الكربوهيدرات مثل التوت. ليس فقط أنها صديقة للأمعاء ، ولكنها توفر أيضًا عناصر مغذية مهمة.

وقال باكوفيتش في مقابلة مع هضم الصحة “التوت منخفضة بشكل عام في محتوى الكربوهيدرات والارتفاع في الألياف”. “الألياف ، التي تعمل كبريد بيوتيك ، تساعد على تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة ، بدورها تساهم في ميكروبيوم أكثر صحة.” يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في التوت أيضًا في تقليل الالتهاب في الأمعاء. لدى Bakovic أيضًا عدد قليل من اقتراحات الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات التي يمكن أن تدعم صحتك الهضمية.