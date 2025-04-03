يمكن أن تعود جالين برونسون إلى تشكيلة نيكس في نهاية هذا الأسبوع

كليفلاند – سافر جالين برونسون مع نيكس في رحلتهم على الطريق ومن المرجح أن يشارك في الممارسة التالية.

وقال المدرب توم ثيبودو وهو يبتسم قبل خسارة نيكس 124-105 أمام كافالييرز مساء الأربعاء “لقد تم تطهيره لأنشطة كرة السلة”.

لدى نيكس يومين بين ألعاب الطرق ضد Cavs و Hawks ، لذلك يوم الجمعة هو يوم تدريب طبيعي.

على افتراض أن برونسون يشارك ، يقترح المنطق أنه سيعود خلال عطلة نهاية الأسبوع – إما يوم السبت ضد الصقور أو الأحد في المنزل ضد صنز.

لم يلعب برونسون منذ التواء في كاحله في 6 مارس.

إنه يحتاج إلى أربع مباريات أخرى للتأهل للحصول على جوائز ما بعد الموسم.

إذا لم يلعب في كلتا المباراتين من مجموعات متتالية (لدى Knicks اثنين آخرين من تلك) ، فإن العودة بحلول نهاية هذا الأسبوع ستصله إلى عتبة 65 لعبة بحلول نهاية الموسم في بروكلين في 13 أبريل.

برونسون هو المرشح الأول لكل من NBA و Clutch Player of the Year.

فريق Knicks 8-6 منذ إصابة برونسون ، حيث قام OG Anunoby و Mikal Bridges بالتقاط الركود التهديف الذي أخله قائد الفريق.

وقال ثيبودو: “لقد تعاملنا مع (الإصابات) طوال العام. غاب ميتش (روبنسون) عن أول 60 مباراة من الموسم. هذا كثير”. “لقد كانت فرصة للرجال الآخرين للوصول إلى هناك والنمو. نراها الآن مع خروج جالين. لدينا أكثر من كافية. الرجل التالي يدخل إلى هناك وينجز المهمة. فهم ماهية المهمة ، والدخول إلى هناك وتنفيذها.”

مايلز ماكبرايد غاب عن مباراته السابعة على التوالي يوم الأربعاء مع إصابة في الفخذ وكام باين جلس رابعه على التوالي مع التواء في الكاحل.

لكن ثيبودو أشار إلى أن كلاهما كانا على شفا العودة.

“يجب أن يكون Deuce و Cam في أي يوم” ، قال Thibodeau.

بعد الحصول على أفضل عروضه في فوز يوم الثلاثاء على Sixers ، جلس ميتشل روبنسون مرة أخرى ساق واحدة من يوم الأربعاء المتتالي-وهو اتجاه ثابت منذ عودته من جراحة الكاحل.

بدأ كارل أنطثوني تاونز ، الذي غاب عن لعبة Sixers بسبب وجع في الركبة ، في مركز Knicks في كليفلاند لكنه كافح مع الأخطاء والدوران.